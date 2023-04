Genezen na gebed? Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt wel

Huisarts Dick Kruijthoff had een chronisch zieke patiënt die na gebed hersteld was van haar ziekte. Deze week promoveert hij op onderzoek naar genezingservaringen. Corlien Doodkorte heeft dat ook meegemaakt.

Dick Kruijthoff, gepensioneerd huisarts in Bleskensgraaf, is gelovig. Maar het idee dat mensen door gebed kunnen genezen, daar stond hij heel sceptisch tegenover. Tot hij dertien jaar geleden werd gebeld door Janneke Vlot, een patiënt die al zeventien jaar nauwelijks kon lopen vanwege posttraumatische dystrofie, een pijnsyndroom dat kan optreden na een operatie. "Ik ben genezen", juichte ze.

Ze vertelde haar huisarts dat ze bij een gebedsgenezingsdienst van Jan Zijlstra uit haar rolstoel was gesprongen. Ze had daarna de hele nacht gelopen en gefietst. "Dat kan eigenlijk niet", zegt de arts in zijn woonboerderij in de Alblasserwaard. "Als je je spieren lange tijd niet gebruikt, kan je niet zomaar weer fietsen en wandelen. En dat deed ze wel, ik zag het met eigen ogen."

Hoe kán dat? Kruijthoff (67), die nog actief is als waarnemend huisarts en lid is van de Protestantse Kerk in Nederland, deed er onderzoek naar. Maandag promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift Genezing na gebed.

"Ik wilde niet bewijzen of ontkrachten dat God bestaat of dat gebedsgenezing werkt, maar begrijpen wat er gebeurt, als arts en als gelovige", zegt Kruijthoff, om de kritiek te weerleggen dat hij als christen te makkelijk in wonderen gelooft. "Er zijn over gebedsgenezing veel stellige meningen, zonder dat mensen de feiten kennen. Dat merkte ik toen Janneke Vlot in de publiciteit kwam. De ene groep vindt het geweldig, halleluja! Anderen zeggen: het zit tussen de oren, ze is vast niet eerst ziek geweest, er is geen bewijs dat ze genezen is door het bidden. Ik wilde feitelijk weten wat er gebeurt. Zodat mensen er met meer nuance over kunnen nadenken."

Teleurstellingen

Voor zijn onderzoek meldden 83 mensen zichzelf aan. Zij zeiden allemaal genezen te zijn na gebed. Daarin zit, schrijft Kruijthoff zelf, de beperking van zijn onderzoek. Mensen bij wie bidden níet heeft geholpen, vallen buiten zijn studie. Terwijl die negatieve ervaringen er wel zijn, weet de arts: er wordt veel gebeden, maar weinig genezen.

"Als herstel uitblijft, dan kan dat leiden tot grote teleurstellingen, ook over het geloof", zegt de huisarts. "En het kan zelfs schadelijk zijn als mensen afzien van behandeling."

Maar wat er gebeurt bij mensen die zeggen dat het gebed wél werkt? Van de 83 aanmeldingen, waren sommige genezingen te lang geleden, of ontbraken de medische gegevens. Uiteindelijk selecteerde Kruijthoff 27 mensen - gelovig en ongelovig - voor nader onderzoek.

Kruithoff promoveerde aan de theologische faculteit, en werkte samen met de medische faculteit en de faculteit geesteswetenschappen; een interdisciplinaire benadering past volgens hem het best bij dit thema.

Hij vroeg vijf medische specialisten de dossiers van de patiënten te bestuderen. Om kritiek te voorkomen dat dit team bevooroordeeld was, werd erop gelet dat daar niet alleen gelovige artsen inzaten. Verder vroeg hij advies aan een placebo-deskundige, om uit te sluiten dat mensen alleen hersteld zijn omdat ze zoveel van gebed verwachtten.

Emotionele ervaring

De uitkomsten verrasten Kruijthoff. In de eerste plaats getalsmatig: 11 van de 27 gevallen werden 'medisch opmerkelijk' genoemd. Er was sprake van een, zoals hij het omschrijft, 'verrassend en onverwacht beloop in het licht van de medische kennis van de ziekte, en er was een tijdsrelatie met gebed'.

"Dat is meer dan ik had verwacht", zegt Kruijthoff op grond van bevindingen met gebedsgenezing in Lourdes en de katholieke kerk. " De meesten waren in een gevorderd stadium van een ernstige chronische ziekte. Ze genazen plotseling en dat is op zijn minst opmerkelijk. Ik zie nooit mensen in mijn praktijk die pillen nemen of de dokter vertrouwen en dan ineens beter zijn. De meesten bleven vrij van klachten, bij een enkeling kwamen die na verloop van tijd weer terug."

Opvallend vindt de huisarts ook, dat het moment van genezing bij een meerderheid van alle 83 deelnemers samenging met een emotionele ervaring. "Men had het gevoel overrompeld te worden, of aangeraakt, dat er een warme jas om hen heen werd gelegd. Sporadisch meldden mensen dat ze een visioen hadden of een betekenisvolle droom. Of dat het in een gesloten ruimte ineens gaat waaien."

Persoonlijk gebed

Vaak zijn deze ervaringen van 'lichaam, geest en ziel', zoals Kruijthoff het noemt, aanzet tot een andere instelling in het leven: "Mensen staan minder verbitterd in het leven, opener, ze zijn minder gericht op het materiële, ze gaan zich meer verdiepen in het geloof".

Ook dit is niet alleen een halleluja-verhaal: Hij weet ook van een scheiding en een burn-out na de plotselinge omwenteling.

Tegen zijn verwachting in, vonden de meeste 'genezingservaringen' niet plaats bij gebedsbijeenkomsten, maar na een persoonlijk gebed, tijdens een kerkdienst, bij een ziekenzalving.

Dat bidden is niet voorbehouden aan gelovigen, benadrukt Kruijthoff: "Een vrouw die uitgesproken antireligieus was, richtte zich in haar wanhoop tot God. Zij merkte dat ze genezen werd."

Twee dimensies

De arts is verrast dat bij meerdere mensen de klachten verdwenen, maar dat de ziekte er medisch gesproken vaak nog wel was. "Het verschil tussen de subjectieve beleving en de objectieve gegevens is heel opmerkelijk. Een vrouw met MS kon nadat ze thuis had gebeden, alles weer. Op de MRI-scan was de ziekte nog wel te zien. Dat was ook het geval bij drie mensen die hersteld waren van gehoorproblemen, terwijl audiometrisch onderzoek geen verbeteringen liet zien."

Hoe is dat te verklaren? "Al die 83 mensen, ook als ze ongelovig zijn, zeggen: dit komt door God", zegt Kruijthoff. "Het biomedische model volstaat niet om dit te verklaren. De genezingservaringen zitten op het snijvlak van medische wetenschap en geloof. Een open dialoog tussen die twee lijkt me heel mooi. Ik denk wel dat er een andere dimensie is dan de werkelijkheid waarin we leven, dat er iets is buiten deze orde. Misschien is de scheiding tussen deze en die andere werkelijkheid niet zo scherp."

Het onderzoek heeft ook beïnvloed hoe Kruijthoff naar zijn eigen werk als arts kijkt, zegt hij. "Het is belangrijk om te luisteren en de ervaringen van mensen naast de medische bevindingen te plaatsen. Het subjectieve heeft een lagere bewijskracht dan het objectieve, we zijn afgegleden naar een samenleving waarin we alles willen objectiveren. Dat is niet onbelangrijk, maar in essentie gaat het om de mens die tegenover je zit. Zijn of haar ervaringen doen ertoe."

Corlien Doodkorte (63) was acht jaar lang genezen van Parkinson

Terwijl Corlien Doodkorte (63) na drie jaar in een rolstoel weer gewoon liep en alles weer kon, zat haar man een maandlang vrijwel sprakeloos op de bank. "Ik had Corlien heel erg ziek meegemaakt, ik durfde niet te geloven dat ze genezen was van Parkinson", zegt hij als hij even aanschuift bij het gesprek met zijn vrouw. "Het was te groot om te omarmen."

Thuis, in hun appartement in Ermelo, vertelt de zelfstandig psychosociaal therapeut hoe zij van het ene moment op het andere vrijwel geen last meer had van de symptomen van Parkinson, een gegeven dat wordt bevestigd in het onderzoek van huisarts Dick Kruijthoff, waaraan zij meedeed. Zelf schreef ze er een boek over: Geen grappen God. Worstelen met wonderen.

Doodkorte had, vertelt ze, al een aantal ernstige andere ziektes gehad toen haar neuroloog in 2009 constateerde dat ze Parkinson had. "Na drie jaar was ik al in een vergevorderd stadium", zegt ze. "Ik kon nauwelijks nog lopen, had geen mimiek meer, ik was vreselijk moe. Ik voelde dat het niet meer ging."

Warme lucht

In 2012 bezocht het gezin een paasconferentie. Bij de bijeenkomst op Goede Vrijdag schoof ze in haar rolstoel aan bij haar familie.

Het was géén speciale gebedsbijeenkomst, maar voorganger Wilkin van de Kamp vroeg de zaal met 1500 mensen wel of er zieken waren voor wie ze konden bidden. "Ik stak mijn hand op, al kwam ik er niet voor genezing. Ik heb een diepe band met God, ik praatte de hele dag met Hem", zegt Corlien Doodkorte, die lid is van de Evangeliegemeente in Ermelo.

Na de oproep van de voorganger liep er een man op haar af. "Hij vroeg of hij voor mij mocht bidden. Ik kende hem niet, maar ik zei: natuurlijk mag dat. Ik kwam wel even uit mijn rolstoel, om te laten zien dat ik kon staan. Ik dacht: anders gaan ze zo meteen nog een wonder claimen."

Haar echtgenoot ging achter haar staan, de onbekende legde zijn hand op haar hoofd. "Iedereen ging bidden, er was zoveel geroezemoes dat ik niet kon horen wat de man zei. Maar God hoorde het wel, daarvan ben ik overtuigd.

"Ik voelde een wolk zware, warme lucht, die hing als een soort warme mist over de rij voor en achter mij. Iedereen keek naar me. Ik had het gevoel dat het netje om mijn hoofd langzaam los ging. Ik voelde dat ik kon opstaan en weglopen."

Pillen

De voorganger vroeg of de mensen naar voren wilden komen die een verandering hadden ervaren. "Ik kwam uit mijn rolstoel en liep zo naar hem toe. Wilkin zei: probeer uit wat je kan en ga naar je huisarts."

Haar familie zag haar de hele zaal rondlopen. "Dit is niet normaal, dacht ik, ik ben gek! Mijn man en kinderen dachten dat ook. Ik vroeg mijn dochter om in mijn rolstoel te gaan zitten. Ik heb haar naar ons chalet geduwd."

Daags na Pasen had ze een afspraak met haar neuroloog. "Ik voelde dat er een groot wonder was gebeurd, maar ik wilde dat de neuroloog zelf constateerde dat ik beter ben. Ik vroeg of hij mij kon testen. Ik kon alles wat ik eerder niet kon. De neuroloog viel bijna van zijn stoel. Ik moest vertellen wat er was gebeurd zonder dat ik een idioot leek. Ik zei: er is voor mij gebeden. Ik weet niet hoe het werkt, maar dit is het."

Onder zijn begeleiding bouwde ze haar pillen af - het waren er 33. Ze hield er één over, zonder dat tabletje werd ze stijf. "Ik had het nog een beetje en zo voelde het ook. Ik denk dat ik voor 90 procent genezen was."

Gods lievelingetjes

Familie, vrienden, buren, waren blij voor haar, maar reageerden ook sceptisch. Dan had je zeker geen Parkinson, zeiden ze, je deed maar alsof. Er was cynisme: als je maar hard genoeg bidt, dan kan je zeker genezen? En: hoezo ben jij wel genezen en anderen niet, heeft God soms lievelingetjes?

"Ik geloof dat ik door God genezen ben", zegt Doodkorte. "Maar ik heb geen idee waarom Hij dit bij mij heeft gedaan. God heeft geen lievelingetjes, Hij houdt van iedereen. Dat je harder moet bidden als herstel uitblijft, daar geloof ik niks van. Je kunt God niet voor je karretje spannen. Ik weet ook niet hoe dat dan wel zit. Het is heel jammer, maar ik ben er in die zin niet wijzer van geworden. Ik heb wel meer vertrouwen in Hem gekregen."

In 2015 kreeg ze een nieuwe neuroloog. "Zij wist ervan, in mijn dossier stond: 'spectaculaire verbetering door gebed'. Ik deed een test en er werd een scan gemaakt, om andere oorzaken uit te sluiten. Ze concludeerde dat ik nog steeds Parkinson had."