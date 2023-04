Landskampioen Sollie staat weer op de baan, dankzij zijn moeder

Tennisser Thorsten Sollie (25) was afgelopen weekend met landskampioen Krimpen even terug in zijn geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen. Hij won de afgelopen weken al zijn enkelpartijen in twee sets voor de koploper van de topklasse en sloeg in Terneuzen ook tegen Animo toe. Maar meer dan één wedstrijd spelen zat er niet in. Door een val in februari met de scooter op het Indonesische eiland Bali doet Sollie het wat rustiger aan.

"Mijn fysieke gesteldheid is nog niet optimaal. Ik heb een flinke schuiver gemaakt, waardoor mijn hele rechterkant gekneusd en geschaafd was", vertelde Sollie in Terneuzen. "Een flinke wond is later ook gaan ontsteken. Ik ben ondanks de val toch het water ingegaan, maar de hygiëne op Bali is toch wat anders dan hier. Waarschijnlijk zijn er bacteriën in de wond gekomen. Ik kreeg antibiotica tegen de ontsteking en heb anderhalve maand met mijn been gesukkeld. Als je dan ineens van niks heel veel gaat doen, ofwel competitie gaat spelen, zegt het lichaam op een gegeven moment 'ho'. Gelukkig is mijn moeder fysiotherapeut. Zonder haar had ik nu nog niet kunnen tennissen. Zij heeft mij heel goed opgelapt."

Het gezin Sollie (vader Jos, moeder Anke en zoons Thorsten en Tom) verhuisde zeventien jaar geleden van Terneuzen naar Oostvoorne, vanwege het werk in de autobranche van pa. Thorsten Sollie zat toen op basisschool De Geulle, tenniste bij Animo en voetbalde bij VV Terneuzen. "Ik was acht toen we vertrokken uit Terneuzen. Dat was moeilijk, want ik had het erg naar mijn zin in Zeeuws-Vlaanderen."

Draai vinden

Hij wist echter ook in Zuid-Holland al snel zijn draai te vinden. De sterke tennisser volgde een opleiding sportmarketing in Rotterdam, gevolgd door een master Human Resource (HR) aan de Tilburg University. In zijn tennisteam uit Krimpen aan den IJssel speelt inmiddels ook Ronetto van Tilburg (23), afkomstig uit Walcheren. "We hebben vroeger nog voor de Zeeuwse jeugdkampioenschappen tegen elkaar gespeeld. Toevallig trainden we later ook op dezelfde tennisschool in Rotterdam. Ronetto speelt wat meer op power dan ik." Naast competitie op zaterdag in de topklasse bij Krimpen, speelt Sollie op zondag in de eredivisie bij Spijkenisse. Ook dat team won afgelopen weekend met 6-0.

In Terneuzen won Sollie voor topklasser Krimpen met 6-2 6-3 van de Vlaamse Animo-speler Bjarne Van Der Herten. Het was voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Krimpen. "Vanaf zaterdag speel ik competitie in Duitsland, bij Bayer Wuppertal. We strijden om lijfsbehoud. Vorig jaar zijn we er net in gebleven. Ik won toen het beslissende duel van een Brit, de nummer 300 van de wereld. In juni speel ik ook weer voor Krimpen, tijdens de nationale titelstrijd in Santpoort. We zijn al zes jaar regerend landskampioen, maar dit jaar hebben we de nodige concurrentie van Oud Wassenaar. Zij hebben op papier misschien nog een beter team dan wij."

Psychologisch

Ondanks zijn hoge speelsterkte heeft Sollie een bestaan als fulltime tennisser nooit zien zitten. "De echte topspelers raken de bal zo hard en zuiver. Daar zit ik wel wat vanaf", aldus Sollie. "Sowieso heb ik steeds naast het tennissen een studie gevolgd. Sportmarketing is extern gericht, hr intern. Meer psychologisch dus. Hoe kunnen prestaties worden geoptimaliseerd? Hoe kun je het personeel harder voor jou laten lopen? Hoe kan iedereen goed functioneren? Die interne kant ligt me beter."