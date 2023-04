Leegstand? In Deventer wemelt het van de lokale winkels

Sinds de coronacrisis is de Nederlandse winkelstraat ingrijpend veranderd, vaak ongewild. Deventer laat zich dat niet gebeuren: daar beïnvloedt de gemeente met een duidelijke profilering wie zich in de stad vestigt. 'Een stad is maakbaar.'

Zo op het eerste gezicht is Deventer een winkelstad als alle andere. Wie op de Deventerse Brink loopt, of winkelt in de Keizerstraat of de Korte Bisschopstraat, treft de bekende ketens. Er zit een H&M, een Costes, een Hans Anders, een filiaal van schoenenzaak Nelson. Albert Heijn is present, de HEMA heeft de deuren wijd opengeslagen, C&A zit er en een stad zonder Kruidvat bestaat niet.

Bij een tweede blik op de belangrijkste winkelstraten van Deventer - waar ook de Lange Bisschopstraat bij hoort - begint iets op te vallen: er is nauwelijks leegstand. Slechts heel af en toe staat er een pandje te wachten op een ondernemer die er intrekt. Dat is in steden van vergelijkbare grootte (zo rond de 100.000 inwoners) wel anders. En in steden van onvergelijkbare grootte ook, trouwens.

Het meest opvallend in de historische stad aan de IJssel is dat de straten net buiten het winkelhart óók een levendige middenstand herbergen. Vooral in de Kleine en Grote Overstraat wemelt het van lokale winkeliers. Ze runnen modezaken, vintagewinkeltjes, verkopen oldskool platen op vinyl, serveren koffie met gebak en zijn een barbier of tattoozaak begonnen.

Alles wat je niet kunt eten heeft het zwaar

Vooral sinds de coronapandemie de rolluiken min of meer naar beneden dwong, is het bergafwaarts gegaan met de Nederlandse winkels. Klanten zochten hun toevlucht in online en velen bleven daar hangen. Dat ging ten koste van een enorm aantal stenen winkels, zo berichtte onlangs de Kamer van Koophandel (KVK).

Denk bijvoorbeeld aan kantoorwinkels, winkels in schilderijen, lijsten en kunstvoorwerpen, of aan winkels in glas-, porselein- en aardewerk. Maar ook aan speelgoedzaken, winkels in huishoudelijke artikelen, platenwinkels en kleding- en schoenenwinkels. Sommige branches moesten in de afgelopen tien jaar meer dan 40 procent van het winkelbestand inleveren, constateert de KVK.

Alles wat niet eetbaar is, zou je kunnen stellen, heeft het moeilijk in de detailhandel. Want waar winkels verdwenen, verschenen juist eettentjes en kaas- of koffiewinkels. Zoals de KVK het formuleert: 'Gingen we in 2013 naar 'de stad' voor nieuwe kleding, schoenen en speelgoed, tegenwoordig gaan we graag culinair winkelen'.

'Tegenover de HEMA zit je altijd goed'

Ook in Deventer gaat de liefde van het winkelend publiek vaker door de maag. Schuin tegenover de HEMA, in de Korte Bisschopstraat, zijn Eric (58) en Diane de Jong (50) bezig met de inrichting van hun nieuwe viswinkel Fido. "Onze eerste en enige vestiging in Nederland", zegt Eric, die al wel jarenlang in Duitsland 'in de vis zit'. Het stel heeft een zomerhuisje in Markelo en droomde al tijden van een zaak in het hart van de koekstad.

Waarom ze juist hier gebakken vis, kibbeling en broodjes haring gaan verkopen? "Omdat het zo'n verschrikkelijk mooie stad is en de mensen er zo vriendelijk zijn", zegt Eric. "En we zitten tegenover de HEMA, dan zit je altijd goed", voegt zijn vrouw toe.

De uitgebalanceerde mix van bekende ketens en kleine ondernemers is een deel van het succes. Waar de meeste binnensteden min of meer inwisselbaar zijn, kan er hier geen misverstand bestaan waar je bent. De binnenstad van Deventer lijkt nergens op - in positieve zin, dus.

Peter Brouwer, centrummanager van Deventer, somt op: "Ongeveer 75 procent in de binnenstad is zelfstandig ondernemer en zo'n 25 procent is grootwinkelbedrijf. Er zitten 600 ondernemers in de stad. 350 winkeliers, 150 horecaondernemers en 100 bedrijven zijn actief in de dienstverlening en de cultuur". Landelijk is de verhouding tussen grote ketens en lokale winkels grofweg 60 procent groot en 40 procent lokaal.

Directeur van de 'BV Deventer'

Nog niet zo lang geleden was dat ook in Deventer het geval. De inwoners gingen liever verderop winkelen. Maar dat veranderde, zegt Brouwer. "Eerst ging Deventer naar Apeldoorn, nu komt Apeldoorn naar Deventer."

Dat die ontwikkeling zo is geslaagd, is het resultaat van een bewuste keuze die Deventer zeven jaar geleden maakte. De kern van het idee: deel de binnenstad op in thema's. Reserveer een gedeelte voor ondernemingen en instellingen die zich bezighouden met cultuur. Wijs een gebied aan waar de wat meer luxe horeca de ruimte krijgt. Maak ook die laatste pleinen autovrij. Koester de publieke ruimte. Knap straten op. Haal ambtenaren terug uit de buitengebieden en laat ze werken in de binnenstad. En doe het niet alleen, doe het samen.

Brouwer is daarom de spil in een netwerk van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, de gemeente en de provincie. Hij neemt het centrum van de stad bij de hand alsof hij een soort CEO is. "Ik beschouw de binnenstad van Deventer als een bedrijf met een omzet van 300 miljoen euro, waar zesduizend mensen werken." Brouwer is ervan overtuigd dat je met een strakke regie en een duidelijke profilering wel degelijk invloed kan uitoefenen op wie of wat zich in de stad vestigt. En waar. "Een stad is maakbaar."

'Winkels zijn slechts een deel van de oplossing'

Dat wil niet zeggen dat Brouwer geen rekening heeft te houden met de wetten van de markt. Deventer gaat heus niet tegen pakweg Zara zeggen dat ze niet welkom zijn omdat er al genoeg modewinkels zijn. Integendeel: "De bekende ketens hebben een grote aantrekkingskracht op het publiek. Zij zijn ook hier essentieel". Het verschil is dat Deventer niet alléén Blokkers en Etossen wil aantrekken. Zulke ketens zijn als het ware het bankstel in de huiskamer die de Deventerse binnenstad wil zijn. Maar er moeten ook andere soorten stoelen en krukjes, en gezellige plantjes op de vensterbank, staan.

Het beeld dat het grote publiek heeft van de staat van de winkelstraat moet worden herzien, zegt Marcel Evers, manager bij brancheorganisatie INretail. "Het verhaal is groter dan het aantal passanten en leegstaande panden. Winkels zijn slechts een deel van de oplossing. De teneur was de afgelopen jaren doorgeschoten naar uitsluitend het kijken naar de economische waarde."

Evers, ook gemeenteraadslid in Deventer namens het CDA, benadrukt dat de politiek het initiatief moet nemen om de stad in te richten. Maar ook vastgoedontwikkelaars, die niet altijd lokaal zijn geworteld, moet je mee zien te krijgen met de thema's die de binnenstad voor ogen heeft, stelt hij. "Zorg dat zij op de lange termijn hun panden verhuren aan wat past binnen een bepaald gebied."

Het effect van die koers is het beste zichtbaar rondom het autovrij gemaakte Grote Kerkhof. Daar, aan het einde van de Lange Bisschopstraat, was het jarenlang kommer en kwel met leegstaande panden. Nu zitten er twee grote boekwinkels naast elkaar. Allebei nota bene geopend middenin de coronatijd.

Of neem de Stromarkt, waar een moderne bibliotheek de hele boel opwaardeert. In dat buurtje is nu een heuse cultuurdriehoek ontstaan, met ook een filmhuis en een kerk als centraal middelpunt. En dat trekt vervolgens weer de wat exclusievere horeca en winkels aan. Zoals een designmeubelzaak.

Historisch Deventer heeft van nature een streepje voor

Doordat Deventer een aantal landelijk bekende evenementen in huis heeft, zoals de jaarlijkse Boekenmarkt, het Dickens festival en Deventer op Stelten, gaat ook daar een aanzuigende werking vanuit. En dat heeft een positief effect - ook op binnenstadsbuurten als het fraaie Bergkwartier, een wijk die in de jaren tachtig nog deels gesloopt dreigde te worden wegens het grote aantal vervallen panden.

De stad is de ellende als het ware voor geweest door al eerder te investeren in de publieke ruimte, ook al in eerdere fases van de onlinerevolutie en voor de coronapandemie. Zo kreeg de Keizerstraat tussen 2014 en 2016 een compleet ander aangezicht. Het is nu de rode loper richting binnenstad. In diezelfde periode werd ook het stadhuis vernieuwd. Plannen voor het aanpakken van de Nieuwe Markt liggen klaar.

Een wandeling door de Kleine of Grote Overstraat roept wel de vraag op hoe deze kleine ondernemers het rooien. Het oogt fraai en gezellig, maar het is er deze doordeweekse middag niet druk in de vintagewinkeltjes en platenzaken. Centrummanager Peter Brouwer erkent dat het voor sommigen hard werken is om te overleven. "Ongeveer een derde is kwetsbaar. Daar ligt echt wel een opgave, waarin online zichtbaar worden een rol speelt. Het gaat niet in iedere straat vanzelf."

En ook zeker niet iedere stad van Nederland gaat het zo gemakkelijk af. Deventer heeft het geluk dat het is gezegend met een prachtige historische binnenstad, een cadeautje waar Brouwer en Evers prettig op voort kunnen borduren. Dat is in pakweg Den Helder, Heerlen of Zoetermeer een ander verhaal.