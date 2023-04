Dave gooit om vreemde redenen baksteen door autoruit

Met stoeptegels en straatstenen ging Dave B. in Zwolle auto's te lijf. Een vrouw die net aan kwam rijden, kreeg een baksteen door de voorruit. Vrolijk spelende kinderen waren voor B., hoe vreemd dat ook klinkt, de aanleiding om te beginnen met de vernielingen.

"Meneer lijkt al heel lang in een surreële wereld te leven", zei de officier van justitie maandagmiddag. Dave krijgt 'regels' opgelegd 'van boven', zo omschreef hij het aan de rechters. Hij is bekeerd en dat doet hem goed.

Op 19 september vorig jaar zag hij in de buurt van de Westerlaan in Zwolle hoe vrolijk kinderen in het park aan het spelen waren. Dat maakte hem jaloers, zei hij de rechters. "Toen dacht ik: ik ga me ook als een kind gedragen maar dan op een agressieve manier."

Hij gooide onder meer een baksteen tegen de ruit van een voorbijrijdende auto. De automobiliste zat onder het glas, maar hield haar stuur onder controle. Hij pakte een stoeptegel en gooide die kapot. Met de brokstukken bekogelde hij passerende auto's. Toen politieagenten arriveerde, moest ook hun wagen het ontgelden.

Met koffie gooien

Hij stond maandag terecht voor nog meer gewelddadige feiten, schijnbaar zonder aanleiding. In een broodjeszaak in het centrum gooide hij koffie naar de medewerkster. Daarna ging hij op de vuist met de toegesnelde agenten.

Ook stond Dave terecht voor de mishandeling van een medewerker van Dimence. Toen deze Dave naar de beveiligde kamer stuurde, weigerde Dave zijn schoenen uit te doen. Er ontstond een worsteling waarop de verdachte kennelijk de man klem wist te zetten.

Dave heeft een psychotische stoornis, waarvan schizofrenie zeker is, zei een psychiater op de zitting. In combinatie met gebruik van alcohol of drugs kunnen 'psychotische klachten opvlammen', en dan wordt hij als een gevaar gezien. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Lompe boer

Hoe Dave dat zelf ziet? "Ik weet dat ik een lompe boer word zonder medicatie. Maar dan wel een met meer humor." Op de vraag of hij nog iets had toe te voegen na het lange debat over de mogelijkheden hem in een kliniek te laten behandelen, antwoordde hij ad rem: "Wees niet te streng voor jezelf, drink een biertje en ga lekker feesten."

Volgens de officier van justitie had het gooien van de steen naar een rijdende auto veel serieuzer kunnen aflopen. Een getuige zag dat hij 'vol een steen op de voorruit van de voorbijrijdende auto gooide'. Hij wordt door deskundigen deels als ontoerekeningsvatbaar gezien.

De officier eiste 240 dagen cel, waarvan 9 dagen voorwaardelijk, en de opname in een kliniek voor maximaal een jaar. Ook vroeg ze om een zorgmachtiging zodat Dave, indien nodig, gedwongen kan worden medicatie te nemen.

Langzaam

Advocaat Dick Pieter Poppe meent dat de situatie met het gooien van een steen naar een voorbijrijdende auto veel te zwaar wordt opgevat. De auto reed heel langzaam en niet bekend is hoe groot de steen was die tegen de voorruit vloog. Hij vroeg om ontslag van rechtsvervolging. Op één punt was hij het wel duidelijk eens met de officier. "We willen allemaal dat hij hulp krijgt."