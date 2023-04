De beruchte Parijse périphérique bestaat vijftig jaar

De één zweet al peentjes als het woord 'périphérique' op de verkeersborden verschijnt. De ander stuurt z'n auto fluitend door de files. De ringweg van Parijs bestaat precies vijftig jaar.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De ringweg om Parijs, voluit de 'Boulevard périphérique' en in de volksmond 'périph' genoemd, werd op 25 april 1973 geopend door premier Pierre Messmer, na zeventien jaar aan bouwwerkzaamheden. Het doel was duidelijk: het autoverkeer ín de stad terugdringen. "Mensen hoeven nu niet meer dwars door Parijs. Het is handiger om eromheen te rijden", aldus de premier. De ringweg was vrijwel meteen het slachtoffer van z'n eigen succes. "Twee keer per dag staat alles stil: kilometerslange chaos is het gevolg", schreef Le Monde al in 1973.

Cijfers

De weg is 35 kilometer lang, heeft 1 miljoen vierkante meter aan asfalt, telt (bijna overal) 2 keer 4 rijbanen en heeft 34 op- en afritten en 23 tunnels. Je mag er 70 kilometer per uur rijden.

Er hangen 99 bewakingscamera's en er zijn 50.000 lampen voor de verlichting. Volgens het stadsbestuur staan er 10.000 bomen langs de weg. Voor het dagelijkse onderhoud is een team van 63 medewerkers paraat.

Het ingewikkeldste knooppunt is dat van Porte de Bagnolet, aan de oostkant: het telt 19 bruggen, overgangen en viaducten op soms vier verschillende hoogteniveaus.

Angst

Als Nederlanders de Parijse ringweg googelen is het bijna altijd met de zin: 'Hoe vermijd ik de ringweg?' Op websites en forums worden tips uitgewisseld om zo ver mogelijk 'om Parijs heen te rijden.' Nogal wat automobilisten zweten namelijk peentjes als ze in de buurt komen van de périphérique. Logisch, want het is er bijna altijd hyperdruk. En invoegend verkeer heeft bij wijze van uitzondering voorrang.

Er rijden nu zo'n 1,1 miljoen auto's per dag. Het gevolg: files, getoeter en luchtvervuiling. De gemeente Parijs zegt dat er 5 ongelukken en 15 pechgevallen per dag zijn. Vaak zorgen die meteen voor lange files: de ringweg kent namelijk geen vluchtstrook. Ja, ook dat zorgt bij menig gebruiker voor paniekaanvallen: stil komen te staan mídden op de ringweg!

Een nieuw deel is net geopend in 1970. Foto: Getty Images

Scheiding

Parijs kan niet meer groeien, zoals veel andere wereldsteden. De stad is letterlijk ingesloten. De ringweg is de grens en ligt als een slotgracht rond Parijs. Eromheen is geen braakliggend terrein meer te vinden: er zijn alleen dichtbevolkte buurgemeenten. Die voorsteden heten de 'banlieues'. Er zijn goede en slechte. Neuilly aan de westkant is steenrijk, Aubervilliers aan de noordkant is straatarm. De ringweg wordt door veel Fransen als een letterlijke èn psychologische barrière gezien tussen de hoofdstad en de banlieues.

De armoede van sommige voorsteden rukt bovendien nogal eens op tot de périphérique. Langs de ringweg aan de noord- en oostkant liggen mini-sloppenwijken van Roma en migranten, en er bivakkeren drugsverslaafden.

Snelheid

De ringweg wordt nog wel eens gebruikt door snelheidsmaniakken. En dan heb ik het nog niet eens over degenen die er met elektrische steps illegaal rijden, zich filmen, en 80 kilometer per uur halen. Nee, een onbekende met de bijnaam 'De Zwarte Prins' reed in 1989 met een Suzuki-motor de 35 kilometer van de ring rond in 11 minuten, slalommend tussen de auto's, dus met een gemiddelde snelheid van 190 kilometer per uur, 'en uitschieters tot 250 kilometer per uur', noteerde weekblad Télérama. Het is nooit opgehelderd wie deze roekeloze coureur was.

Vorig jaar december werd ook nog een opmerkelijke weggebruiker gezien. Een bus reed op de hyperdrukke ringweg als spookrijder tégen het verkeer in. Toen de chauffeur erachter kwam wat hij fout deed, besloot hij nota bene om achteruit te gaan rijden op de périphérique, in zijn spiegels zoekend naar de laatste afslag.

In de file. Foto: ANP

Plannen

Het gemeentebestuur van Parijs wil het aantal rijstroken terugbrengen van 2 keer 4 naar 2 keer 3. De overgebleven rijstrook moet gereserveerd worden voor taxi's, openbaar vervoer en carpoolers. "Zo neemt het aantal auto's af en dus ook de luchtvervuiling", aldus wethouder Emmanuel Grégoire. In 2024 wordt daar alvast een voorschot op genomen: dan wordt één rijstrook per rijrichting exclusief gereserveerd voor deelnemers aan de Olympische Spelen. De Fransen mogen zich nu per online-referendum uitspreken over de vraag of die maatregel na de Spelen moet worden verlengd, zoals de gemeente wil.

Bezoekers

De opvallendste bezoekers ooit op de ringweg waren... pony's. De dieren waren door onbekende oorzaak ontsnapt uit hun stallen naast Parijs. In paniek renden ze de weg op. Dat gebeurde in 2010. De beelden bestaan nog: een enkele automobilist filmde zichzelf, rijdend naast de groep van acht galopperende pony's. Opvallend: de dieren bleven vrijwel continu netjes op één rijstrook rennen. Of ze geflitst zijn is onbekend. Toen er één wisselde van baan, deed hij dat netjes toen er geen ononderbroken streep meer was op het wegdek.