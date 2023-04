Topman: slimme uitvinders leverden Philips te weinig op

De ondernemingsraad bij Philips dreigt naar de rechter te stappen, vakbonden broeden op acties. De wereldwijde reorganisatie bij het concern in crisis zet de boel op scherp. De slimheid van Philips in Eindhoven leverde in het verleden te weinig op, vindt topman Roy Jakobs.

Hij praat vlot, legt uit en spreekt klare taal. Topman Roy Jakobs volgde half oktober Frans van Houten op bij het concern in crisis. In een negatieve spiraal terechtgekomen door problemen met apneu- en ademapparatuur zette het bedrijf een streep door 10.000 banen. Philips zet de bijl diep in het voormalig Natlab, dat decennialang werd gezien als het paradepaard van het bedrijf.

We spreken Jakobs naar aanleiding van de beter dan verwachte kwartaalcijfers op het Amsterdamse hoofdkantoor. Daar gooit hij zelf de knuppel in het hoenderhok, als het gaat over het afscheid nemen van veel in en rond Eindhoven gestationeerde onderzoekers.

Hij gaat even verzitten en kijkt met strakke blik: "Ik wil even heel duidelijk zijn: het is niet dat alleen op de High Tech Campus in Eindhoven De slimste mensen van Philips zitten, die zitten over de hele wereld. Ja, er zitten goede onderzoekers in Eindhoven en die hebben een goede bijdrage geleverd aan Philips."

In Nederland verdwijnen 1100 banen, waarvan zo'n 750 rond Eindhoven. Veel banen worden geschrapt bij onderzoek en ontwikkeling. Gooit Philips hiermee niet belangrijke innovatiekracht weg?

"Je kunt heel veel mooie dingen bedenken, maar als het niet landt in een product, is het niet de beste manier van waarde creëren. Je kunt niet alles doen. De slimheid is niet evenredig aan de impact. In het verleden is heel veel technologie die in Eindhoven is ontwikkeld nooit voor het voetlicht gebracht. Het rendement dat is gehaald op al die investeringen in het verleden ligt beneden de markt, voor heel Philips."

Wat Jakobs betreft moet het anders. En beter. Hij geeft aan dat het concern het zich niet langer kan veroorloven om geld te pompen in onderzoek en ontwikkeling, tenminste niet zoveel als voorheen. Philips is al kwartalen op rij verliesmakend, heeft de laagste winstpercentages van alle concurrenten en is niet competitief op bepaalde gebieden. "Dus niet meer lekker spenderen en hopen dat daarmee de toekomst beter wordt. Het is gebleken dat dat niet lukt. Er zijn duidelijke, harde, pijnlijke maatregelen om de toekomst van Philips zeker te stellen."

Welke maatregelen zijn er al genomen om Philips weer toekomstbestendig te maken?

"We hebben vorig jaar 250 projecten stopgezet. Daarnaast doen we veel activiteiten vanuit Research voor bedrijven rond Eindhoven. Een flink aantal mensen van Philips in Eindhoven is bijvoorbeeld ingehuurd door ASML en andere bedrijven. Die groep werd groter omdat deze mensen werkten aan technologie van divisies die we hebben afgestoten. Dat werk gaan we overdragen aan andere bedrijven."

Roy Jakobs, bestuursvoorzitter bij Philips. Foto: Philips

Maar Philips verdient toch ook geld aan het verkopen van al die kennis via patenten?

"We willen innoveren voor Philips. Want uiteindelijk hadden we een groeiend patentkantoor met technologie die Philips niet meer gebruikt. Het Natlab was in het verleden heel erg gericht op de producten zelf. Maar het gaat veel meer om de combinatie van hardware, software en diensten. Daar draait het niet om de technologie, maar om het probleem bij de klant, het oplossen van waar de verpleegkundige of dokter tegenaan loopt."

De ondernemingsraad van de afdeling onderzoek en ontwikkeling, die zwaar getroffen wordt door de reorganisatie, dreigt met de rechter. Heeft u het aan de stok met onderzoekers?

"Zij hebben verzoek tot toetsing neergelegd bij de rechtbank als wij er niet uitkomen met de ondernemingsraad. Onze intentie is dat we er gewoon samen uit moeten komen. We zijn in gesprek en die gesprekken gaan we intensiveren. Maar het kan niet zo zijn dat je de beslissing om op een andere manier te innoveren kunt tegenhouden bij de ondernemingskamer. Je mag wel verwachten en eisen dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen. Daar hebben ze ook het recht toe."

Waar eist de ondernemingsraad duidelijkheid over?

"Minder budget geven aan bedrijfsbrede innovatie is een beslissing. Die vraag kan Philips beantwoorden, maar of ze het antwoord leuk vinden, is iets anders. We kunnen ze helpen om de pijn zo min mogelijk te maken voor individuen. Het geluk is dat er rond Eindhoven een enorme vraag is naar goede mensen. Ik maak me eerlijk gezegd weinig zorgen of Philipsmensen wel een nieuwe baan vinden, want het zijn gewoon goede mensen die in trek zijn. Dat het pijnlijk is, onderschrijf ik."

Deze dagen wordt in Eindhoven, Best en Drachten door vakbonden gepraat over acties, omdat ze het niet eens zijn met het loonbod van Philips in een nieuwe cao. Maar de mogelijkheden voor een hoger loon zijn beperkt, waarschuwt Jakobs. "Want we kunnen niet afscheid nemen van duizenden mensen en tegelijkertijd een enorme loonsverhoging doorvoeren."