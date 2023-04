Twintigduizend Turkse Nederlanders stemmen de komende dagen

Het Deventer sport- en vrijetijdscentrum De Scheg is vanaf zaterdag dagenlang het decor van de Turkse verkiezingen. Nederlanders met de Turkse nationaliteit kunnen hier stemmen. De verkiezingen duren dit keer langer dan in 2018 bij de vorige verkiezingen. Maar dat is niet de enige reden dat er minder drukte verwacht wordt.

Uitgesmeerd over negen dagen worden zo'n twintigduizend stemmers verwacht in Deventer. Zij zullen voornamelijk afkomstig zijn uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. "Dat zijn er tienduizend minder dan in 2018, vanwege de komst van het stembureau in Eindhoven. We verwachten dat Limburgers en Oost-Brabanders die eerder naar Deventer kwamen, nu daarheen gaan", zegt Maarten Jan Stuurman van de gemeente Deventer, die de verkiezingen niet organiseert en betaalt, maar er wel nadrukkelijk meekijkt.

Op 14 mei gaat Turkije naar de stembus om te kiezen tussen de huidige president Erdogan en zijn tegenstander Kiliçdaroglu. Nederlandse Turken brengen al eerder hun stem uit, namelijk van 29 april tot en met 7 mei. Dat kunnen ze doen in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en dus bij De Scheg in Deventer.

Geen pendelbus

Namens de Turkse staat neemt het Turks Consulaat in de Keizerstraat de organisatie van de Turkse verkiezingen in Deventer voor zijn rekening. Om de verkiezingen in goede banen te leiden werkt het nauw samen met de gemeente Deventer, De Scheg en de Politie IJsselland. "Er komt veel bij kijken, maar het is een soort routineklus", zegt Stuurman. "Toch verandert er elk jaar wel iets."

Tijdens de Turkse verkiezingen van 2018 in Deventer was het druk bij De Scheg. Dat kwam onder andere doordat het parkeerterrein verbouwd werd. Foto: Arjen ten Cate

Zo duurde de verkiezingen in 2018 vijf dagen. Nu zijn dat er negen, wat de drukte meer spreidt. "Ook werd het parkeerterrein van De Scheg in 2018 verbouwd. Daarom zijn er destijds pendelbussen ingezet. Die zijn er dit jaar niet."

In tegenstelling tot de vorige verkiezingen was er nog geen McDonald's in het gebied. "We hebben de McDonald's geïnformeerd dat het druk kan worden, want er is geen catering op het parkeerterrein. Die was er in 2018 wél."

Controle in de wijk

Om parkeeroverlast in de wijk Colmschate en bij winkelcentrum Flora tegen te gaan, wordt er extra parkeerruimte gecreëerd op het grasveld tussen het Tango-tankstation en McDonald's. "We verwachten een piek in de weekenden. We willen voorkomen dat mensen met de auto de wijk in gaan. De doorstroom moet goed geregeld worden. Daarom controleren de politie en handhavers geparkeerde auto's in de wijk", zegt Stuurman.

Als je in Nederland voor de Turkse verkiezingen wil stemmen, dien je stemgerechtigd te zijn. Dat ben je op het moment dat je de Turkse nationaliteit draagt. Tijdens de verkiezingen in 2018 woonden er 260.264 stemgerechtigde Turken in Nederland. Daarvan bracht 46,2 procent hun stem uit.

Scheg gewoon open tijdens verkiezingen

Het stembureau in De Scheg is geopend van 09 00 tot 21 uur. Tijdens deze periode zijn het zwemparadijs en andere accommodaties (mits deze niet voor verkiezingen worden gebruikt) toegankelijk voor publiek. Volgens de woordvoerder van Sportbedrijf Deventer Jolande Bosch hoeven de gasten niet te rekenen op hinder.