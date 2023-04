Voordat je kunst gaat kopen, moet je eerst leren kijken

Wie kunst wil kopen maar niet weet waar te beginnen, kan zich melden bij Young Collectors Circle. Een stoomcursus kunst kijken helpt beginnende verzamelaars op weg. Waarschuwing: kunstkopen is verslavend.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De grootste valkuil voor een beginnend kunstverzamelaar? "Te snel kopen", is het resolute antwoord van Nadine van den Bosch (34). "Iedere verzamelaar heeft the one that got away, maar als je je gek laat maken en dingen aanschaft waar je na een week op bent uitgekeken, is de lol er gauw vanaf. Een nachtje erover slapen is beter."

Als directeur van Young Collectors Circle (YCC) geeft Van den Bosch tijdens de KunstRAI mini-masterclasses aan aspirant-kunstkopers. "Het is training om eerst te kijken zonder oordelen", legt ze uit. "De ogen in plaats van de hersenen aanzetten. Dat kan op verschillende manieren. Sommige beursbezoekers vinden het fijn om overal foto's van te maken en die later beter te bestuderen. Anderen laten die telefoon liever in de tas, bekijken minder werken en praten met galeriehouders. Het gaat erom dat je uitvindt wat voor soort kunstkijker je bent."

Ikeaposter ontgroeid

Young Collectors Circle begon vijf jaar geleden en telt inmiddels ruim 700 leden, die regelmatig meegaan naar kunstbeurzen, galeries en ateliers. 'Young' is overigens relatief: de gemiddelde leeftijd van leden ligt tussen de 30 en 40, met uitschieters naar boven en beneden. "De leden staan aan het begin van hun verzamelaarscarrière", preciseert Van den Bosch. "Ze zitten meestal in hun eerste of tweede baan, hebben een huis gekocht en zijn het niveau van de Ikeaposter ontgroeid."

De startende kunstverzamelaar anno 2023 verschilt volgens de YCC-directeur in bepaalde opzichten van zijn voorganger die terecht kon bij verzamelaarsclubs als die van W139 (2005-2010) of My First Art Collection (2007-2011). "Deze generatie is gewend grote hoeveelheden informatie in korte tijd te verwerken. Ze zitten de hele dag achter het scherm en scrollen tot het slapen gaan op Instagram. Vaak gaan ze ook zo te werk op een beurs: eerst alles scannen en in een tweede ronde teruggaan naar de stands waar ze iets gezien hebben dat ze triggert."

De eerste aankoop is vaak een prent, foto of ander werk in oplage. Meestal niet te groot en niet te duur. "Jonge kopers van nu willen meer dan een mooi plaatje. Ze willen iets met een verhaal, liefst over een actueel thema als duurzaamheid, klimaatverandering of identiteit. Dat zijn onderwerpen waar ze zelf mee bezig zijn. Daarom kopen ze vaak ook werk van kunstenaars die in dezelfde levensfase zitten."

Verschillende prijsklassen

Parallel aan die nieuwe kopers en makers is er ook een nieuwe generatie galeriehouders opgestaan. Zoals Paul van Gemen (29), die samen met Christina Voulgari (29) oprichter is van Enari Gallery, de jongste galerie op de KunstRAI. "Wij hebben allebei de kunstacademie in Utrecht gedaan, maar wisten na afloop dat we geen kunstenaar wilden worden", vertelt Van Gemen. "Toen ik stage liep bij Ron Mandos Gallery, wist ik: dit is het. En toen we een winkelruimte vonden in de Utrechtsestraat waar we meteen verliefd op werden, ging het plots heel snel. Afgelopen november hadden we onze eerste opening, met werk van zeven schilders. Meteen daarna hebben we David Benjamin Sherry gebracht, een Amerikaanse fotograaf."

Het is een duidelijk visitekaartje. Enari Gallery vist niet, zoals het gros van de gevestigde galeries, in de vijver van de Rijksakademie en De Ateliers. "Wij halen onze kunstenaars van Instagram, Artsy en andere digitale platforms", erkent Van Gemen. "Wij brengen internationale kunstenaars die nog niet in Amsterdam te zien zijn geweest. Sommigen zijn al wat verder in hun carrière, maar wij weten uit eigen ervaring dat zulk werk niet altijd betaalbaar is voor beginnende kopers. Dus bieden we altijd verschillende formaten in verschillende prijsklassen aan."

Verzamelvirus

In amper een half jaar tijd is de KunstRAI al de derde beurs waar Enari Gallery haar opwachting maakt. "We hadden nog geen spijker in de muur geslagen of het aanmeldformulier voor Art Rotterdam was al op de post. Daarna kwam Art Paris en nu de KunstRAI. Beursdeelname is goed voor de zichtbaarheid."

Voor kunstkoper Laura Engels (32) zijn beurzen vooral een plek om heel veel te zien en nieuw werk te spotten. Haar eerste werk kocht ze na een atelierbezoek met Young Collectors Circle aan Koen Vermeule. "Ik fietste naar huis en het werk bleef hangen. Later ben ik teruggegaan met mijn vriend en heb ik het gekocht. Daarna zijn we samen een kunstpotje begonnen, een rekening waar we een deel van ons inkomen op storten."