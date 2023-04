Buitenzwembaden missen mankracht: waar is de badmeester?

Openluchtbaden in deze regio openen komend weekeinde weer de deuren. Dankzij een reeks warme zomers is de animo voor abonnementen groter dan ooit, maar tegelijkertijd werven zwembaden zich suf om het toezicht rond te krijgen. 'De spoeling is dun.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kitwerk klaar, glijbanen geboend en het water op temperatuur? Openluchtzwembaden gaan weer open en één ding is zeker: met de animo voor het zwemmen is niets mis.

Zwembad De Welters in Wijhe opende vorige week al en verkocht 2000 abonnementen in de voorverkoop, bijna een kwart meer dan vorig jaar. "Mensen hebben de warme zomers van de afgelopen jaren in het achterhoofd", weet voorzitter Wilco Roetert Steenbruggen.

Die inkomsten zijn meer dan welkom in deze tijd van hoge energieprijzen. "De voorverkoop is ons startkapitaal", zegt assistent-manager Bianca Gardien van Stichting de Gorsselse Zwembaden. "We zitten al een stuk hoger dan vorig jaar rond deze tijd."

Grote puzzel

De kopzorgen bij de zwembaden zitten vooral in de hoge energieprijzen en het vinden van voldoende badmeesters. "De aanwas van zwembadmedewerkers stokt, er komen minder mensen van de opleidingen", zegt Roetert Steenbruggen. "Het is een grote puzzel om de roosters rond te krijgen."

De Welters zet naast de beroepskrachten meer in op vrijwillige toezichthouders, die een cursus voor zwemmend redden in zwembaden hebben gevolgd of bereid zijn om die te volgen. "We hebben er een aantal gevonden maar de spoeling blijft dun." Bij te veel uitval is het bad vaker sluiten de enige optie. "Da's nog nooit gebeurd, maar we houden wel rekening met dat scenario."

Miriam Jansen van zwembad In de Dennen in Vorden herkent het probleem. "Wij werken met vrijwilligers en flexwerkers. In het voor- en naseizoen zijn we 's ochtends en 's middags enkele uren open. Het gat ertussen kunnen we niet vullen. Ook voor sommige dagen als Hemelvaartsdag zijn we nog niet rond."

Jonge mensen

Bij de Gorsselse zwembaden (De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen) speurt het bestuur het hele jaar door naar potentiële nieuwe toezichthouders, zegt assistent-manager Bianca Gardien. "Vooral jonge mensen die we hier vaak zien als zwemmers. Je moet het ijzer smeden als het heet is."

Simone Cremers, bedrijfsleider van het burgemeester Kruijffbad in Steenderen, probeert elk jaar een nieuwe groep toezichthouders 'bij elkaar te sparen'. "Deze mensen zijn echt superbelangrijk voor ons. Als je voldoende vrijwilligers hebt scheelt dat één betaald personeelslid."

Flexibiliteit is toverwoord

Alex van Hunen van ZwemNetwerk doet aan personeelsbemiddeling voor (buiten)zwembaden. "Vaak zit de oplossing in een combinatie van werken in een binnen- en buitenbad zodat je medewerkers het hele jaar iets kunt bieden. Maar voor het seizoenswerk in de buitenbaden zoeken we ook steeds vaker bij zwemverenigingen en opleidingen in de sportsector."

Flexibiliteit is het toverwoord, denkt Van Hunen. Zijn advies: "Werk met een digitaal rooster, zodat medewerkers onderling makkelijk een dienst kunnen ruilen."