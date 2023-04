Björn gaat 24 uur geblinddoekt rennen voor dochter

Björn van Loon gaat 24 uur geblinddoekt hardlopen op de atletiekbaan in Ede. De opbrengst is voor Bartiméus, het instituut waar zijn blinde dochtertje Maja (6) zoveel baat bij heeft.

Het mes snijdt van meerdere kanten tijdens de opzienbarende recordpoging. Björn van Loon (37) start zaterdagochtend om in een etmaal 200 kilometer af te leggen. Dat levert hem een vermelding op in het Guiness Book of Records, voor de geboren Brabander 'een leuke bijkomstigheid'.

Zes dagen door woestijn

"Ik wil iets doen voor Bartiméus, het instituut voor blinden en slechtzienden in Zeist. Met name voor het Diagnostisch Centrum. Hardlopen doe ik graag, hoe langer des te beter. Deze recordpoging is het startschot voor een andere uitdaging in 2024. Op mijn lijstje staat dan de Marathon des Sables, een zesdaagse ultraloop over 254 kilometer door de Saharawoestijn in Zuid-Marokko. Maja is mijn grootste inspiratiebron."

Van Loon belandt in Ede voor zijn geblinddoekte uitdaging op loopschoenen. Hij heeft er enkele jaren gewoond en na zijn studie biologie aan Wageningen University ook gewerkt op het Marnix College als biologiedocent. "Ik ken veel mensen in de omgeving. Eén van hen zocht contact met atletiekvereniging Climax en binnen 24 uur werd ik teruggebeld. Ze wilden meewerken."

'Blindheid Maja grote verrassing'

Terug naar het voorjaar van 2017. Van Loon en zijn vrouw Emily worden vader van Maja en ontdekken al snel dat hun dochtertje zich niet hetzelfde ontwikkelt als andere kinderen. "We werden doorverwezen naar een oogarts, die ons doorstuurde naar het Diagnostisch Centrum van Bartiméus. Maja's blindheid kwam als een grote verrassing. Niemand in de familie heeft een oogziekte."

"Ik ben een doener, begon meteen te denken in praktische oplossingen, bijvoorbeeld over 3D-stickers die we op deuren zouden plakken. Zodat Maja de weg later kon vinden in huis. Emily stond daar iets anders in. Vroeg zich af of ik wel verdrietig was. Na een paar maanden zijn we daar echt over in gesprek gegaan. Dat was nodig en goed ook. We hebben onze draai gevonden. Ook met zoon Pelle van twee jaar, die wel ziet."

Maja gaat 'hartstikke lekker'. "Ze ontdekt de wereld en heeft een vader die graag van alles onderneemt met zijn kinderen. We bouwen hutten, stoeien ook heel wat af. Maja laat zich nu gemakkelijk vallen. Ze is heel wendbaar voor iemand die niets ziet. Zegt ook de gymleraar op school. We zijn blij dat ze zich zo goed ontwikkelt."

Alle hulp van het blindeninstituut staat de familie Van Loon helder voor de geest. "Een ambulante begeleidster kwam bij ons, bijvoorbeeld om te kijken naar praktische zaken zoals de inrichting van ons huis. Je krijgt tips hoe om te gaan met mensen die je nakijken als Maja met een stok over straat gaat. We spreken voorbijgangers daarom geregeld aan. Dat leidt tot leuke ontmoetingen."

Het gezin Van Loon is in 2019 van Ede verhuisd naar Zeist, in de nabije omgeving van Bartiméus. "Als klein kind was Maja van thuis vlot bij de opvang. Of voor afspraken op het instituut. Ze gaat nu naar de speciale basisschool en kan bij Bartiméus ook voortgezet onderwijs volgen. Het is goed geregeld. Heel bijzonder. Zo ontstond het idee: hoe kan ik eens iets terugdoen?"

Pieterpad in zeven dagen

Van Loon rent in 2022 in zeven dagen over het 500 kilometer lange Pieterpad van Pieterburen naar de Sint Pietersberg. "Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven haalde ik 10.000 euro op. 'Als ik nog eens ergens voor kan lopen, hoor ik het', zei ik tegen directeur Joeke van der Mei van het Bartiméus Fonds."

Zo gezegd, zo gedaan. Dus staat de volgende uitdaging op de rol. "Het instituut ontwikkelt allerlei nieuwe materialen, zoals poppetjes voor een oogscanner. Met het apparaat wordt op jonge leeftijd bij baby's onderzocht wat er aan hun ogen mankeert. Ook is geld nodig voor de opleiding van personeel, dat specifiek leert hoe je een kind van drie maanden voor een test rustig laat zitten."

Björn van Loon heeft al op de atletiekbaan geoefend voor zijn recordpoging om 24 uur geblinddoekt hard te lopen. Foto: Petra van der Steen

Van Loon hoopt volgend jaar na zijn Saharaexpeditie een bedrag van 100.000 euro over te maken. De tussenstop in Ede moet daartoe de eerste aanzet geven.

Rennen met slaapmasker

"Geblinddoekt lopen is best lastig. Ik oefende een keer op de atletiekbaan met een slaapmasker. Eén iemand liep met een belletje naast mij en achter mij riep de andere buddy: 'iets naar links, iets naar rechts'. Het ging goed. Maar ik ben gewaarschuwd: raak je meer vermoeid en gaat het tempo omlaag, kun je gaan zwalken."

De ultraloper leeft ontspannen toe naar zijn run over 24 uur. "Dinsdag was ik een dagje met Maja naar Avonturenpark Hellendoorn. Zo mooi om ons meisje zo te zien genieten, lachend bovenin het puntje van het schommelschip. Dat vindt zij echt fantastisch. Zit ik er zaterdagnacht tijdens een korte rustpauze doorheen, bekijk ik snel één van de gemaakte videootjes op mijn telefoon. En dan weer door!"

En wat vindt Maja van papa's ultra-sportieve sponsorloop? "Ze weet dat ik voor Bartiméus loop", lacht Van Loon. "Verder is ze er niet mee bezig. Voor haar ga ik een stukje rennen. Dat doe ik vaker. Ik krijg van Maja vast en zeker een lekkere knuffel als ik zondagmorgen over de finish kom."