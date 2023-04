'Zorgcowboys blijven frauderen met ons zorggeld'

Den Bosch gaat nog steviger inzetten op de aanpak van zorgfraude. Die belofte doet het college in de richting van politieke partijen die daarom vragen. 'Er is veel meer nodig om zorgfraude goed te bestrijden.'

Den Bosch doet al het nodige aan het voorkomen van zorgfraude. Maar niet genoeg, vinden de coalitiepartijen VVD en PvdA. "In Den Bosch heeft één toezichthouder - letterlijk één persoon - de opdracht om zorgaanbieders steekproefsgewijs te controleren én meldingen van inwoners op te pakken", stelt VVD-raadslid Freek van Haren.

"En die persoon moet ook nog eens grondig onderzoek doen bij vermoedens van fraude én regionaal samenwerken. Dat gaat niet. Op deze manier blijven zorgcowboys frauderen met ons zorggeld, met grote gevolgen voor kwetsbare inwoners en de gemeente", aldus Van Haren.

Ruim een miljoen euro aan fraude opgespoord

De bewuste toezichthouder werd in 2020 aangesteld door de gemeente Den Bosch. Binnen een jaar had deze medewerker al voor ruim een miljoen euro aan zorgfraude opgespoord. Sinds zijn aanstelling is er sprake van in totaal 123 meldingen van zorgfraude, zo meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. "Deze kunnen leiden tot mogelijke schadebedragen en besparingsbedragen."

Het gaat daarbij om zorginkoop op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. "Deze toezichthouder heeft zich inmiddels al ruim vier keer terugverdiend", stelt Van Haren. "Dus waarom stellen we niet meer toezichthouders aan? Zo bestrijden we fraude en houden we onze zorg toegankelijk en betaalbaar."

Wethouder Pieter Paul Slikker (PvdA, zorg) belooft dat er versterking komt. Hij kan alleen nog niet zeggen om hoeveel mensen en geld het gaat. "Het besluit is nog niet officieel vastgesteld door het college. Maar ook wij zien dat onze toezichthouder het te druk heeft. Daar moet capaciteit bij. We gaan ook met andere gemeenten in onze regio de krachten bundelen."

'Het gaat ook om signaleren van fouten'

De VVD en PvdA oogsten veel steun in de raad voor een steviger aanpak. Toch zijn er in de coalitie ook partijen die er genuanceerder over denken. "Het is de vraag of extra investeren in het bestrijden van zorgfraude het antwoord is", stelt bijvoorbeeld Mariève Craste (D66). "Het gaat ook om het signaleren van fouten, voorkomen is beter dan genezen. Tussen fouten maken en fraude zit een heel groot verschil. Enige nuance is op zijn plek. Slechts bij 1 procent van de zorgbedrijven is een vermoeden van fraude, blijkt uit landelijk onderzoek."

Coalitiepartner CDA wacht liever op de uitkomsten van 'proeftuinen' in de zorgregio's Hart van Brabant (Tilburg en wijde omgeving) en Twente voor de aanpak van zorgfraude. Deze regio's kregen eind vorig jaar 1,6 miljoen euro van het Rijk om fraude door zorgbureaus aan te pakken. Dat gebeurt onder meer met inzet van studenten. "Door screening vooraf slagen zij erin zorgcowboys te weren", stelt VVD'er Van Haren. "En door toezicht en handhaving zijn al miljoenen aan onjuist besteed zorggeld teruggevorderd."

Freek van Haren, raadslid VVD in Den Bosch. Foto: Gemeente Den Bosch

22 onderzoeken naar fraude in Den Bosch

De hardere aanpak van zorgfraude werd in 2020 al ingezet. Sindsdien kent Den Bosch een toezichthouder die intern onderzoek doet naar zorgfraude en collega's traint op signalen hiervan.

Verder kunnen mensen sinds die tijd anoniem melding maken van misstanden en is de gemeente aangesloten bij een landelijk informatiepunt zorgfraude. Den Bosch werkt sindsdien ook samen met de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) om via deze 'poortwachter' malafide bureaus te weren. Den Bosch doet via RIOZ zaken met bijna 150 jeugdzorginstellingen en ruim 50 Wmo-aanbieders.

De hardere aanpak gebeurde naar aanleiding van onderzoek van het Brabants Dagblad en Follow the Money. Daaruit bleek dat bijna 100 miljoen euro zorggeld niet naar zorg ging.

Volgens Slikker is het aantal daadwerkelijke fraudegevallen in de zorg in Den Bosch klein. "Gelukkig maar. Ik kom dagelijks veel zorgwerkers tegen die met hart en ziel hun werk doen. Maar je hebt ook wel eens te maken met onbewuste fraude, bijvoorbeeld een declaratie die foutief wordt ingediend. Ook dat moeten we zien te voorkomen."

Pieter Paul Slikker, zorgwethouder namens de PvdA in Den Bosch. Foto: Marc Bolsius