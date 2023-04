Anton reed meer dan 100 keer de wereld rond

'Vijf, zes miljoen kilometer?' Anton Donker denkt even na over de afstand die hij in een halve eeuw heeft afgelegd achter het stuur van een vrachtwagen. 'Ja, zoiets moet het wel zijn met de 125.000 kilometers die ik jaarlijks reed.' Zijn werkgever was al die vijftig jaren dezelfde: De Groot Fresh Group in Hedel.

Het jubileum is onlangs gevierd, waar mooie herinneringen zijn opgehaald. Niet te vermijden tijdens het terugblikken is de periode rondom de afpersingsaffaire waar zijn werkgever het slachtoffer van was. Die volgde op de vondst van 400 kilo cocaïne tussen een partij bananen. Een lijst met namen en adressen van werknemers belandde door een fout van het Openbaar Ministerie in handen van criminelen.

Het gevolg was dat huizen van medewerkers werden beschoten, met vuurwerk werden bestookt of erger. In hartje Kerkdriel werd een handgranaat gegooid naar de ingang van het appartementencomplex waar een van de directeuren van De Groot woonde.

"Ik heb er in die periode niet zoveel last van gehad", zegt Donker, "maar mijn gezin wel. Pas toen bij de broers in Hedel het huis in brand werd gestoken, waarbij ze allebei gewond raakten, heb ik een paar nachten beneden op de bank geslapen om de wacht te houden. De tuinslang was aangesloten om zo nodig direct te kunnen blussen. Toen kwam het allemaal wel heel erg dichtbij."

'Twee uur later kon ik aan de slag'

Het is een nare herinnering tussen veel meer mooie momenten Zijn collega's haalden hem thuis in Kerkdriel op en Donker mocht achter het stuur kruipen van een antieke Hanomag. "En daarachter reden een stuk of vijf van die herriemakers van De Groot", zegt hij over de 'volgwagens', de rood-witte trucks van het bekende fruitbedrijf.

Donker, 69 jaar geleden geboren in Gameren, kwam op een heel bijzondere manier bij De Groot terecht. "Bertus van Veen van het arbeidsbureau in Zaltbommel vroeg me: 'Anton, ik heb een vacature voor je in Kerkdriel. Dat zal wel niks zijn voor iemand uit Gameren.' Ik ben toch maar gaan praten. Om elf uur 's ochtends had ik een sollicitatiegesprek met Willem de Groot, de oprichter van het bedrijf. Twee uur later kon ik aan de slag. De rest ging vanzelf, heb ik niks voor hoeven doen", zegt hij over de vijftig jaar die na die kennismaking volgden.

Met vader mee

Hij was al jong een enorme fan van vrachtwagens. "Ik reed al mee met mijn vader, die melkrijder was bij De Koning in Well. Destijds zat ik op de ulo in Zaltbommel, maar ik had makkelijk naar de hbs gekund. Maar dan was ik de enige uit Well en dat zag ik niet zitten. Ik had sowieso niks met school. Ook niet met de ulo. Ik had er echt spijt van. Ik leerde er niks waar ik als vrachtwagenchauffeur wat aan zou hebben. Eigenlijk had ik naar de ambachtsschool moeten gaan."

Niet vreemd dat de jonge Anton, zo gauw als het kon, op zijn zestiende de school vaarwel zegde om aan de slag te gaan. Ik was in 1972 19 toen ik mijn groot rijbewijs haalde. In die tijd moest je 21 zijn om op het buitenland te rijden." Maar het was toch al het jaar dat hij in militaire dienst moest. "Dan kwam ik op vrijdagavond thuis en dan zat Willem al bij ons thuis met de route die ik de volgende dag moest rijden langs diverse Edah-supermarkten. Dan ging ik om vijf uur in de ochtend op pad en was ik om acht uur 's avonds thuis."

Als jongen uit het westen van de Bommelerwaard was het wel even wennen bij Willem de Groot. "Bij elke tien woorden zaten vijf vloeken", dikt Anton aan. "Dan zei ik: 'Willem, ik kom wel uit Gameren hè?' En dan hield hij zich weer even in. Het was hard werken in die tijd, maar ik had nooit iets anders willen doen. De lading losten we nog met de hand, kistje voor kistje. Dan haalden we drie vrachtwagens vol sinaasappels op in Rotterdam om ze naar Tilburg te brengen en dan kregen we de opdracht om voor een zelfde lading nog maar een keer naar Rotterdam te gaan. Zo hebben we tien jaar lang supermarkten bevoorraad. Wij deden het fruit, Kievits uit Drunen de groenten."

Historie van het bedrijf

Willem de Groot overleed in 1976, weet Anton Donker 100 procent zeker. "Al staat het zo niet beschreven in de historie van het bedrijf. Daarin staat dat hij in 1972 overleed, maar hoe kan dat als ik toen met hem werkte?"

Toen hij eenmaal oud genoeg was, begon hij met het rijden naar het buitenland. "Naar Spanje toe? Dan reed ik de hele nacht door, in één ruk 2500 kilometer. Maar het vaakst reed ik naar Italië of wat toen nog Joegoslavië was. Om de eerste Jonagolds te halen. Die appels waren hier in Nederland knap aan de prijs en daar, bij de staatsboerderijen, heel goedkoop. Goede handel dus. En ik reed liever op Italië en Joegoslavië dan op Spanje. Die eerste ritten waren 3000 kilometer heen en terug, Spanje 5000. En dat in hetzelfde aantal dagen."

Na een dag werken nog even naar München

Het waren werkdagen waar niemand zich nu iets bij kan voorstellen. "Na een hele dag binnenlandse ritten om zeven uur 's avonds aardbeien halen in Zundert. Maar die moesten dan wel de volgende ochtend in München zijn." Hij hield de lange afstanden twee jaar vol. "Ik had natuurlijk thuis ook nog wat mensen zitten", legt hij uit.

Overigens zal je Anton Donker niet horen klagen. Hij heeft bij De Groot de tijd van zijn leven gehad. Bovendien mocht hij in bijzondere vrachtwagens rijden. "Ik was een van de eersten in Nederland die in een Lang Zwaar Voertuig reed, een vrachtwagen van 25 meter lang. Tot drie keer toe viel ik ermee in de prijzen op het truckfestival in Assen."

En vaker was hij met een vrachtwagen 'centerfold' van tijdschrift Truckstar. Met een fraaie Scania bijvoorbeeld, een dikke achtcilinder, won hij in Zandvoort een even fraaie prijs. "Het was een truck die ik zelf mocht kiezen omdat ik veertig jaar in dienst was."

Op weg naar de parkeerplaats, op zoek naar het decor voor een passende foto, vraagt de fotograaf aan Donker of hij nu stopt met werken. Donker kijkt hem verbaasd aan. "Ik zwaai nooit af", klinkt het resoluut. "Ik heb nog een nulurencontract. Als ze me nodig hebben, dan kruip ik weer achter het stuur."