April-meistakingingen centraal in voorstelling Ter Steege

Het groots opgezette De vergeten Twentse lente bevat vijf nieuwe liedjes van zanger Boudewijn de Groot en wordt opgevoerd in een hangar van vliegveld Twenthe.

Het lijkt bijna een filmset, met een realistisch nagebouwd decor van een complete dorpsstraat. In Hangar 11 van Vliegveld Twenthe bevinden zich een bakkerij, een boerderette, een burgemeesterswoning, een tankstation en zelfs een machinefabriek. Terrastafels staan klaar, een fiets leunt tegen een muur, auto's wachten in een garage. Alleen vier enorme tribunes verraden dat hier, in de driehoek tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal, vanaf vandaag ook live publiek welkom is, bij de nieuwe, grootschalige locatievoorstelling De vergeten Twentse lente, die zaterdag haar première beleeft. De elfhonderd toeschouwers mogen in de pauze zelfs hun drankje drinken ín het dorpsdecor.

Actrice, theatermaker en sinds vier jaar ook creatief producent Johanna ter Steege (61) geeft een rondleiding door 'haar dorp'. "Kijk, daar achter de toonbank werkt Tess, de beste jeugdvriendin van mijn personage en de kleindochter van Dientje, die onderduikers had. Dat autoreparatiebedrijf is het domein van van mijn broer Epi. En hier, dit statige pand op de hoek, betrek ik als nieuwe burgemeester. Ik speel Fenna de Lange, een vrouw met veel bestuurlijke ervaring in Brussel bij de Europese Commissie. Ik kom terug naar het dorp van mijn jeugd, omdat ik voel dat ik nog iets goed te maken heb."

Ter Steege zelf is ook bijna voltijds terug in de omgeving waar ze is opgegroeid, een boerderij in het gehucht Notter. Niet om te wonen, wel om te werken. Na een internationale carrière als film- en toneelactrice steekt ze de laatste jaren bijna al haar energie in culturele projecten in Twente. Haar jongste film was De beentjes van Sint-Hildegard, een hit uit 2020 in onvervalst Twents, met cabaretier Herman Finkers als tegenspeler. En in 2019 wist Ter Steege in deze zelfde hangar een ijzersterk theaterspektakel van de grond te krijgen, Hanna van Hendrik, over een alleenstaande moeder annex boerin wier melkveebedrijf naar de rand van de afgrond wordt gedreven. Wie goed kijkt naar het dorpsdecor herkent in de verbouwde boerderette nog Hanna's verkochte boerderij.

Ter Steege zelf speelde de titelrol, "als ode aan mijn lieve, hardwerkende ouders en de hele boerengemeenschap hier." Vorig jaar zorgde een herneming opnieuw voor volle tribunes: Hanna van Hendrik trok in totaal honderdvijfduizend toeschouwers. "Waaronder veel mensen die nog nooit naar een theatervoorstelling waren geweest en diep waren geroerd", benadrukt Ter Steege. Geëmotioneerd: "Ik hoorde overal om mij heen 'Wie bint noe toch aans 'wes...', we zijn nú toch ergens geweest... Het raakt mij, omdat ik zo kan laten zien dat het theatervak van waarde is voor iedereen.'"

De set, in Hangar 11 van Vliegveld Twenthe. Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Dat laatste wil ze deze maanden met De vergeten Twentse lente wederom realiseren, al was het nog niet eenvoudig de financiering rond te krijgen van deze groots opgezette locatievoorstelling met vijf nieuwe liedjes van zanger Boudewijn de Groot, twaalf nieuwe songs van live-muzikant en muzikaal leider Helge Slikker, veertig profs en amateurs op toneel en honderdtwintig vrijwilligers als publieksbegeleiders. "Als het je één keer lukt veel publiek te trekken, denken sommige subsidiënten dat je je in de regio daarna zelf wel kunt bedruipen. Maar zo'n project vraagt forse investeringen en we nemen wederom enorme risico's. Ik moet dit keer op keer uitleggen in Den Haag. Gelukkig worden we ook gesteund door particuliere fondsen, lokale ondernemers en de gemeente Hengelo."

Generatie-overstijgend verhaal

Met regisseur Liesbeth Coltof bedacht Ter Steege een generatie-overstijgend familieverhaal dat het groeiende wantrouwen jegens politiek, democratie en bestuur koppelt aan de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis. Die begon exact tachtig jaar geleden, op 29 april 1943, bij de machinefabriek Stork & Co in Hengelo. Op die aprildag belde telefonist Femy Efftink naar alle contacten van Stork met het verzoek zich aan te sluiten bij een protest tegen de gedwongen arbeidsinzet. Nederlandse oud-militairen moesten zich namelijk melden om tewerkgesteld te worden in de Duitse oorlogsindustrie. Wie weigerde werd streng gestraft. Als een inktvlek breidde de Twentse fabrieksstaking zich uit richting agrarische sector, verkeersdiensten en mijnindustrie. Alleen de Nederlandse Spoorwegen bleven rijden. Het verzet zou de geschiedenis ingaan als de April-meistakingen. "Maar wie weet nu nog dat er als represaillemaatregel 167 mannen strandrechtelijk zijn geëxecuteerd, waarvan er 50 nooit zijn teruggevonden? En dat die trauma's generaties lang doorspelen in hechte gemeenschappen? Die verhalen kennen we te weinig."

Daarom vroegen Coltof en Ter Steege toneelauteurs Don Duyns en Bouke Oldenhof een script te schrijven waarin dorpsbewoners anno 2023 met elkaar in botsing komen door de emotionele gevolgen van de April-meistaking. "Ik krijg als burgemeester de opdracht een miljoenenerfenis te verdelen. Leuk, zo kan ik het dorp met busverbindingen en scholen aantrekkelijk maken voor jongeren. Maar dan blijkt die schenking te herleiden tot een onderduikster en een als verrader veroordeelde verzetsman. Bij nazaten komt oud zeer boven. Wie heeft recht op dat geld? Wie zeker niet? Dat verdeelt het dorp, ik krijg bedreigingen. Zo pluizen we de historie uit, terug in de tijd. Iedereen speelt dubbelrollen. Door je te verdiepen in de geschiedenis leer je vandaag en morgen begrijpen. Daarvan ben ik overtuigd."

- Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Uit de memoires van haar ouders weet Ter Steege dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op de ouderlijke boerderij van haar vader in Notter munitie verstopt lag en ooms in het verzet hebben gezeten. "Ook al waren mijn ouders nog kind in de oorlog, die spanning voelden ze. Aan mijn moeders kant zaten onderduikers. Als de Duitsers kwamen controleren, zette mijn oma echte koffie voor ze, ook al was die schaars. Zo bleven ze langer in de keuken en kreeg oom Henk de tijd met onderduikers het maisveld in te vluchten. Twee keer is het hem zo gelukt te ontsnappen aan de verplichte tewerkstelling."

"Wie doet wat en waarom? De grens tussen dader, held en slachtoffer is dun. Daarover gaat De vergeten Twentse lente."

De vergeten Twentse lente: de erfenis van een opstand. Met: Johanna ter Steege, Stefan de Walle, Laus Steenbeeke, Lucretia van der Vloot, Roosmarijn Luyten, Rabbi Jallo, Wietse Stuiver, Giulia Radulescu en anderen. Van 26/4 t/m 18/6 ( première 29/4) in Hangar 11 op Vliegveld Twenthe.

Meer locatiespektakels over regiogeschiedenis op komst

• Fanfare, muziektheater naar gelijknamige film (1958) van Bert Haanstra, over kunst & vriendschap, 65 jaar later, 21/6 t/m 15/7 in speciaal gebouwd openluchttheater in Giethoorn

• Het was zondag in het zuiden, spektakelmusical over hoogwater in Limburg, door Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort Venlo met muziek van Rowwen Hèze, 19/7 t/m 20/8 in openluchttheater De Doolhof in Tegelen

• Wind door Toneelgroep Jan Vos, over een dorp dat lijdt onder politieke keuzes inzake energietransitie, 17/6 t/m 13/8 in Haarzuilens, Eelde en Ambt Delden

• Boer Koekoek, boerendrama van Tom de Ket, over boerenopstanden toen en nu, van 12/7 t/m 27/8 in Hollandscheveld, zestig jaar nadat boer Koekoek in het Drentse dorp de onvrede tegen overheidsbemoeienis mobiliseerde

• Ripperda van Zummerbuhne, tekst en regie van Koos Terpstra, over een charmante leugenaar uit een berooide adellijke familie, die zich vanuit de Groningse klei opwerkt tot eerste minister van Spanje en legeraanvoerder van Marokko, 16/8 t/m 10/9 op Wierde Maarhuizen in Winsum