Wat maakt Koningsdag in Driemond zo razend leuk?

Inwoners van Driemond denken er op Koningsdag niet aan om naar Amsterdam te komen. In eigen dorp is het - dankzij de inzet van de bevlogen Oranjevereniging - veel gezelliger. 'Wie er niet is, hoort er niet helemaal bij.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie als buitenstaander de vergadering van de Oranjevereniging van Driemond binnenloopt, is de draad binnen enkele minuten kwijt. Op tafel lijkt het alsof er een bom is ontploft. Een wirwar van stapels papieren en flesjes laten het overzicht helemáál verdwijnen.

Niemand lijkt tijdens de drie uur durende bijeenkomst enige grip op de gespreksonderwerpen te hebben. Agendapunten worden overslagen om plotseling toch weer besproken te worden. "Weet iemand nog waar we zijn," wordt met regelmaat gevraagd.

Toch verlaat iedereen aan het eind om onverklaarbare redenen tevreden de bestuurskamer van sport- en activiteitencentrum Matchzo. Stuk voor stuk weten ze het zeker: Koningsdag in Driemond wordt weer een unaniem belachelijk groot succes.

Totale anarchie tijdens de vieringen van het koningshuis

In Driemond kan niemand om de Oranjevereniging heen. Door het roemrijke verleden zijn ze beroemd en berucht. Feestweken gebouwd rond de vieringen van het koningshuis vormen terugkerende hoogtepunten in de geschiedenis van het dorp. Dan is het totale anarchie en staat alles op zijn kop.

"Het dorp mag dan officieel bij Amsterdam horen, de Driemonders denken er niet aan om op Koningsdag naar de stad te komen," stelt de 76-jarige Pim Boin, met gevoel voor overdrijving en een aanstekelijke twinkeling in de ogen. Een van de eerste agendapunten is net afgevinkt. Breivereniging 'n Steekje Los moet nog gewaarschuwd worden voor de komende festiviteiten. De leden gebruiken dit pand ook. Vooral op Koningsnacht zijn Driemonders bereid om door de geluidsgrens te gaan.

"Zonder dollen," zegt voorzitter Boin, sinds 1974 woonachtig in het dorp met nog geen zevenhonderd huizen en amper tweeduizend inwoners. "Er zijn heus een paar nieuwsgierige Driemonders die gaan kijken op de grachten, maar ze komen altijd terug. Jong of oud: hier wil je zijn."

Klaas Rozendaal, die namens de Dorpsraad meedoet, bekijkt het door de oranje bril. Hij ging als een ware missionaris door de nieuwe wijk Maanhof. Bij de nieuwe bewoners, veelal Amsterdammers, belde hij aan om de blijde boodschap te verkondigen: kom naar 'onze' Koningsdag, Driemond is dan voor even het centrum van de wereld. "Ik wilde ze betrekken bij de activiteiten van de verenigingen, dat vonden ze allemaal geweldig."

"Daarom zijn ze er allemaal bij," zegt Boin, die niet kan ontkennen dat er sprake is van sociale druk. "Het zorgt voor binding. Al wordt wel een beetje van je verwacht dat je komt. Wie er niet is, hoort er niet helemaal bij."

Rozendaal: "Niemand in Driemond kan om ons feest heen. We staan in de dorpskrant en op Facebook. In het dorp staat een grote banner. Flyers worden bezorgd."

Het programma heeft aan tafel snel vorm gekregen. Na de disco tot 1.00 uur volgt de volgende dag een varia aan activiteiten. Kinderen kunnen zich laten schminken of een glittertattoo laten zetten. Voor volwassenen is er een uitgebreide lunch, verzorgd door een lokale ondernemer. Daarna volgt de vrijmarkt met livemuziek en een bingo.

Gesteggel over de hoofdprijs levert een felle discussie op. Wat komt na een dinerbon, een fles gin en een tuinstoel? Een televisie misschien? Te ouderwets. Een laptop dan? Te duur. Smartwatch? Te hip. Een VVV-bon? Te oubollig.

In tegenstelling tot Driemond heeft Amsterdam geen traditie met Oranjeverenigingen. Het republikeinse gedachtegoed is diepgeworteld, en feesten en partijen worden op een ander niveau geregeld. Verenigingen zijn niet te vinden, afgezien van randgebieden als Sloten en Weesp waar ze de organisatie van Koningsdag voor hun rekening nemen. Zo intens als in Driemond wordt het nergens beleefd. Althans, zo stellen de Driemonders.

Klaas Rozendaal: 'Dit komt voort uit dorpsgevoel en eensgezindheid.'BEELD DINGENA MOL

Op de vraag of dit negental in oranje shirts en polo's dan zo Oranjegezind is, schudt Rozendaal hard het hoofd. "Nee, nee, nee," zegt de man, die namens de Dorpsraad is aangeschoven. Met zijn 66 jaar representeert hij met Boin het geweten van de vereniging. Ze vertegenwoordigen de senioren van Driemond. Het is een kwestie van traditie en dorpsgevoel, een gevoel dat een buitenstaander niet zal begrijpen.

"We zijn niet tegen het koningshuis, zo is het niet," zegt Rozendaal, die een paar jaar na Boin kwam in het dorp onder de rook van Zuidoost. "Dit komt voort uit dorpsgevoel en eensgezindheid. Het is alleen niet zo dat we met zijn allen met een oranje vlaggetje afreizen naar Den Haag om collectief te juichen voor Willem-Alexander en Máxima."

Koningsdag in Driemond heeft geen suikertaks

Ondertussen passeren verschillende onderwerpen de revue. De suikerspinnen voor kinderen zijn gratis, in Driemond hanteren ze op Koningsdag geen suikertaks. Ook de bittergarnituren zullen gratis rondgaan door Matchzo, het kloppend hart van Driemond waar ook de voetbalclub Geinburgia is gevestigd. Geoffrey van Vliet, secretaris van de vereniging, knipoogt naar zijn overbuurvrouw aan tafel, zijn geliefde Roos van Vliet: "Dan groeit de omzet, mensen gaan van de dorst meer drinken."

Voor de aankleding is de brandweer van Driemond bereid gevonden. Zij veinzen deze week een brandoefening bij Matchzo om de boel te versieren. Lokale ondernemers verzorgen met vrijwillige giften een financiële injectie.

Chantal de Jager, belast met het benaderen van sponsoren, merkt op dat op de prijslijsten de wijn ontbreekt. "Hoe kan dat nou?" vraagt ze. Karin van Buren aan het hoofd van de tafel erkent haar onoplettendheid: "Wijn moet er zijn." Als verantwoordelijke voor bar en keuken moet ze de bedragen toch al herzien vanwege de nieuwe muntprijs van 1,40 euro per stuk.

Ook huisregels worden gezamenlijk vastgesteld. Roken mag alleen buiten. Blowen betekent wieberen. Boin en Rozendaal zijn de drijvende krachten. Zonder hen zou de Oranjevereniging van Driemond ondanks de rijke historie hoogstwaarschijnlijk niet meer bestaan. De vorige kartrekkers trokken zich na moeizame coronajaren terug en opvolging was er niet. Na enig aandringen kwamen deze negen samen.

Boin en Rozendaal voelen zich schatplichtig aan de Oranjevereniging. Ze waren al drijvende krachten in de jaren negentig, de hoogtijdagen, volgens de twee. Het was groter dan groots. Zoals het jaar met het thema 'het wilde westen'. Paarden en koeien scharrelden om de tipi's op het dorpsplein. In een ander jaar trouwden zelfs twee dorpelingen met elkaar op Koninginnedag. Ook Guus Meeuwis gaf al eens een onvergetelijk optreden.

Rozendaal: "Toen ik hoorde dat het bijna gedaan was met de vereniging, raakte mij dat in het hart. Vandaar dat ik hier zit. Het moet gewoon doorgaan."

Het plein in het centrum van het dorp is ingeruild voor Matchzo. Zo hoeft de verenigingen niet door de mallemolen van de vergunningsaanvragen van de gemeente. De bureaucratie kost de Oranjevereniging van Weesp dit jaar de kop, opgevreten door de stad. Door de toetreding tot de gemeente Amsterdam krijgen ze daar Koningsdag niet van de grond.

Het zou een doemscenario zijn voor Driemond, vindt Boin. "Het is echt heel erg. Verschrikkelijk zelfs. De mensen uit Weesp komen vast naar hier."