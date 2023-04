Medewerkers gehandicaptenzorg zien agressie toenemen

Bespuugd, gebeten en uitgescholden worden. Wurgincidenten. Bedreigingen aan het adres van familieleden. Het is slechts een greep uit de reacties van zorgmedewerkers in een landelijke enquête onder tienduizenden zorgmedewerkers. Die maakt duidelijk dat geweld in de zorg hardnekkig en omvangrijk is.

Opvallend is dat met name medewerkers in de gehandicaptenzorg en de ggz stelselmatig te maken hebben met agressief gedrag van cliënten. Zij voelen zich vaak niet veilig op de werkvloer. Bijna 70 procent van de 1976 respondenten ziet agressie en intimidatie in de zorg toenemen.

De landelijke enquête is uitgezet door regionale kranten en vakbond FNV onder de 67.000 FNV-leden in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleeg- en thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Dagelijks tot wekelijks te maken met agressie

Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de medewerkers die de enquête invulden dagelijks tot wekelijks te maken krijgt met agressie. Het merendeel van de ongevallen op de werkvloer wordt door zorginstellingen intern behandeld, er wordt zelden aangifte gedaan bij de politie of melding gedaan bij de Arbeidsinspectie. Terwijl 10 procent van de respondenten blijvend lichamelijk letsel oploopt en een kwart blijvende psychische gevolgen ondervindt door één of meerdere incidenten. Meer dan vijfhonderd respondenten voelen zich na een incident niet gesteund door de werkgever.

Een belangrijke oorzaak van de toenemende agressie is volgens respondenten een tekort aan geschoold personeel, de hoge werkdruk en het plaatsen van een cliënt op een groep waar hij of zij eigenlijk niet past of waar een geschikte behandeling ontbreekt.

Respondenten zien ervaren personeel de zorg verlaten en zzp'ers, uitzendkrachten en stagiairs de tekorten aanvullen. Het hoge verloop van medewerkers veroorzaakt onrust bij cliënten en gaat ten koste van de vertrouwensband, waardoor agressie toeneemt.

'Toon begrip en bied ondersteuning'

"Schokkend", vindt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong de resultaten van het onderzoek. "Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Bijtwonden kunnen bijvoorbeeld voorkomen worden met armbeschermers."

Jong vindt dat er te 'instrumenteel' over de werknemer wordt gedacht en te vaak de vraag gesteld wordt wanneer iemand weer aan het werk kan na een incident. "Mijn advies zou zijn: toon begrip als werkgever en bied praktische ondersteuning. Agressie is niet altijd te voorkomen, maar luister naar je medewerkers."

Daarnaast hamert de vakbond er al jaren op dat bedrijven hun Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), waarin alle arbeidsrisico's vermeld staan, op orde moeten hebben. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft circa 50 procent van de bedrijven dit niet op orde.

Zorgelijk, vindt Jong: "De problematiek van de cliënten is soms complex en dat brengt extra risico's met zich mee. Daar moet beleid op zijn." De FNV ziet ook een grotere rol voor de Arbeidsinspectie weggelegd. "Een ongeval moet worden gemeld bij de Arbeidsinspectie als er sprake van onder andere blijvend letsel. Naar ongevallen met psychisch blijvend letsel wordt op dit moment geen onderzoek gedaan door de inspectie en dat zou volgens ons wel moeten. Wij zijn hierover met hen in gesprek."

Met de dood bedreigd

Als een zorgmedewerker voor de zevende keer met de dood bedreigd wordt door een cliënt, doet dat iets met iemand, ziet ook Barend Barentsen, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Toch is het een juridisch grijs gebied als het gaat om psychosociale gevolgen. "Bewijs maar eens dat je een psychische aandoening hebt opgelopen door je werk en dat dit niet komt door een genetische aanleg of een vervelende situatie thuis", aldus Barentsen.

Een werkgever is wettelijk verplicht om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. De meeste zorgorganisaties hebben hier wel beleid voor, maar Barentsen ziet dat zorgorganisaties dit niet altijd naleven. "Het beleid kan bestaan uit verplichte nazorg en preventieve maatregelen zoals het trainen van personeel. Er staat echter niet in de wet beschreven wat dat inhoudt: pasklare, concrete normen ontbreken."

Niet alle agressie is uit te sluiten

Hoewel de werkgever een zorgplicht heeft voor zorgpersoneel, is agressie op de werkvloer niet altijd te voorkomen, ziet ook Barentsen. "Dat is een geldig verweer voor de werkgever: niet alle schade en agressie is uit te sluiten, ook omdat de wet bepaalde maatregelen verbiedt om een cliënt in bedwang te houden. Maar als een werkgever er niet alles aan heeft gedaan om risico's uit te sluiten, is die simpelweg tekortgeschoten."

In een reactie op de resultaten uit de enquête geeft ook Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, aan dat de bal bij de werkgever ligt als het gaat om preventie en nazorg. "Agressie in de zorg is een hardnekkig probleem dat een stevige aanpak verdient en continu onder de aandacht moet blijven."

Helder herkent de genoemde signalen uit de enquête. "Door een toename van het aantal zzp'ers neemt de druk toe bij mensen in loondienst, bijvoorbeeld door een ongelijke verdeling van administratieve werkzaamheden en avond- en nachtdiensten. Wij proberen deze vicieuze cirkel te doorbreken met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn."

Werkdruk omlaag, lonen omhoog

Met dit programma moet een transitie in gang worden gezet om het werk anders te organiseren. Innovatieve werkvormen, behoud van medewerkers en leren en ontwikkelen zijn de drie pijlers. "Daarnaast zet het ministerie zich in voor het terugdringen van agressie door het beschikbaar stellen van subsidie, het monitoren van agressie op de werkvloer en het stimuleren van de aangiftebereidheid."

Niettemin wil het kabinet structureel 1,5 miljard euro 'ombuigen' om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Dit staat haaks op de wens van vakbond FNV die aangeeft dat er juist 2,25 miljard euro bij moet om werken in de zorg aantrekkelijk te maken: "De werkdruk moet omlaag en het loon moet omhoog. Nog altijd liggen de lonen in de zorg ruim 6 procent lager dan in andere sectoren."

Minder regeldruk

Hoe wil de minister de zorg aantrekkelijk houden voor werknemers en tegelijkertijd de kosten terugdringen? Helder: "Wij zien de ombuiging niet als een bezuiniging. We zetten in op preventie en richten de zorg anders in, door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen. Dit moet ervoor zorgen dat de werkdruk draaglijk is. We hopen dat dit effect zal hebben op agressie jegens zorgmedewerkers."