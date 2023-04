Voor Martin heeft geen tochtwoning nog geheimen

Kiertjes dichten, een tochtstrip plaatsen of een brievenbusklep ophangen: allemaal isolatieklussen die Martin zowat kan dromen. Met al zijn ervaring rijdt hij dagelijks met zijn klusbus langs Bergeijkse huurders die in voormalig Vestia-huizen wonen. Het ED rijdt een stukje met hem mee.

Want kleine klussen als het plaatsen van een tochtstrip of het dichten van kieren en naden, maken bij elkaar opgeteld wel degelijk verschil. En die kleine werkzaamheden zijn er genoeg in de voormalige huurwoningen van Vestia in Bergeijk. Martin Bisschops voert de klussen gratis uit.

Zo ook in de Dokter Barentsenstraat, waar duurzaamheidsmonteur Martin zijn klusbus rond 10.30 uur parkeert. "We gaan natuurlijk eerst even kijken wat er bij deze woning allemaal moet gebeuren", vertelt hij. Wijzend naar de bovenkant van het deurkozijn constateert hij de eerste opgave: een kierende deur. "Dat zie je bijna overal. De deur is na al die jaren een klein beetje krom gaan staan."

De brievenbusklep aan de binnenkant van de deur is een andere klus die Martin vrijwel altijd tegenkomt. "Nou ja, ik kan beter zeggen dat ik bijna geen brievenbuskleppen aantref aan de binnenkant van de deur. Dus die monteer ik erop. Samen met de tochtstrippen die ik heb gebruikt voor de deur maakt dat al flink verschil in tocht die het huis binnenkomt. Dat voel je ook gelijk."

Klusbus eerste stap in verduurzaming

De woningen die Martin bezoekt zijn sinds vorig jaar eigendom van woningcorporatie Woningbelang. Het nam in totaal 359 Vestiawoningen over in Bergeijk. Destijds werd huurders beloofd dat hun woningen zo snel mogelijk gemoderniseerd en verduurzaamd worden.

Martin en zijn klusbus zijn daarin een volgende stap, naast het installeren van dubbelglas, isolatie, zonnepanelen en HR-ketels. De werkzaamheden die Martin uitvoert zijn klein, maar als je ze bij elkaar optelt, ervoor zorgen dat je minder energie nodig hebt om de woning te verwarmen, benadrukt Woningbelang.

De woningcorporatie heeft haar huurders eerst een brief gestuurd met het gratis aanbod van de klusbus. Daarna is er nog een keer gebeld. Zo'n 175 huurders gingen in op het aanbod en sinds half maart rijdt de bus rond. "Meestal naar drie woningen per dag, waar ik per woning gemiddeld twee à drie uur bezig ben", vertelt Martin.

Het vlammetje als indicatie

Dan haalt hij ineens een aansteker tevoorschijn. Klik, en er is een vlammetje. "Dat is een trucje om tochtende kieren op te sporen, die je met het blote oog niet ziet", vertelt hij terwijl het vlammetje langs de kieren beweegt. "Vaak zie je het wel, vooral donkere ruimtes waar je net een lichtstraatje kunt zien. Maar het is een handig hulpmiddel."

Bij de woning in de Dokter Barentsenstraat blijkt het wel goed te zitten met de kieren. Het kitwerk ziet er allemaal nog goed uit, constateert de klusjesman. De bewoonster van de woning, die liever niet met haar naam in de krant wil, is in ieder geval tevreden. "Kei fijn dat ik het niet zelf hoef te doen", zegt ze lachend.