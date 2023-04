De mannen van 'In het wiel' staan in uitverkocht Carré

Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld van podcast 'In het wiel' staan zondagavond samen met Tom Dumoulin in Koninklijk Theater Carré. Hun geheim: de ruimte vullen die de NOS liet vallen.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stiekem generen ze zich er een beetje voor dat ze zondag op het grote podium van Koninklijk Theater Carré staan. Het gevoel bekruipt presentator Van Warmerdam en sportjournalist Zonneveld dat het succes ze naar het hoofd is gestegen.

"Toen ik hoorde dat Carré geïnteresseerd was, klonk het als een goede grap," zegt Zonneveld. "Ik bedoel: wij? In Carré? Maar het bleek geen grap. What the fuck, man. Uitverkocht. Er is zelfs een wachtlijst."

De laatste keer Carré was voor Zonneveld een klassiek concert. De musicus vertelde op het podium dat hij er altijd van had gedroomd op die plek te staan. Het voelde als de bekroning van zijn carrière. Bij Zonneveld stond het schaamrood op de kaken. "Ja, dan voel ik me wel bezwaard dat wij daar ook staan."

Van Warmerdam hoort uit zijn eigen omgeving dat ze de schaamte overboord moeten gooien: kom op, geniet, alle kaarten zijn verkocht, dan verdien je het.

In het teken van de Giro

Eerder dit voorjaar stonden de Amsterdammers, die Carré als een thuiswedstrijd beschouwen, al met vaste analist, voormalig prof en ploegleider Michiel Elijzen - een rol die eerder werd vertolkt door oud-renners Thomas Dekker, Marc de Maar en Theo Bos - in het Oude Luxor in Rotterdam en Theater Junushoff in Wageningen. De eerste voorstelling was met Niki Terpstra als voorbeschouwing op de kasseienklassieker Parijs-Roubaix, de tweede blikte met Annemiek van Vleuten vooruit op Luik-Bastenaken-Luik.

Ook op de planken bleek het gezelschap door de boter te trappen. "Michiel en ik zijn twee mislukte, verdwaalde wielrenners op een podium," zegt Zonneveld, die onlangs op 42-jarige leeftijd zijn profcarrière nieuw leven inblies. "Maar Hidde is echt zo goed. Een soort combinatie van Willem Ruis en Hans van der Togt. Hij neemt het publiek mee."

Carré staat in het teken van de Giro d'Italia, de wielerronde die Tom Dumoulin in 2017 won. Er is een quiz, een voorwerpronde en fotograaf Klaas-Jan van der Weij vertelt een verhaal bij zijn mooiste beelden. De inmiddels gestopte prof Dumoulin is het middelpunt van de voorstelling. Met een reden, zegt Van Warmerdam, die als tiener naar de theaterschool wilde, maar niet durfde. "Zijn succes in Italië markeert ons begin. We zijn schatplichtig aan hem."

Podcasts hebben de laatste jaren een vaste plek verworven in het wielrennen. Wie alles wil luisteren, komt tijd en oren tekort. Naast In het wiel scoren onder andere De rode lantaarn en Live slow, ride fast hoge luistercijfers. Zeker rond de voorjaarsklassiekers en grote rondes als de Tour de France.

Het verhaal van In het wiel begint eigenlijk acht jaar geleden. Het AD zocht destijds naar nieuwe manieren om sportverhalen te delen. Video's kregen een prominentere rol op de website en voor analyses op het gebied van wielrennen werd naar Zonneveld gekeken.

In 2017, het jaar dat Dumoulin de Giro zou winnen, verscheen Van Warmerdam ten tonele. Zonneveld: "We merkten dat de NOS tijdens de Giro ruimte liet. Buiten vijf minuten in Het Sportjournaal was er nauwelijks iets te zien, terwijl een Nederlander meer dan veertig jaar na Joop Zoetemelk kans maakte een grote ronde te winnen. Wij sprongen in dat gat."

Aanpassen aan de omstandigheden

Het was een tijd van trial and error. Zonneveld: "Eerst maakten we video's en deden we de podcast erbij, dat is nu helemaal omgedraaid. Een nieuwe, toffe ontwikkeling. Carré is daar een voortvloeisel van."

Van Warmerdam: "In het wiel is als vorm en idee altijd in ontwikkeling. Waar we goed in zijn, is dat we ons aanpassen aan de omstandigheden. Tegenwoordig gaan we in een studiobus naar koersen, zodat we op locatie audio-kwalitatieve podcasts kunnen opnemen."

De naam In het wiel impliceert de belofte dat de makers mee trappen in de staart van het peloton. Dat is in zekere zin ook zo. Gedurende het jaar reist het trio naar de belangrijkste koersen. Dat onderscheidt hen ook van het overige aanbod. De scherpe, uitvoerige analyses en de luchtige toon maken het af.

Voor het trouwe luisterpubliek vormen ze niet alleen het geluid van de zomer, maar inmiddels ook van de lente en de herfst. Het geheim: lang en oeverloos lullen. Zonneveld: "Tegen ons werd altijd gezegd: het moet korter en sneller. Het blijkt veel succesvoller te zijn wanneer je juist lang en diepgaand over de koers praat."

De vette jaren

Een gemiddelde podcast van In het wiel duurt vaak langer dan een uur. En zelfs dan laten ze onderwerpen ongemoeid. Zonneveld: "Dat is het probleem met een programma als De Avondetappe tijdens de Tour. Elke keer als het interessant wordt, moeten ze door naar een rubriek of Herman van der Zandt die bij een ploeghotel midden in Frankrijk staat."

Van Warmerdam heeft nog een verklaring voor hun populariteit: de vette jaren van het internationale wielrennen in het algemeen en die van de Nederlanders in het bijzonder. Naast het succes van de vrouwen maken Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert van elke wedstrijd een feest om naar te kijken.

In de podcast klinkt vaak uit de mond van Zonneveld: "What a time to be alive!" Elke klassieker is spectaculair en meeslepend. Verwacht het onverwachte, en de hoofdpersonen in de koers weten alsnog te verrassen.

"We drijven ontzettend met ze mee," zegt van Warmerdam. "Tien jaar geleden was dit ons niet gelukt. In uitslagenlijsten was het speuren naar een Nederlander. Tegenwoordig staat er een generatie renners; om te smullen."