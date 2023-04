Hoe maai je zo dat de natuur erop vooruitgaat?

Hoe kan het Zeeuwse waterschap zo maaien dat de natuur erop vooruit gaat? Een proef in drie gebieden, verspreid over de provincie, moet dat de komende jaren duidelijk maken.

Volgende week begint het maaiseizoen voor waterschap Scheldestromen. Grotendeels is dat een routineklus, maar in drie gebieden wordt het deze keer anders aangepakt. Dat gebeurt in de Hoofdplaatpolder bij Hoofdplaat, het gebied tussen Colijnsplaat en Kats en de omgeving ten zuiden van Burgh-Haamstede.

"We willen kijken hoe we een meerwaarde kunnen bereiken als het gaat om biodiversiteit", zegt Carla Michielsen, dagelijks bestuurder van waterschap Scheldestromen. Eenvoudiger gezegd: door bermen, sloten en dijken anders te maaien, moeten planten en dieren zich er beter thuis voelen.

Een smallere strook maaien

Normaal wordt in het voorjaar bij wegbermen een strook van 2 meter gemaaid. In de proefgebieden beperkt het waterschap dat nu tot één meter. Dat gebeurt wel nog steeds met de klepelmaaier. In het najaar wordt in de drie gebieden een zogeheten cyclomaaier op pad gestuurd. Dat maakt het mogelijk om na enkele dagen het maaisel af te voeren. Een ander verschil is dat dan maar één kant van de weg wordt gemaaid. In het jaar erop volgt de andere zijde. Michielsen: "Zo houden bijvoorbeeld insecten altijd ruimte om te overwinteren."

Het waterschap gooit nog niet het complete maaibeleid over een andere boeg, maar kiest bewust voor een proef die drie tot vijf jaar in beslag gaat nemen. "Als we heel Zeeland in één keer anders gaan beheren, zou dat veel risico's met zich meebrengen, ook in financieel opzicht", zegt Michielsen. "Daarom willen we eerst goed bekijken wat de effecten zijn van het anders maaien, zowel voor de biodiversiteit als financieel. Vervolgens kunnen we bepalen of het verantwoord is om het beleid in heel Zeeland toe te passen."

Geef door hoeveel bloemen je ziet

Het experiment gebeurt zo veel mogelijk in overleg met de inwoners en betrokken partijen in de gebieden. Om te weten hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt, heeft een waterschap bovendien een app ontwikkeld. Organisaties, vrijwilligers en andere geïnteresseerden kunnen die gebruiken om door te geven hoeveel bloemen er te zien zijn, zonder dat daarvoor specialistische kennis nodig is.

Niet wachten tot na het broedseizoen

Volgende week begint het maaien boven de Westerschelde. Een week later volgt ook Zeeuws-Vlaanderen. Voor het waterschap is het ondoenlijk om te wachten tot na het broedseizoen, aldus Michielsen. "Wij zijn een van de weinige waterschappen met heel veel wegen in het pakket. We moeten daarom tijdig met maaien beginnen om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Iedereen heeft wel een mening over het maaien, maar de veiligheid staat bij ons altijd voorop."

Als de maaiers niet nu al op pad zouden gaan, wordt de begroeiing in de berm te hoog, waardoor auto's te weinig ruimte hebben om uit te wijken. Wel zegt het waterschap zo veel mogelijk rekening te houden met de natuur, onder meer door in deze periode niet de hele berm te maaien, maar een strook van 2 meter (en in de proefgebieden dus één meter). "Het is gebleken dat in die strook weinig vogels broeden en weinig beschermde en waardevolle plantensoorten voorkomen. Daarom is het haalbaar om het maaien in dit seizoen toch zorgvuldig te doen", benadrukt Michielsen. Bij kruispunten wordt er wel breder gemaaid, omdat ervoor te zorgen dat weggebruikers voldoende zicht hebben.