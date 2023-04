Willem ontsnapte uit de hel in Soedan

Nu de voorlopig laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan is geland in Jordanië, blikt Willem Jongens terug op zijn eigen, bloedstollende vlucht van de oorlog.

Ze hadden het militaire vliegveld in de Soedanese hoofdstad Khartoem bijna bereikt, toen plots tientallen soldaten tevoorschijn sprongen, bij de wegafzetting die Willem Jongens had aangezien voor een checkpoint. De mannen hadden hun geweren in de aanslag, klaar om te schieten. En terwijl Jongens een wit doekje uit het raam van de auto stak, dacht hij: "Dit is het einde."

Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn dochtertje Malikah (3,5) en zoon Jesse (29). Die laatste was net op bezoek bij zijn vader, die in Soedan woont en werkt, toen daar plots een bloedige machtsstrijd uitbrak tussen het regeringsleger en paramilitairen. Inmiddels zijn er ruim 500 doden en 4200 gewonden gevallen.

Geluiden van geweerschoten

Toch merkte Jongens in eerste instantie niet veel van de gevechten, in de veilige compound waar hij verbleef. "Mijn zoon en ik hadden afgesproken Malikah niet te vertellen wat er aan de hand was. Maar toen ze aan de telefoon met haar moeder, die op familiebezoek in Kenia was, vertelde dat buiten 'pestkoppen aan het vechten waren', begrepen we dat ze door de geluiden van geweerschoten en bommen toch meekreeg wat er gebeurde."



En het was aan Jongens om te midden van die omstandigheden een veilige weg uit Soedan te zoeken. Via een WhatsApp-groep van Nederlanders in het land werd met de hulp van de ambassade naarstig gezocht naar mogelijkheden, maar de onvoorspelbaarheid van de strijd maakte het moeilijk een weg te vinden. Jongens moest wikken en wegen, bijvoorbeeld toen een konvooi hulpverleners zou evacueren.

"Ik kon als medewerker voor een bedrijf in voedingsmiddelen niet mee op de bus, die 1500 kilometer door de woestijn zou afleggen: ik ben geen hulpverlener. Ik voelde me op dat moment wel wanhopig. Maar op dat soort momenten gebeuren ook mooie dingen: een van de hulpverleners die wel mee mocht, gaf me de sleutels van zijn Landrover, met volle tank. Met mijn eigen auto zou ik niet door de woestijn kunnen, om achter de bus aan te rijden. Met deze wel." Toch namen Jongens en zijn zoon een zwaar besluit: ze gingen niet mee. "Als we een lekke band zouden krijgen, zou het konvooi niet kunnen stoppen." Hadden ze daar gestaan.

Drie plekken

Terwijl Jongens zonder cash geld kwam te zitten en geen mogelijkheden meer had om elektriciteit in te kopen zoals in Soedan gebruikelijk is, kwam verlossend nieuws van de ambassade. Drie plekken op een konvooi van de Verenigde Arabische Emiraten waren beschikbaar. Ze zouden om 6.00 uur vertrekken. Jongens pakte de spullen in. "Ik begon met vier koffers, we eindigden met twee rugzakken."

En toen, op de dag van vertrek, werd op de deur gebonsd. Er was nóg een mogelijkheid: een Nederlands vliegtuig zou die middag vanuit Khartoem vertrekken. Goed, de tocht door de stad zou gevaarlijk zijn. Maar Jongens en zijn kinderen zouden hem afleggen met andere Nederlanders, een tolk ook, die ze langs de checkpointen zou loodsen. In drie auto's vertrokken ze - ze moesten door de frontlinie. "We hadden met Malikah afgesproken dat ze zou spelen dat ze ziek was. Dat had twee redenen: als ze haar ogen dicht zou hebben, zou ze niet zien wat er in de omgeving gebeurde. En daarnaast: soldaten zijn ook mensen, met familie." En ja hoor: bij elke checkpoint klonk het verlossende woord, na een blik op het meisje wiens voorhoofd door Jongens werd gedept met een wit doekje. 'Drive!'

Tot die laatste blokkade verscheen, met die tientallen soldaten. Jongens had een weg afgelegd langs uitgebrande huizen, kapotgeschoten gebouwen, dode soldaten langs de wegen zien liggen. Hij wist dat het menens was. "Het leek een oorlogsfilm, maar het is heel anders als je er in zit." Jongens stak het witte doekje in zijn hand uit het raam, om te laten weten: wij willen niet vechten.

De Nederlanders hadden de verkeerde afslag genomen. De soldaten wezen de juiste weg. En ja, even later was daar het militaire vliegveld. En een Duitse vlucht, die op het punt stond te vertrekken. Vader, zoon en dochtertje stapten met de andere Nederlanders in. Weg van de oorlog, met zoveel mensen als maar in het vliegtuig gepropt konden worden.

Daar gingen ze. Zij wel. Terwijl Nederland Koningsdag viert, circuleert op sociale media het filmpje van een jonge Soedanees. Zijn vrienden werden allemaal doodgeschoten, vertelt hij met tranen in zijn ogen. De vernietiging, zegt hij, dit is niet wat ze in Soedan willen.

Privilege

Jongens beseft heel goed wat voor privilege hij heeft genoten. Hij staat op het punt te vertrekken naar Rwanda, waar de werkgever van zijn vrouw zetelt: het zal hun nieuwe standplaats worden. Jongens is moe, maar vooral dankbaar. Voor de 'wonderen', die de ambassade verrichtte. De sleutels van de Landrover, het geld dat anderen hem toestopten, toen hij zonder kwam te zitten. "Maar het is nog niet klaar. Wat in mijn hoofd zit, moet er nog uit. We gaan de komende tijd verwerken wat we meemaakten."