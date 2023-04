Dit kledingbedrijf kiest eerder voor repareren dan vervangen

Profimex uit Rijssen, gespecialiseerd in bedrijfskleding, draagt nadrukkelijk haar steentje bij aan het milieu. Het textielbedrijf zorgt ervoor dat kleding langer meegaat en kiest vaker voor reparatie in plaats van weggooien. De bedrijfsoutfit van KPN werd zelfs gemaakt van gerecyclede petflessen.

De kledingindustrie is ontzettend vervuilend. Het maken van een simpel T-shirtje kost zo 2500 liter water. Vorige week was er een speciaal debat over de kledingindustrie in de Tweede Kamer, waar het belang van duurzame en circulaire kleding extra onder de aandacht werd gebracht.

Toch letten klanten voornamelijk op twee dingen: de kleur en de prijs. Ook als het gaat om bedrijfskleding. Zelden vragen ze of het duurzaam is en van goede kwaliteit. "Dat verbaast ons ook enorm", vertelt Hans Wermink, eigenaar van Profimex.

Het bedrijf aan de Energiestraat verzorgt bedrijfskleding, voornamelijk voor grote bedrijven in Nederland en ver daarbuiten. Zo is het Rijssense bedrijf de kledingsponsor van voetbalclub Heracles, dragen monteurs en winkelmedewerkers van KPN door Profimex ontworpen kleding en levert het bedrijf sinds kort aan medewerkers van Europarcs in heel Europa. Meer dan 150.000 werknemers in Nederland worden door het Rijssense bedrijf gekleed.

Dure boormachines, maar goedkope kleding

Ook zijn veel grote bouwbedrijven vaste klant. Wermink: "In een gemiddelde bedrijfsbus zie je luxe en dure merkboormachines. 'Waarom haal je die niet bij een doe-het-zelfzaak. Daar heb je voor een fractie van het geld toch hetzelfde', vraag ik ze wel eens. Daar letten ze wel op het kwaliteitsverschil. Maar bij kleding, waar ze geen verstand van hebben, letten ze er niet op."

Betere kwaliteit kleding kost inderdaad meer geld. Maar het is de investering waard, vindt Wermink. "Een kwalitatief goed merk kun je gemiddeld 1,5 jaar langer dragen. Tel je alles bij elkaar op, dan ben je in vijf jaar vaak of even duur uit, of goedkoper omdat de kleding langer mee gaat."

Minder kleding verkopen is commercieel niet slim

Wermink schetst het dilemma van hem en veel andere kledingleveranciers: "Plat gezegd verdienen we ons geld door nieuwe kleding te verkopen. Minder vaak kleding verkopen is commercieel niet goed voor ons, maar wel goed voor het milieu. Het blijft een ethische discussie. Wij begrijpen ook de impact van kleding op mens en milieu."

Niet bij alle klanten staat duurzame kleding hoog op het prioriteitenlijstje. Wermink: "Verkoop je wat de klant vraagt, of wat die nodig heeft? Onze verkopers moeten bij elke opdracht ook een duurzaam alternatief aandragen. Wij leggen altijd uit wat je krijgt voor welke prijs. Maar uiteindelijk is de keuze aan de klant. Misschien zijn wij dan niet de beste partij. Niet iedereen hoeft bij ons zaken te doen."

Groene outfit

Andere bedrijven zoeken het bedrijf bewust op. KPN wilde bijvoorbeeld een duurzaam uniform dat paste bij de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo. Uiteindelijk werd het een groene outfit, gemaakt van polyester van petflessen. Een voorbeeld hangt in het kantoor. "Die hebben we zelf ontworpen. Het was een project van twee jaar. Het pak is bijna helemaal van gerecyclede materialen gemaakt, behalve de kniestukken." Veiligheid blijft namelijk boven alles gaan.

Samenwerken met Frankenhuis

Niet alleen bij de aanschaf van kleding, maar ook bij retour gestuurde kledingstukken wordt nagedacht over duurzaamheid. "Soms is het nog goed te gebruiken door bijvoorbeeld een stagiair of een zaterdagkracht en hoeft het enkel gereinigd te worden. Een andere keer kunnen we het prima laten repareren."

Maar als de kleding wel echt op is, wordt het naar textielverwerker Frankenhuis in Almelo gestuurd. Daar wordt de kleding omgezet tot vezels en krijgt het een tweede leven. Soms als kleding, maar vaker als poetsdoek, vulling voor een bank of autobekleding. "In goede staat kan het tot 92 procent worden hergebruikt", weet Wermink. "Maar dat kan ook minder zijn. Denk aan een broek van een schilder. Door de verf is die vervuild en soms maar voor 50 procent afbreekbaar."

Niet 100 procent circulair