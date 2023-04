Bredase band Awash komt met nieuw album

Toewijding, stilte, veerkracht. Drie thema's op het nieuwe album van de Bredase band Awash, gebaseerd op een lange reis van zanger Geert van der Burg met zijn gezin terug naar de basis.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Popgroep Awash bestaat vijftien jaar. De band wordt geroemd om zijn melodieuze popsongs vol universele emoties. Tekstschrijver Geert van der Burg (43) woont nog steeds in Breda, de overige bandleden verspreidden zich over Nederland. Het derde album heet To Where The River Starts. Een metafoor voor opnieuw beginnen, in een wereld zonder polarisatie of rat race, vol liefde, verdraagzaamheid en hoop.

"Het plan om met een camperbusje door Europa te trekken, ontstond in een periode met gezondheidsklachten binnen het gezin. We spraken af die reis te gaan maken als we elkaar erdoorheen zouden slepen. We beseften: het leven biedt geen garanties. Toen hoop opnieuw om de hoek kwam kijken, hebben we die reis daadwerkelijk gemaakt."

Geert van der Burg tijdens zijn Europese reis.

Een eerste reispoging mislukte. "Na elf dagen brak corona uit. Alles ging dicht. Met papieren van de ambassade konden we nog net terugkeren. Poging twee lukte wel en duurde een half jaar. Met het gezin, inclusief onze kinderen die we onderweg les gaven. Mooi aan de reis was het minimalisme. Je gaat terug naar waar het in het leven om gaat. Want was dat andere nog wel waar we heen wilden met de wereld? Je hoopt steeds op een ommekeer. Eerlijk gezegd ben ik normaliter niet heel optimistisch, wat betreft de huidige wereld. Als ik songs schrijf, blijkt er echter toch vaak weer veel hoop in te zitten."

Het werd een reis om te herbronnen en dat leverde ook liedjes op. "Aan Shadow Or Sun kleeft bijvoorbeeld ook nog wel een donker kantje, maar de strofe 'forever be one' gaat ook over elkaar steunen, door dik en dun, wat er ook gebeurt. En er is onderweg ook best wel wat gebeurt."

No Silence is gebaseerd op een hachelijk stukje van de reis, door de bergen, op onverharde wegen. "Het weer sloeg om. Het ging vreselijk hard gieten. De weg veranderde in een soort rivier. Ik moest keren. Dat lukte niet, de bus kwam vast te zitten en stond richting afgrond. Iedereen de bus uit. Even dacht je: dit gaat helemaal fout. De euforie sloeg in heel korte tijd om in angst en gedachten aan vergankelijkheid. Uiteindelijk kreeg ik de bus los en een tijd later kun je er terugblikkend om lachen en blijkt de band met elkaar alleen nog maar groter geworden."

Van de Burg leerde met weinig spulletjes toekomen. "Een stap terug is meer vooruitgang dan een stap verder. Die reis heeft me opnieuw gevormd. Ik leerde anders naar mezelf en anderen kijken. Er was meer tijd om te reflecteren. Wat vind ik van dingen? Wat is echt belangrijk? Je hebt niets. Alleen je gezin, tijd en kleine voorzieningen. En dat is dus genoeg om intens geluk mee te beleven. Het doet je anders in het leven staan. Vroeger waren mijn songs een zoektocht naar geluk. Nu gaan ze over hoe je het leven ervaart en juist over dat gevonden intense geluk."

Grote doorbraak

Awash kent een brede doelgroep. "Ons publiek varieert van 20 tot 70 jaar. Vooral 40-plussers kunnen zich in de boodschap vinden die ik ook live wil overbrengen. De grote doorbraak bleef vooralsnog uit. Dat we nog bestaan heeft te maken met onze gedrevenheid. We werken keihard aan alles waar we zelf wél invloed op hebben. Zo zijn we erg trots op de samenwerking met Warren Huart, een Amerikaanse producer die met acts variërend van Aerosmith, Ramones, Marc Broussard tot James Blunt werkte. Onze bassist Peter Süoss is naar L.A. geweest en hij werkte in de Spitfire Studio samen met Huart aan een paar mixen voor het album. Het is mooi dat zoiets lukt."

Geert van der Burg tijdens zijn Europese reis.

Awash ondergaat ook op de podia een facelift. "Naast het feit dat we soms nog aparte shows akoestisch zullen verzorgen, hebben we nu een volledig versterkte show. Zonder beperkingen, met veel interactie. Ik voel de adrenaline. Alle onzekerheden zijn losgelaten en het voelt weer aan alsof we als jonge honden onze eerste liedjes mogen spelen."