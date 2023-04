FC Twente-speler Sadílek dankzij hulp verlost van ruis in zijn hoofd

FC Twente-speler Michal Sadílek is sinds anderhalve maand verlost van de ruis in zijn hoofd. Na allerlei onderzoeken vond hij de oplossing dicht bij huis, in de Tinnitus Academie in Boekelo.

Als voetballers geblesseerd zijn, gaat het vaak over de knie, de enkel, de lies, of de hamstring. Alledaagse bedrijfsongevallen. Maar een speler uit de eredivisie die er maanden uit heeft gelegen met tinnitus en daar openlijk over wil praten, is bijzonder. In het blad Linda Meiden stond onlangs onder de kop "Wat is het grootste geheim voor je ouders" ook tinnitus. "Ik heb die schaamte nooit gevoeld", zegt Michal Sadílek.

Boekelose achterland

De Tsjechische international doet zijn verhaal aan de keukentafel van een prachtige boerderij, diep verscholen in het Boekelose achterland. Dat hier niet het doorsnee boerenleven wordt beleefd, blijkt uit een bordje in de berm: Tinnitus Academie. "Ik hoor regelmatig zelfs van tukkers dat ze niet weten dat wij hier zitten", zegt oprichter Nicole Bekhuis. Samen met zo'n twintig specialisten runt zij sinds een jaar of drie op deze plek de academie.

Medische molen

Die relatieve onbekendheid is voor Sadílek ook een reden om te praten over het succesverhaal van zijn behandeling. "Ik kreeg op een gegeven moment last van gesuis in mijn rechteroor en ben toen - zoals veel mensen doen - op internet op onderzoek uitgegaan", vertelt hij. "Dat moet je dus nooit doen. Van de dingen die ik daar las, werd ik niet vrolijk. Het was ongeneeslijk, daar kwam het op neer. Ik ben eerst naar een kno-arts gegaan en hij zei dat ik geen gehoorverlies had en dat het over een week of zes weg zou gaan. Maar het werd steeds erger. Daarna ben ik voor een second opinion naar Tsjechië geweest. Die osteopaat zei dat ik in mijn nieren een shock had opgelopen, waardoor mijn hele systeem was overbelast. Het ging heel even beter, maar twee dagen later kreeg ik een raar gevoel in mijn hoofd. Pieptonen, duizelingen. Als ik ging liggen, kwam de hele wereld op me af."

Genezen op boerderij

Via de teamarts Sanne Hesselink kwam hij in Boekelo terecht. In november was de kennismaking. Sinds anderhalve maand voelt hij zich volledig klachtenvrij. "Meteen vanaf het eerste gesprek met Nicole voelde ik het vertrouwen. Ik ben hier echt genezen", zegt hij. "In het begin dacht ik nog dat ik pech had. Maar nu ben ik dankbaar dat ik het heb gehad. Ik voel sindsdien veel meer verbinding met mijn lichaam dan hiervoor en weet precies wanneer ik op de rem moet trappen."

Michal Sadílek afgelopen zondag in actie namens FC Twente. Foto: Pro Shots

Ervaringsdeskundige

Net als meerdere medewerkers is Nicole Bekhuis zelf ook ervaringsdeskundige. "Ik had een hele toffe baan als programma manager van leiderschapstrajecten, maar opeens keer kon ik niks meer door tinnitus, hyperacusis en draaiduizelingen. Ik dreigde afgekeurd te worden en niemand kon wat voor me betekenen. Stadiongeluiden, rammelen met bestek, schreeuwende of kletsende kinderen: alles wat ik hoorde was pijnlijk. Ik ben het gehele medische circuit door geweest, maar een kno-arts zei letterlijk: 'Ik sta als geneesheer in mijn hemd'."

"Van huis uit ben ik fysiotherapeut en een beetje eigenwijs. Ik had zoiets van: het kan niet zo zijn dat dit mijn leven wordt. Mijn wereld was bank en bed. Ik zat gevangen in mijn lichaam en lag hele dagen plat. Vervolgens ben ik aan het spelen gegaan met die geluiden in mijn hoofd. Na een tijdje merkte ik dat ik invloed kreeg op mijn klachten. Ik dacht: 'Ik kom gewoon uit Goor, als ik dat kan, dan moet dat bij meer mensen lukken'. Naarmate het in mijn hoofd steeds rustiger werd, kwamen er steeds meer mensen op mijn pad met vragen. Ik had het geluk met mijn achtergrond als fysio, waardoor veel ingrediënten samen kwamen."

Lichaam niet meegegroeid

"We zijn in 2015 begonnen in een woonkamer bij de UT. Samen met een neuroloog, een arts en een crafta-therapeut. Daarna zijn we in Hengevelde verder gegaan op een boerderij. Dat is bewust. Het lichaam hoort meer in de natuur en niet in een grote stad met allemaal prikkels. Het is echt belangrijk dat je lichaam weer gereset wordt. Onze maatschappij is heel snel veranderd en geëvolueerd, maar het brein moet dat ook maar allemaal kunnen verwerken. Ons lichaam is nog steeds een soort van Neanderthaler en niet meegegroeid. Daarom kun je klachten krijgen van langdurige stress, drukte en verwachtingen van allerlei mensen. Het lichaam is een heel mooi mechanisme. Dat geeft precies aan: tot hier en niet verder. Ik was een beetje moe en had hoofdpijn, maar denderde maar door en negeerde de signalen. Daarom vond ik het ook bij mij geen pech en ben ik net als Michal dankbaar dat ik zo ziek ben geweest."

Nicole Bekhuis. Foto: Reinier van Willigen

Vuurwerk de druppel

Het verhaal van Bekhuis komt Sadílek bekend voor. "Als ik ziek was, of me niet helemaal top voelde, ging ik gewoon volop trainen, terwijl mijn lichaam vond dat ik moest stoppen. Maar mijn karakter is dat je altijd maar door moet gaan. Vanaf april tot en met juni was ik eigenlijk ziek, maar toch ging ik maar spelen. Na het seizoen had ik nog vier wedstrijden in elf dagen met de nationale ploeg. Ik kreeg spier- en andere klachten. Vervolgens had ik een korte vakantie van maar twee weken, want ik moest me weer melden omdat we met FC Twente Europees speelden. Een paar weken later kreeg ik dit. Voor de wedstrijd tegen Volendam schrok ik enorm van het vuurwerk dat werd afgestoken. Dat was de druppel. Anders was het ook gebeurd. De periode daarna was er eentje van onmacht en onzekerheid. Ik was alleen, mijn vriendin was voor haar studie in Tsjechië en ik lag twee maanden elke dag op bed te huilen."

Op de spaarzame momenten dat hij zich op de club meldde, schrok iedereen zich wild.

Mentaliteit

Bekhuis: "Michal heeft het echt geweldig opgepakt. Je gooide er een kwartje in en er kwam een rijksdaalder uit. Ik hoefde maar iets te zeggen en hij absorbeerde het. Er zat een bepaalde mentale persoonlijke kracht in hem en die is weer helemaal tot wasdom gekomen. Bij de kleinste oefeningen zag ik hem groeien. De discipline die hij heeft, heeft hem weer gemaakt tot de man van nu."

Sadílek: "Het karakter dat ik als voetballer heb, heeft me echt geholpen."

Bekhuis: "Veel mensen die hier komen zijn geen doetjes, maar doorzetters. Mensen van niet lullen maar poetsen. Mensen die willen knallen. Wij zijn de enige in Europa die op deze manier behandelen. Wij kijken anders en verder en meer vanuit verschillende perspectieven naar de klachten. Je kunt heel lang naar het symptoom kijken en pleisters gaan plakken, maar wij gaan echt naar de kern. Wat speelt er onder het topje van de ijsberg?"

De emoties bij FC Twente na afloop van de wedstrijd tegen Emmen toen Michal Sadílek scoorde bij zijn rentree. Doelman Lars Unnerstall knuffelt zijn ploeggenoot. Foto: Pro Shots

Door merg en been

Sadílek keerde begin januari terug in de basis bij FC Twente en scoorde tegen Emmen meteen een goal. Sadílek was er weer, dacht iedereen. "Maar dat was nog niet zo. Ik weet nog dat Ricky van Wolfswinkel zo blij voor me was, dat hij van dichtbij in mijn oor juichte. Dat ging door merg en been."

Ander levenspatroon

"Ik heb sinds mijn behandeling echt veel dingen veranderd. Denk aan slapen en voeding. Ik heb een persoonlijke coach die precies aangeeft hoeveel uur ik moet slapen. Voor ik dit had, kon ik van de adrenaline na een wedstrijd nooit slapen. Het duurde wel tot 04.00 of 5.00 uur in de ochtend voordat ik in slaap viel, terwijl we om 9.00 uur alweer op de club moesten zijn. Dat heb ik aangepast. Verder ga ik nooit meer naar een gewone supermarkt, maar haal ik mijn eten bij een biologische boerderij of ecowinkels. Ik wist dat niet, maar daar heb je er veel van hier in de regio. Mijn lichaam is het afgelopen jaar niet zo fit geweest als nu. Ik geniet ook veel meer van de alledaagse dingen: van mijn familie, vrienden, de bezoekjes aan Tsjechië."

Steeds meer belangstelling

Dat er tegenwoordig veel aandacht is voor tinnitus, heeft volgens Bekhuis meerdere oorzaken. "Vroeger was het er ook wel, maar was er meer schaamte. Je accepteerde het en deed er niets mee. Tijdens en na de corona is het wel toegenomen en dat heeft voor een deel te maken met de druk van de maatschappij. Toen we begonnen met de Tinnitus Academie was de gedachte bij velen: het is niet wat en het wordt niet wat. Mensen die dat toen zeiden willen nu met ons samenwerken. De medische wereld is supergeïnteresseerd. We krijgen veel verwijzingen van kno-artsen uit het land, en het buitenland. We hebben hier mensen uit heel Europa, maar ook van Curaçao en uit Indonesië. Meer dan 92 procent van onze deelnemers is zeer positief en ervaren weer meer rust en stilte."