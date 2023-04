'Beslisbos' is een boek voor twijfelaars

In de jungle van het bestaan bieden de beslisbomen van Katinka Polderman antwoord op bijna alle grote (en kleinere) levensvragen. Goed nieuws, binnenkort verschijnen ze gebundeld in één boek. 'Beslisbos' ligt vanaf 2 mei in de winkels.

Heb je zin in dit interview? Ja? Nou, laten we maar beginnen dan. Nee? Moet het van je uitgever? Ja? Nou, laten we maar beginnen dan. Nee? Wil je publiciteit voor je boek? Ja? Laten we maar beginnen dan. Nee? Uhm...

Leek een leuk idee om het gesprek met een huisgemaakte beslisboom te beginnen, behalve dat het nog behoorlijk ingewikkeld blijkt. "Ja, wat dacht jij?", zegt Polderman droogjes. "Dat doe je niet zomaar even. Daar zit ik soms wel een uur of vijf op."

Eigen variant

Wat begon als een mooi tijdverdrijf in de coronaperiode, is langzaamaan serious business geworden voor Polderman, vooral bekend als cabaretier. Haar beslisbomen maakt ze nu een jaar of twee. "Tijdens corona werd je er natuurlijk mee doodgegooid - wel of niet naar school, wel of geen test laten doen - en ineens kwam ik op het idee om een eigen variant te maken."

Haar eerste, die floept er heel spontaan uit. "Op Twitter ging er zo'n reclamefilmpje rond over bitcoins met Won Yip, de succesvolle horecaondernemer. Die kwam de hele tijd voorbij, en daar zat iedereen zich een beetje aan te ergeren. Ik maakte de beslisboom 'Is het Won Yip?' en die kreeg meteen duizenden likes op Twitter. Dat is leuk, dacht ik toen, dan ga ik er nog een maken."

Voor ze het weet, heeft ze een wekelijkse rubriek in de Volkskrant. Eigenlijk voor tien keer, nu maakt ze ze, 2,5 jaar later, nog steeds voor die krant. En andere opdrachtgevers, zoals Onze Taal. "Inmiddels is mijn hoofdberoep 'beslisbomen maken', voor corona was dat cabaretier en liedjesschrijver."

Creatieve dingen

Dat Polderman cabaretier zou worden, stond voor haar al vroeg vast. Haar wortels liggen in 's-Heer Abtskerke, een plaatsje in Zeeland met rond de vijfhonderd inwoners, 'soms een paar meer, soms een paar minder'. "Daar was natuurlijk niks te doen, dus ik moest me wel vermaken met creatieve dingen. Toen ik leerde rijmen, dacht ik: 'ik word dichter'. Toen ik leerde schrijven, dacht ik: 'ik word schrijver'. En na een toneelles op school, dacht ik: 'ik word toneelspeler'. Ik hoefde uiteindelijk niet te kiezen, in cabaret kwam dat allemaal bij elkaar."

Een tweejarige opleiding aan de Cabaretacademie in Rotterdam verder, en aansluitend de Koningstheateracademie in Den Bosch, waar ze nu nog altijd woont met haar man en twee zoontjes, neemt haar carrière in 2005 een vlucht als ze de jury- en publieksprijs wint van het Leids Cabaret Festival. En nu dus 'meesterbeslisbomenmaker des vaderlands', zoals ze ook wel eens wordt aangekondigd. Al is ze daar, heel handig, eigenlijk zelf mee begonnen. "Als je jezelf maar lang genoeg zo noemt, nemen mensen het vanzelf over."

Voor de grap - SHOW - (Nederland - 2021) - S01E01 - Caption: Katinka Polderman Foto: NTR

Hersenbrekers

Voor iedereen die niet weet wat een beslisboom is, vat Polderman het nog even samen. "Een beslisboom is een hele mooie manier om iets ingewikkelds eenvoudig te maken en om iets eenvoudigs ingewikkeld te maken." Van 'Is het een goed idee om te schreeuwen tegen uw ondergeschikte?' tot 'Is het geschikt als kandelaar?' En van 'Moet u uw fakkel meenemen' tot 'Bent u een plant of gewoon een saai mens?': Polderman geeft het antwoord op al die hersenbrekers. Of beter gezegd, ze stuurt je via haar beslisbomen naar dat antwoord toe.

Polderman vindt beslisbomen passen in deze tijd. "Het leven kan best wel ingewikkeld zijn en onoverzichtelijk. Allerlei dingen hangen met elkaar samen, en in een beslisboom hak je een groot probleem op in kleinere sub-problemen. Je kunt iets helemaal ontleden en zo tot een antwoord komen."

'Geen liedjes'

Maar gemakkelijk is het dus niet. In het boek kun je er eentje custom made maken, maar een cursus is ook geen overbodige luxe. Precies wat Polderman momenteel doet in het theater met haar Masterclass Beslisbomen Maken. "Een paar maanden geleden bedacht ik dat ik nog wel een tour zou willen doen. Het is geen voorstelling zoals mensen van me gewend zijn, nee, het is een spectaculaire powerpointpresentatie, waarbij ik vertel hoe je een beslisboom maakt." Op de flyer heeft ze expres vermeld: 'geen liedjes'.