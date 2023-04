Zelf windmolens plaatsen kan hier niet meer

Wen er nou maar aan. Die zwiepende kolossen in Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en de rest van Twente komen er. Onze regio loopt al flink achter ten opzichte van Hardenberg, Ommen en Staphorst. Van de provincie moet het en als we hier niet oppassen, wijzen zij straks de locaties aan voor die windturbines. In elk geval in Hellendoorn, want daar is de regie zojuist uit handen gegeven.

Drie-en-een-half uur. Zo lang duurde het gekonkel deze week in het Nijverdalse gemeentehuis. Voor Lokaal Hellendoorn en het CDA (over met alle winden meewaaien gesproken) een wedstrijdje zo hard mogelijk roepen dat je windturbines maar lelijk vindt. Dat de duurzaamheidsdoelstelling wel gehaald kan worden met zonnepanelen op daken en op mooie groene weides. Scoren bij het volk, want dat is tegen. En tsja, dat maakte immers de fout om, bij gebrek aan beter, de lokale ruziemakers zo in het zadel te helpen.

Ik word er als Nijverdaller zo langzamerhand een beetje moe van. En niet omdat ik zo'n fan ben van windturbines of zonneparken. Integendeel zelfs. Oerlelijk zijn ze. Wat mij betreft pleuren ze elders in de regio een hypermoderne kerncentrale neer en lossen ze daarmee het probleem op. Kan niet zomaar, weet ik.

Maar verduurzamen moet. Of we dat nu leuk vinden of niet. Op papier is zo'n hoge windturbine dan toch de beste optie. Ze leveren meer op dan een zonnepark en nemen minder ruimte in beslag. Je moet er toch niet aan denken dat al die fraaie landerijen rondom Nijverdal en Hellendoorn straks veranderen in zo'n zielloze metalen oceaan?

Zowel Wierden als Hellendoorn wil(de) daarom zelf de handschoen oppakken. De regie in eigen hand houden. In overleg met bewoners zelf zoeklocaties aanwijzen, waar eventueel een windmolen kan komen. Want het moet van de provincie en die is verantwoordelijk. Waarom zou Twente het beter hebben dan het noorden van de provincie? Dan Deventer, waar ook al jaren windturbines staan.

Maar die handschoen is in Hellendoorn al door de pot gespoeld. Nu is de hele gemeente vanaf 1 juli een zoekgebied voor de provincie Overijssel. Zodra de eerste aanvraag binnenkomt om een turbine te plaatsen, mag niet Hellendoorn daarover beslissen, maar Zwolle. Met dank aan Lokaal Hellendoorn en het CDA, omdat dat ze dat beloofd hebben aan de bevolking. Ik ben benieuwd of die bevolking (wij dus) straks ook nog staat te juichen als de provincie in Daarle, Eelen en Rhaan of ergens in het buitengebied piketpaaltjes komt slaan. Dat ze dan niet roepen van: 'hadden we toch maar.'

Is het daarmee klaar? Kan de pen uit het azijn? Helaas niet. Woningbouw is en blijft nog zo'n heikel punt in Hellendoorn. Dat gaat niet zo lekker.

Kijk naar Haarle. Daar leek alles toch in kannen en kruiken in de toekomstige nieuwbouwwijk De Grave. Het hagelde de afgelopen maanden juichpropaganda vanuit het gemeentehuis. Maar nu is er toch een KINK in de kabel. De benodigde grond blijkt namelijk nog helemaal niet in eigendom van de gemeente Hellendoorn. Met slechts één van de grondeigenaren is een broze mondelinge afspraak gemaakt.

Wat nu? Niemand die het echt weet. Wel is het woord 'onteigening' al in de mond genomen. Zou jammer zijn, zo'n valse start. Toch moet er wat gebeuren, want Haarle vergrijst en loopt leeg. Een frisse nieuwbouwwijk voor de jonge Haarlenaren is echt heel hard nodig.

Net als in Nijverdal. Daar is een nieuwbouwplan voor de Rijssensestraat. Hellendoorn tastte zelfs al diep in de buidel voor de oude boerderij en de bijbehorende grond. Moest allemaal heel geheimzinnig. Dat gaven ze zelf ook toe. Met als gevolg dat er allerlei geruchten in de wereld kwamen. Waaronder over een azc.

Dat ontkent Hellendoorn echter ten stelligste. Voor de buurt maakt het echter weinig uit. De bewoners van die mooie vrijstaande huizen aan de Koeveenweg en Hexelerweg zitten namelijk hoe dan ook niet te springen op bebouwing die hen het fraaie, vrije uitzicht ontneemt. Ze zijn boos dat de gemeente dit plan hen nu voor de voeten gooit. Zo boos, dat een informatiebijeenkomst escaleerde.

Sommige buren waren ook boos op ons. Tijdens de bijeenkomst werd ondergetekende zeker vier keer door het slijk gehaald. En waarom? Omdat we een maand of wat geleden een rondje door de buurt maakten om te vragen of bewoners wat hadden gehoord over de plannen voor het stuk grond. Een journalistieke taak, wat mij betreft. Niemand wist er toen overigens wat van. Dus ergens snap ik wel dat de bewoners nu het gevoel hebben opeens voor een voldongen feit te worden gesteld.

Aan de andere kant hebben we die huizen hier hard nodig. Hellendoorn bungelt onderaan de lijstjes, als het gaat om nieuwbouw. Als er binnen de bebouwde kom geen ruimte is, moet je wat. Dan sneuvelt er uitzicht. Maar voor het zover is, volgen er vast nog heel veel bezwaarschriften, juridische stappen en bezoekjes aan de Raad van State. Hebben wij ook weer wat te doen.

