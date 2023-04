Calvin Stengs keert bij Antwerp weer terug op oude niveau

Een miljoenentransfer naar OGC Nice pakte voor Calvin Stengs (24) niet uit zoals gehoopt, maar bij het 'Nederlandse' Antwerp FC groeide de kersverse vader weer uit tot de beste versie van zichzelf. Een gesprek over trainer Mark van Bommel, zoontje Saint, de bekerfinale met 'The Great Old' en de 'oude Calvin Stengs'. 'Het gaat weer op de automatische piloot.'

"Goesting? Wat is dat?" Calvin Stengs schiet in de lach, zoals hij ook deed toen teamgenoot Pieter Gerkens hem kort geleden vroeg of hij 'goesting' had in de trainingsdag. Nooit had hij van het in België vaak gebruikte woord gehoord. "Het betekent dat je ergens zin in hebt, blijkbaar. Ik heb dat in Nederland nog nooit iemand horen zeggen", zegt Stengs, die vanaf de derde verdieping van de chique hoofdtribune van het Bosuilstadion zijn verhaal doet.

Zo vrolijk en vrij in zijn hoofd als Stengs overkomt tijdens het vertellen van één van zijn Antwerpse anekdotes, zo oogt hij gedurende het hele interview. Iets wat na acht maanden bij het goed presterende Antwerp ook wel te verklaren is. Over speeltijd of vorm hoeft Stengs zich dit seizoen immers niet meer druk te maken. En dat voelt voor de spelmaker, na een moeilijk eerste jaar na een miljoenentransfer van AZ naar OGC Nice, als een opluchting.

"Mijn eerste jaar daar was enerzijds mooi, omdat je een andere competitie leert kennen", vertelt Stengs, die in Frankrijk tot slechts één doelpunt kwam. "Maar het is niet zo gegaan als verwacht. Ik had het gevoel dat ze bij Nice aan me twijfelden. Al lag het ook aan mezelf hoor. Ik heb niet mijn niveau uit mijn AZ-tijd gehaald. En dan kan het Zuid-Franse leven met veel zon nog zo mooi zijn: dat is bijzaak als het op het veld niet loopt."

Zeven interlands voor Oranje

Zeker als de voetbalwereld niet veel eerder nog aan je voeten ligt. Stengs speelde al zeven interlands, werd gezien als een van de mogelijke oplossingen voor het probleem op de flanken van Oranje en blonk als rechtsbuiten jarenlang uit bij AZ. Maar de Stengs die de bal met zijn fijne linker neerlegde waar hij wilde, was er plots niet meer. Daarom keek hij verder. Er volgde een gesprek met Arne Slot over een stap naar Feyenoord, maar het werd, op huurbasis, het Antwerp van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Daar is Stengs uitgegroeid tot steunpilaar, niet in de laatste plaats dankzij Van Bommel. "Dankzij hem was mijn stap hierheen zo geregeld. Mark is een fijne man om mee te werken. Ik heb hier ook niet altijd goed gespeeld, maar hij laat me staan en geeft me vertrouwen. Wat Mark een prettige trainer maakt? Een trainer staat altijd boven de groep, maar bij Mark merk je dat hij nog een beetje een speler is en tussen de jongens in staat. Dat vind ik mooi."

In de race voor eerste landstitel sinds 1957

Net als iedereen in Antwerpen, overigens. Want Van Bommel en de Nederlanders worden er gewaardeerd. De bekerfinale is bereikt en 'The Great Old' is volop in de race voor haar eerste landstitel sinds 1957. Mede dankzij het succes is de Nederlandse enclave - in totaal lopen er 13 Nederlanders rond - alleen in positieve zin een thema op De Bosuil. Stengs, lachend: "In onze groep speelt het ook, op een grappige manier. De Nederlanders plagen de Belgen en andersom ook. 'Daar heb je dat Nederlandse kliekje weer', zeggen zij vaak. Geinig."

Misschien dat Antwerpen dankzij dat Nederlandse kliekje zo vertrouwd voelt voor Stengs. 'Chillen' doet hij bijvoorbeeld met spits Vincent Janssen, die hij nog kent uit zijn AZ-periode. "We wonen vlakbij elkaar en kijken geregeld NBA, spelen op de PlayStation of eten samen, met onze vriendinnen. Waarom het zo goed klikt? Dat is natuurlijk gegaan. Je bent allebei toch in een ander land, dus trek je als landgenoten naar elkaar toe. Sowieso is het met alle Nederlanders onderling leuk hier."

En van die Nederlanders is Stengs, die bij Antwerp niet als rechtsbuiten maar op het middenveld speelt, de belangrijkste speler. Zo wordt hij door een aanwezige Belgische journalist in elk geval omschreven. "Ik voel wel dat acties weer lukken zoals voorheen en dat ik belangrijk ben", zegt Stengs, dit seizoen goed voor drie goals en zes assists. "Zeker nu ik vanaf het middenveld de lijnen kan uitzetten. Het gaat weer op de automatische piloot, ik hoef niet meer zoveel na te denken."

Het vaderschap

Stengs komt weer opgewekt over, net als in zijn AZ-tijd. Wellicht dat het vaderschap er een rol in speelt. Eind december kreeg de linkspoot samen met Beau de Boer, de dochter van oud-bondscoach Frank de Boer, zoontje Saint. "Hij slaapt veel, dus we hebben geluk. Qua nachtrust heb ik weinig te klagen. Hoe Frank met Saint omgaat? Hij is super betrokken. Normaal gesproken was ons gesprek op FaceTime altijd snel klaar. Nu belt hij ons en vraagt hij direct: 'Hoe gaat het met Saint?' Het draait niet meer zoveel om Beau en mij, maar meer om de kleine."

Het maakt Stengs weinig uit. Hij is een blij man, op het veld én daarbuiten. Plus: het Antwerpse leven bevalt. Als Stengs zijn honden uitlaat, staat hij binnen vijf minuten in het drukke stadscentrum. Daar wordt hij geregeld aangemoedigd door supporters. "Ik heb het gevoel alsof we Antwerp in Nederland onderschatten. Dit is een hele grote club, qua supporters de grootste van België. In de stad roepen mensen vaak naar me: 'De 30ste, hè!' Die datum is hier heel belangrijk."

Want zondagmiddag moet het voor Antwerp en Stengs, die in juli in principe terugkeert naar Nice, gebeuren. In het Koning Boudewijnstadion wacht de bekerfinale tegen KV Mechelen. "Ik heb zelf nog nooit een prijs gepakt en drie bekerfinales verloren, twee met AZ en één met Nice, dus laat het zondag maar gebeuren. Ja, ik voel me weer de oude Calvin Stengs, dus hopelijk kan ik belangrijk zijn."

'Koeman kent me, maar ben er niet mee bezig'

De EK-kansen leken in de zomer van 2021 aanzienlijk voor Calvin Stengs. Zijn schoonvader Frank de Boer was immers de bondscoach van het Nederlands elftal. Toch werd de spelmaker, destijds speler van AZ, door De Boer buiten de Oranjeselectie gelaten. "Maar dat is nooit een ding geweest binnen de familie. Ik zat niet op het level dat ik het verdiende om mee te gaan. Dus ik snapte het."