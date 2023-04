Technische snufjes helpen ouderen en zorgverleners

Ouderen krijgen slechts mondjesmaat technologische zorg, zoals slim incontinentiemateriaal of heupairbags, aangeboden. Zorgaanbieders hikken aan tegen de kosten, weten niet welke technische snufjes ze moeten gebruiken en ervaren weerstand bij cliënten en personeel.

Uit onderzoek van zorgkantoor CZ onder 121 zorgaanbieders in het zuidelijke deel van het land blijkt dat verpleeghuis- en thuiszorginstellingen gemiddeld een kleine drie bewezen zorgtechnologieën gebruiken. Het vaakst gebruiken ze sensoren om bijvoorbeeld te zien of cliënten uit bed komen en medicijndispensers die ouderen waarschuwen als ze hun medicijnen moeten innemen.

Van meer technische snufjes is wetenschappelijk bewezen dat ze het zorgpersoneel tijd besparen óf zorgen dat ouderen zichzelf beter kunnen redden. "Er mag wel een versnelling bij. Nu is de inzet van zorgtechnologie nog te afhankelijk van personen binnen een zorgorganisatie die enthousiast zijn", zegt CZ-zorginkoper Bram Visschers.

'Ambitie omhoog'

Van de verzekerden met wijkverpleging bij Menzis kreeg vorig jaar 3,3 procent 'een vorm van thuiszorgtechnologie'. Menzis vindt dat dat er volgend jaar meer moeten zijn. "De ambitie kan omhoog, voor iedere zorgaanbieder moet 10 procent haalbaar zijn", zegt een woordvoerder.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het vooral voor kleine zorgaanbieders lastig meer technologie in te zetten. Zij hebben vaak onvoldoende geld, bestuurlijke visie en mankracht om te innoveren. De toezichthouder vindt dat zorgkantoren deze zorgaanbieders moeten helpen door ervaringen te delen en afspraken te maken over de vergoeding.

De eerste keer dat een vreemde stem door haar huis galmde, schrok de 86-jarige Ave Vermeer-Spetter uit Rotterdam zich lam. "Ik ben alleen en ineens hoorde ik een vreemde stem zeggen: mevrouw Vermeer, kan ik iets voor u betekenen?" Ze wijst naar een wit kastje dat bij de verwarming staat. Via dat apparaatje kan de alarmcentrale contact met haar zoeken als haar horloge alarm slaat. "Gelukkig heb ik het nog niet nodig gehad, alleen per ongeluk", vertelt Vermeer-Spetter.

Deze dame woont met haar 86 jaar nog zelfstandig in een appartement, twaalfhoog in Rotterdam, met prachtig uitzicht over de stad. Ze beweegt zich voort achter een rollator, maar oogt jonger dan ze is. Voor geen goud zou ze deze woning voor een verpleeghuis inruilen. "Ik moet er niet aan denken om dit uitzicht kwijt te raken." Met een beetje hulp redt ze het prima thuis. Bijna dagelijks komt de wijkverpleging haar helpen met douchen. De rest van de tijd draagt ze een horloge dat alarm slaat als ze valt, maar bijvoorbeeld ook haar hartslag meet.

Door hartklachten moet de gezondheid van mevrouw Vermeer-Spetter goed in de gaten worden gehouden. Elke dag stapt ze op een weegschaal die automatisch haar gewicht aan de wijkverpleging doorgeeft. "Als ik te veel aankom, houd ik vermoedelijk vocht vast. Dat moeten we dagelijks controleren", verklaart ze.

Speciale horloges

Lelie zorggroep is een van de zorgaanbieders die waar mogelijk technologie gebruikt. Cliënten dragen speciale horloges, via beeldbellen kunnen ouderen contact houden met een welzijnscoach, ze krijgen automatisch een seintje als ze hun medicijnen moeten innemen. "Bij een intake kijken onze verpleegkundigen direct welke zorg we digitaal kunnen opvangen. Dat is echt onze nieuwe werkwijze", vertelt Joanne Ebbers, teamleider productontwikkeling en innovatie.

Die nieuwe werkwijze betaalt zich uit. Al binnen enkele maanden bleek dat de cliënten 38 procent minder fysieke zorg van wijkverpleegkundigen nodig hadden. Door de tijd die is vrijgekomen, kan de zorgaanbieder 12 procent meer cliënten zorg bieden; omgerekend gaat het om honderden mensen extra.

Maar helemaal vanzelf ging dat niet. Want waar moet je als zorgaanbieder beginnen als je keuze hebt uit zoveel technologieën die ook nog eens van verschillende leveranciers komen? Wat levert het op? En hoe krijg je de cliënten én het zorgpersoneel mee?

Enthousiast

Lelie zorggroep heeft 37 teams van wijkverpleegkundigen. Elk team kreeg een eigen 'kartrekker', iemand die enthousiast is over technologie en die de collega's leert over de inzet ervan. "Dat bleek goed te werken. Als iemand enthousiast is, werkt dat aanstekelijk. En die kartrekkers vangen ook de vragen en knelpunten op", zegt Ebbers.

Wijkverpleegkundige Mariska Molenaar merkt dat ze minder vaak bij sommige mensen langs hoeft. Door het gebruik van een medicijndispenser nemen ze bovendien hun medicatie trouwer in. "We kunnen mensen beter ondersteunen. Ik vind het ideaal." Toch staan niet alle cliënten direct te springen om technologie te gebruiken. "De meesten zeggen: dat kan ik niet. Ik zeg dan dat ze het moeten proberen. Meestal hebben ze een paar weken nodig en dan zijn ze die drempel over. We moeten ze goed begeleiden."

Drie zorgtechnologieën

Hoewel Lelie zorggroep veel met technologie werkt, zijn nog lang niet alle zorgaanbieders overstag. Uit onderzoek van zorgkantoor CZ onder 121 zorgaanbieders in het zuidelijke deel van het land blijkt dat verpleeghuis- en thuiszorginstellingen gemiddeld een kleine drie bewezen zorgtechnologieën gebruiken. Het vaakst gebruiken ze sensoren om bijvoorbeeld te zien of cliënten uit bed komen en medicijndispensers die ouderen waarschuwen als ze hun medicijnen moeten innemen.

Van de verzekerden met wijkverpleging bij Menzis kreeg vorig jaar 3,3 procent 'een vorm van thuiszorgtechnologie'. Menzis vindt dat dat er volgend jaar meer moeten zijn: 10 procent zou haalbaar moeten zijn.

Ook volgens CZ valt er nog veel te winnen. Inkoper Corné van Groenedaal: "We moeten goed vertellen wat technologie kan opleveren; voor de aanbieder qua tijdsbesparing, maar ook voor de cliënt qua eigen regie. Als mantelzorgers met sensoren op afstand hun geliefde in de gaten kunnen houden, geeft dat veel rust. Dan hoeven ze niet elke keer langs om diegene te controleren."

Bewijs

Want er ligt wel degelijk bewijs dat in ieder geval dertien technologieën tijd of geld besparen. Ter illustratie: uit onderzoek van Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, blijkt dat met medicijndispensers 22 minuten zorg per cliënt per dag bespaard kan worden. Een heupairbag, die breuken bij valpartijen voorkomt, kan 16 minuten besparen. En met slim incontinentiemateriaal, waarbij sensoren aangeven of iemand verschoond moet worden, zijn 1900 voltijdbanen per jaar minder nodig. "Dat geldt natuurlijk niet een-op-een, want zorgmedewerkers doen vaak meerdere handelingen op één moment. Maar het geeft wel werkdrukverlichting. En cliënten hoeven 's nachts niet onnodig wakker te worden voor een nieuwe luier", aldus onderzoeker Henk Herman Nap.

Het kabinet ziet technologie als één van de manieren om de zorg voor het groeiende aantal ouderen overeind te houden. De vraag naar zorg groeit hard, maar er komt niet snel meer zorgpersoneel bij. Volgens minister Conny Helder (Langdurige Zorg) snijdt het mes aan twee kanten: het zorgpersoneel kan tijd besparen én ouderen blijven langer zelfstandig. "Wijkverpleegkundigen kunnen hun tijd efficiënter verdelen en zorg bieden op het moment wanneer de cliënt dat wil. Mensen geven bovendien aan dat ze zich minder eenzaam voelen dankzij de tablet", reageert een woordvoerder.

Innoveren

Waarom gebruiken niet alle zorgaanbieders die technologieën dan? In het onderzoek van CZ stellen ze niet genoeg geld te hebben om in technologie te investeren. Bovendien missen de zorgaanbieders kennis en is de ICT-infrastructuur niet overal op orde. Ook zeggen ze dat het aan draagvlak bij cliënten, mantelzorgers en zorgpersoneel ontbreekt. Zeker voor kleinere zorgaanbieders is het lastig, omdat ze bijvoorbeeld minder makkelijk iemand kunnen vrijspelen om de technologie te gaan regelen.

Brancheorganisatie Actiz ziet dat het noodzakelijk is de ouderenzorg te innoveren. "Op dit moment gebeurt al veel in de sector", vertelt Annet Boekelman, voorzitter van ActiZ-themacommissie Digitaal, Denken en Doen (DDD). Maar het blijft lastig om technologie op grote schaal in te zetten. "Dat vraagt een andere manier van denken en doen; voor de organisatie, maar ook voor de zorgmedewerkers en hun cliënten."

Hulp

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denkt dat er meer plekken moeten komen waar mensen hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. "Voor sommige mensen is het fijn om technologie eerst even uit te proberen, zodat ze kunnen ervaren of het past bij hun situatie", zegt een woordvoerder.

Om de zorgaanbieders een handje te helpen, werkt Zorgverzekeraars Nederland aan een digitaal loket. Daar komt informatie over welke technologieën écht werken en wat die zorgorganisaties opleveren.

Toch denkt Eveline Wouters, hoogleraar succesvolle technologische innovaties in de zorg aan de Tilburg University, dat ook de financiën eenvoudiger moeten. "Als je echt wilt inzetten op meer technologie zouden financiën geen issue moeten zijn. Nu is de ene zorgverzekeraar ruimhartiger dan de andere. En zeker na corona zitten veel ouderenzorgorganisaties niet heel ruim in hun jasje."

Problemen

Voor Lelie zorggroep werkt het vooral goed dat een bedrijf allerlei technologieën in één pakket aanbiedt. Als er iets aan mankeert, lost dat bedrijf ook de problemen op. Bovendien komen er steeds nieuwe technische snufjes in het pakket dat wijkverpleegkundigen hun cliënten kunnen aanbieden.

Inmiddels krijgen duizend ouderen digitale zorg thuis. "Het ging als een trein, veel beter dan we durfden te hopen", zegt Ebbers. "En ik denk dat er nog meer te halen is. Het is een kwestie van oefenen en experimenteren."

En hoe ervaren cliënten de digitale ontwikkelingen? Ebbers: "We hebben daar onderzoek naar gedaan en 55 procent vindt dat het welzijn is toegenomen. 44 procent vindt de zorg beter dan voorheen. Mensen voelen zich ook veiliger, omdat we meer meten."

Mevrouw Vermeer-Spetter vertelt dat haar kinderen er steeds op hameren dat ze haar mobiele telefoon bij zich moet houden. "Soms loop ik door mijn huis en vergeet ik die mee te nemen. Maar dan denk ik: ach, ik heb mijn horloge om, dus het is niet erg. Dat geeft een veilig gevoel."