Zo word je topverkoper op de vrijmarkt

Koningsdag is dé dag om wat bij te verdienen door spullen te verkopen. Hoe pak je ­dat aan? 'Plezier en humor zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goede verkoper.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Lorraine Littaur (66) ontwikkelde haar verkoopskills als hoofd verkoop bij een groot kledingmerk en staat al veertig jaar op de vrijmarkt. "Verkopen is mijn passie. Ik sta altijd op dezelfde plek in Amsterdam-Zuid. Mensen weten me ieder jaar weer te vinden, want ik verkoop kwaliteit voor betaalbare prijzen. Het is ook belangrijk te beseffen waar jouw klanten zijn en wat hun smaak is."

Littaur verkoopt kledingstukken voor 10, 20 of 25 euro per stuk. "Als mensen makkelijk een aantal stukken kunnen kopen, laat ik ze zien wat nog meer bij hen past. Als iemand twijfelt over een enkel stuk en ze zijn lief, dan doe ik dat niet en wil ik wel eens in prijs zakken."

Haar geheim? "Ik maak contact en stel open vragen. Hoe ziet hun leven eruit? Hebben ze kinderen? Je krijgt een beter beeld van waar ze blij mee zouden zijn en zo heb je ook nog eens leuke gesprekken."

Lorraine Littaur verkoopt kleding op de vrijmarkt. Foto: Jean-Pierre Jans

Ronde bedragen

Job Wessels (38) gaat met dochter Luna (5) en zoon Boas (8) op de vrijmarkt in Almelo staan om speelgoed te verkopen. "Voor Luna is het de eerste keer. Boas vindt het fijn als hij zelf mag uitzoeken wat hij gaat verkopen. Je wil niet dat ze spijt krijgen."

Prijzen hebben we ook al bedacht. Het zijn ronde bedragen die we op papiertjes erbij leggen die ze zelf hebben gemaakt. Zo weten de kinderen en klanten precies wat het kost en hoeven er geen discussies over te ontstaan. En de voorpret is al leuk."

Verkoop met kleine kinderen een dagdeel

Wat als een klant blijft twijfelen? Littaur: "Dan zeg ik dat ze er maar even over moeten nadenken. Doordrammen helpt niet." Van de paar 100 euro die ze aan het einde van de dag heeft bijverdiend gaat ze meestal uit eten. Toch doet ze het niet voor het geld. "Het moet een feestje zijn. Plezier en humor zijn ook de belangrijkste kwaliteiten van een goede verkoper."

Een tip van Wessels voor verkopen met kinderen? "Kies een dagdeel uit. Wij gaan bijvoorbeeld van een uur of acht 's ochtends tot het middaguur staan. Daarna is de koek voor die kleintjes wel op. En 's middags gaan we zelf de vrijmarkt over, waar zij hun verdiende centen weer net zo hard uitgeven."

Verkopen zonder cash

Lang niet iedereen heeft (voldoende) contant geld op zak. Wil je niet dat de verkoop eronder lijdt? Met bijvoorbeeld de betaalapp Tikkie kun je kopers digitaal laten afrekenen. Via de app kun je een 'open Tikkie' aanmaken, zonder vast bedrag en vervolgens een QR-code genereren. Deze kun je uitprinten en bij je kraam hangen. Het geld staat na betaling direct op je rekening.

Verkooptips voor op de vrijmarkt