Gemma en Wesley lunchten met de koning

Gemma Daggenvoorde-te Riele uit Lettele en Wesley Hofstede uit Hardenberg behoorden woensdag tot de 100 gelukkigen die ter ere het tienjarig jubileum mochten dineren bij de koning thuis. Voor hen beiden werd het een ervaring om niet snel te vergeten. "Het was zo'n grandioos mooie dag."

In al hun bescheidenheid waren ze er toch best trots op. Gemma Daggenvoorde-te Riele uit Lettele en Wesley Hofstede uit Hardenberg behoorden tot de groep van honderd genodigden voor een lunch met koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch woensdagmiddag. Dat deed de koning ter ere van zijn tienjarig koningschap. Eerder spraken zij in de Stentor al vol trots over de bijzondere uitnodiging die in een gouden envelop bij hen op de mat plofte.

Woensdagmiddag was het dan zo ver en werden Gemma en Wesley, samen met 98 anderen gasten die van 'bijzondere betekenis zijn voor hun omgeving', ontvangen op Paleis Huis ten Bosch, het privédomein van Willem-Alexander en Máxima.

Na een presentatie over de geschiedenis van het onderkomen werden de genodigden naar, wat volgens Gemma de 'mooiste kamer' van het paleis moest zijn, geleid. Daar stonden tien tafels gedekt voor elk tien personen. "Alle egards waren uit de kast getrokken, het was allemaal zo feestelijk. Ik heb zo'n grandioos mooie dag gehad."

En wat wordt er dan zoal gegeten tijdens een koninklijke lunch? Volgens Gemma was die in ieder geval 'zeer koninklijk'. Het menu heeft ze mee naar huis genomen. Daarop prijkt onder meer gebakken Avocado met garnalen, Parelhoen met asperges en voorjaarsgroente en mangosorbet als toetje.

Tijdens de lunch werden de groepjes bezocht door Willem-Alexander, Máxima en prinses Beatrix die ook aanwezig was. Gemma heeft de koning en koningin helaas niet zelf kunnen spreken. Wel sprak zij met prinses Beatrix. Veel kan ze over dat gesprek niet loslaten. Met de gasten is afgesproken om terughoudend te zijn met het delen van informatie.

"Maar ze vertelde dat ze het, sinds ze koningin af is, fijn vindt om te kunnen kiezen waar ze heen gaat. Zo vond ze het erg leuk om bij de lunch aanwezig te zijn. En een mobiele telefoon heeft ze niet meer, dat geeft haar een enorme rust."

100 kleine spiegeltjes

De discretie is er overigens niet alleen omdat de oranjes aanwezig waren. De lunch was ook een moment om openlijk en in vertrouwen met gelijkgestemden te praten over de soms zware en moeilijke onderwerpen waar vrijwilligers tegenaan lopen vertelt Wesley.

"Dat is me misschien nog wel het meest bijgebleven van deze hele dag. Je deelt ervaringen met mensen die uit hetzelfde 'werkveld' komen. Het was mooi om die met elkaar uit te wisselen. Het was bijzonder om met 100 mensen in een ruimte te zitten die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor de maatschappij. Dat blijft zo ongelooflijk belangrijk. Het lijkt soms wel of het gemeenschappelijke een beetje uit de maatschappij is verdwenen. Terwijl liefde toch echt de basis is."

Wesley bracht ook nog iets mee voor alle gasten. Hij had 100 kleine spiegeltjes laten maken met daarop de tekst 'jij bent goud waard'. Ook prinses Beatrix heeft er een van hem aangenomen. "Het is een klein gebaar, maar een mooi compliment reikt ver."

'Heel normale mensen'

Met koningin Máxima heeft Wesley ook nog even kort staan praten. Over het muziekcentrum waar hij zich met hart en ziel voor inzet. "Ze bleek hiervan op de hoogte te zijn. We begrijpen beiden hoe belangrijk muziek in het leven is. Zij natuurlijk als erevoorzitter van Meer muziek in de klas."