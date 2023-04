Grensrechter bedroefd na racistische spreekkoren

Zijn tranen zijn opgedroogd. Maar het valt grensrechter Murad Tezemir (54) zwaar dat hij racistisch bejegend is door een groep supporters van vv Rijen. Meerdere mensen bevestigen zijn verhaal, de KNVB doet onderzoek. De Bosschenaar blikt terug op een trieste middag: 'Bij het k-woord knapte er iets.'

"Kutzwarte! Rot toch op naar je eigen land, met je familie erbij. Kankermarokkaan!" Murad Tezemir somt op wat hij zondag zoal naar zijn hoofd geslingerd kreeg bij een ogenschijnlijk onschuldige amateurvoetbalwedstrijd in Rijen. Ja, de wedstrijd tussen vv Rijen en Real Lunet was razend spannend, maar nee: het leek er aanvankelijk niet op dat het zo uit de hand zou lopen. Waarom ook? Toch werd het zo'n tien minuten voor het einde bijzonder vervelend.

Tezemir zucht diep. Hij vertelt zijn verhaal thuis op de bank in Den Bosch, de stad waar hij sinds zijn 12de woont nadat zijn ouders als gastarbeiders vanuit Turkije naar Nederland kwamen. Na dik 80 minuten vlagde hij bij een 1-1 stand voor buitenspel, zonder twijfel. Maar de fanatieke supporterskern van vv Rijen zag het anders. "Toen begon het. Ze vroegen: 'Jij bent zeker familie van de scheidsrechter?' Hij is namelijk ook een jongen met een kleurtje. En ik moest mijn vlag in mijn reet steken. Daar lach ik om, ik heb jaren op hoog niveau gevlagd. Dan leer je rustig te blijven."

Verrot gescholden

Met zo'n dertig jaar ervaring als scheids- en grensrechter heeft Tezemir kortom een dikke huid gekweekt. Maar toen Rijen in de slotminuten 2-1 maakte en daarna een treffer van Real Lunet terecht af werd gekeurd, kon hij het niet laten om even om te draaien: "Zie je wel, jullie grensrechter vlagt toch ook gewoon?" De Rijen-supporters scholden hem vervolgens verrot, betoogt Tezemir. Trainer Serge van der Linden en meerdere spelers van de Vughtse club hoorden dat ook en bevestigen het verhaal van de grensrechter, die in tranen uitbarstte.

Tezemir schudt zijn hoofd. "Ik stak mijn vlag in de lucht om met de scheidsrechter te praten, het was voor mij genoeg geweest. Mijn gezin en het k-woord... Dan knapt er iets", zegt Tezemir, die complimenten geeft aan de arbiter. Die toonde volgens hem begrip, stelde voor om naar binnen te gaan en te stoppen, maar zei ook dat het nog maar twee minuten spelen was. En de Bosschenaar had geen zin om nog een keer terug te moeten naar Rijen.

De scheidsrechter had volgens Tezemir zelf niks gehoord, dat maakt het lastig. Na het laatste fluitsignaal werd Tezemir getroost door zijn eigen spelers en door spelers van vv Rijen. Een van hen stak volgens Tezemir zelfs nog een middelvinger op naar zijn eigen publiek, het bestuur van vv Rijen stelt dat de 'fanatieke supporterskern' erg fel kan zijn. Ook voor eigen spelers. Maar racisme? Dat maakten ze naar eigen zeggen 'niet eerder mee.'

Biertje

In de bestuurskamer luchtte Tezemir zijn hart, werd er begrip getoond en dronk hij uiteindelijk nog een biertje mee. Real Lunet heeft inmiddels een brief gestuurd naar de KNVB, de aanklager amateurvoetbal doet onderzoek naar het voorval, beide clubs is gevraagd een verklaring aan te leveren.

En Tezemir? Die wil door met zijn leven, hij is druk met zijn baan als pakketbezorger. En hij vlagde deze week alweer een jeugdwedstrijd bij FC Den Bosch. "Of Rijen nu wel of niet een straf krijgt, dat zal me worst wezen. Dit móét stoppen en mag niet nog eens gebeuren. Ik ga door met vlaggen, ik laat mijn zondag niet kapotmaken. Daarvoor vind ik het te leuk."

Rijen-bestuur onderneemt actie: 'Wij keuren dit ten zeerste af en zijn beschaamd'

Het bestuur van Rijen is ernstig in verlegenheid gebracht door het racisme-incident dat zondag plaatsvond in de wedstrijd tegen Real Lunet. Dinsdagavond voerde het bestuur een spoedberaad, Rob Krekelberg, voorzitter van de technische commissie, zit ermee in zijn maag. "We hebben het uitgebreid besproken, maar het blijft een beetje vaag wie wat geroepen heeft. Er zijn vermoedens, maar we hebben de dader(s) nog niet in beeld."

Krekelberg informeerde bij collega-bestuursleden en leiders van lagere teams, maar die hebben niet gehoord wie de vermeende racistische uitingen heeft gedaan. Verder overweegt het bestuur om de dug-outs naar de overkant te verplaatsen, zodat de stafleden van de tegenstander verder van de fanatieke fans zitten.