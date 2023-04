Nieuwe trend: poetsen tijdens kantoortijden

Schoonmaakbedrijven werken vaker overdag, om aantrekkelijker te zijn voor mensen die een baan zoeken. Rianne Komttebed is enthousiast: 'Het is lekker licht'.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Kijk, het is simpel", zegt Rianne Komttebed terwijl ze een scheut groene toiletreiniger smaakje 'dennenfris' in het mannentoilet gooit. "Je moet je ogen de kost geven, al je zintuigen gebruiken. Dat maakt een goede schoonmaker." En ze smeert het groene spul razendsnel uit tot een sopje in de pot.

Eerder deed Komttebed dit werk vaker buiten kantoortijd. Tussen 6.00 uur en 9.00 uur of van 17.00 uur tot 22.00 uur. Maar nu werken zij en haar collega's steeds vaker tijdens kantooruren. Dat heeft een reden, vertelt haar baas Lizzy Both van Schoonmaakbedrijf Both uit Oud-Beijerland. "Door de toegenomen arbeidskrapte moesten we nieuwe manieren vinden om personeel te werven, en dat is lastig met beperkte werktijden", legt ze uit.

Om nieuwe doelgroepen naar de sector te lokken - denk aan ouders met jonge kinderen - maar ook om personeel de mogelijkheid te geven om meer uren te maken is het bedrijf zijn klantenbestand langsgegaan. Oude en nieuwe klanten is gevraagd of het schoonmaakwerk ook tijdens kantooruren zou kunnen.

Onder het toetsenbord

Hier, bij Van Iperen in Westmaas, was dat geen probleem, zegt Komttebed terwijl ze haar kar met emmers sop, een dweil en een grote vuilniszak voor zich uit duwt. Deurtje door en ze stapt zo een grote open werkruimte binnen. Aan lange tafels zitten medewerkers van het bedrijf geconcentreerd achter hun beeldschermen, twee kijken op om te zien wie er binnenloopt, de rest is in overleg of zit te tikken op een toetsenbord.

Muisstil is ze als ze een doekje over hun bureaus haalt. Waar dat kan tilt ze het toetsenbord even op, snel een doekje, nog even de vuilnisbak legen en weg is ze, op naar het volgende toiletblok. "Je moet een beetje aanvoelen of je een grapje kan maken of dat mensen daar niet op zitten te wachten", legt ze uit. Stofzuigen kan niet als er zoveel mensen aan het werk zijn, dat doen andere schoonmakers, later op de middag.

"Niet alle klanten stonden erom te springen", zegt Both over de verandering in werktijden. Het familiebedrijf, dat ze samen met haar twee broers runt, telt 300 medewerkers en heeft klanten in de meeste streken van het land, in allerlei sectoren, van zorginstellingen tot scholen. "Het waren met name de callcenters - waar de hele dag gebeld wordt - en fabrieken met gevaarlijke machines die overdag op volle toeren draaien die er niet zo op zaten te wachten", zegt ze.

Begrijpelijk, vindt Both. "Bij die bedrijven is het voor onze schoonmakers ook niet fijn om daar tijdens kantooruren te werken."

Vakbond CNV pleit al jaren voor meer dagschoonmaak. 'Als mensen de schoonmaker zien, hebben ze meer waardering voor wat diegene doet', zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar namens CNV Vakmensen. Foto: Arie Kievit

Stille klusjes slim indelen

Bij de overige bedrijven - ook die in eerste instantie huiverig waren - blijkt vaak maatwerk mogelijk. "Dat we bijvoorbeeld het stofzuigen doen net voordat de mensen op hun werk verschijnen en dat we daarna klusjes doen die geen herrie maken. Of dat we eerst de 'stille' klusjes doen en net na 17.00 uur nog even stofzuigen", legt ze uit.

Veel klanten voor wie Both schoonmaakt toonden zich begripvol. "Iedereen weet hoe moeilijk het is om nu personeel te vinden. En ze willen allemaal dat hun zaak schoon is", zegt Both. Bovendien besparen bedrijven hiermee energie. "Ze hoeven 's ochtends en 's avonds niet alle lichten en de verwarming aan te houden voor de schoonmaakploeg. En er is meer verbinding, tussen de schoonmakers en de andere mensen binnen het bedrijf", zegt ze.

Dat laatste is precies waarom vakbond CNV al jaren pleit voor meer dagschoonmaak. "Als mensen de schoonmaker zien, hebben ze meer waardering voor wat diegene doet", zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar namens CNV Vakmensen. Hij voegt daaraan toe: "We zijn niet als mollen geboren, 's nachts en heel vroeg werken is voor niemand gezond", weet hij.

Yes, weer gelukt!

Of mensen zich ook netter gedragen als er overdag een schoonmaker rondloopt? "Dat valt tegen", zegt Komttebed. "Als ze mij zien lopen en er valt iets om, dan denken ze: laat maar liggen, dat wordt zo wel opgeruimd." Niet dat ze daardoor van haar stuk kan worden gebracht. "Ik hou van dit werk. Als ik thuiskom ben ik moe, maar dan denk ik: yes, het is me weer gelukt!"

Ze werkt al haar hele leven in de schoonmaak, sinds 2018 in vaste dienst bij Both voor 38 uur per week. Ze is een vliegende kiep, valt in voor collega's die zich ziek melden en reist daarvoor het hele land door. Voor die flexibiliteit krijgt ze iets meer betaald dan collega's met vaste adressen.

CNV zou graag zien dat schoonmakers nog meer regie krijgen over hun werkdag. "Dat ze niet meer vastzitten aan vaste werktijden of contractjes waarin iemand één vast uur per dag verwacht wordt. Dat vraagt extra flexibiliteit van bedrijven die een schoonmaker inhuren. "Die zouden vaker kunnen zeggen: we zijn tevreden als de werkplek één keer per dag wordt schoongemaakt, het tijdstip waarop maakt niet uit", zegt vakbondsman Kampherbeek.