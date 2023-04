Nabestaanden militairen: 'Hang die vlaggen weer recht'

'Hang de vlaggen weer recht. Het doet pijn.' De hartenkreet die de ouders van de omgekomen militair Tim uit Vroomshoop doen, plaatst boeren in de regio voor een dilemma. 'Ik snap de oproep, maar ons signaal is ook een noodkreet.'

Twintig nabestaanden van gesneuvelde militairen, waaronder Rob en Mariam uit Vroomshoop, roepen op om de vlag recht te hangen. Of helemaal weg te halen. Voor hen is het beeld van de vaderlandse vlag onlosmakelijk verbonden met het overlijden van hun zoon. Het doet pijn de vlag omgedraaid te zien, elke dag. Maar in aanloop naar 4 en 5 mei net een beetje meer. Tim sneuvelde op twintigjarige leeftijd tijdens een missie in Afghanistan. Op zijn kist lag de Nederlandse vlag.

De hartenkreet heeft ook boerenorganisaties bereikt. Agractie en LTO vragen hun achterban de vlaggen om te draaien voor 4 en 5 mei. Of boeren in de regio daar gehoor aangeven, is dé vraag.

Problemen te groot

In het weiland van Ard Eshuis, langs de N36, hangt de Nederlandse vlag omgekeerd. De driekleur helemaal weghalen, daar peinst de melkveehouder niet over. De verkiezingswinst van BBB kon hem niet op andere gedachten brengen, de oproep van nabestaanden van gesneuvelde militairen, kan dat ook niet. Daarvoor zijn de problemen nog te groot en de oplossingen te ver weg, vindt hij.

De vlag op 4 en 5 mei recht hangen, overweegt hij wel. "Het is een dilemma. Ik begrijp de oproep, maar de problemen van de boeren en burgers zijn dermate dat ik de vlag eigenlijk nog niet kan omdraaien. Ik ben er niet gerust op dat het goed komt." Het erf van Eshuis is niet de enige plek in de regio die nog blauw-wit-rood kleurt.

Vrijheid

In de weilanden langs de kant van de weg tussen Goor en Lochem hangen de vlaggen al bijna een jaar omgedraaid. Net als op de erven tussen Beckum en Haaksbergen. "Bij Dodenherdenking sta je stil bij de vrijheid. Wij hebben de vlag juist omgedraaid, omdat onze vrijheid nu ook onder druk staat", vertelt de bewoonster van één van de boerderijen in het buitengebied.

Waar sommigen nog twijfelen, hebben anderen de knoop al doorgehakt. "Alles wat bij ons langs de openbare weg hangt, dat halen we weg. In elk geval voor 4 en 5 mei", zegt Esther Loohuis van Trotse Twentse Boeren. "Of we ze daarna terughangen? Dat weet ik nog niet. Dat zien we dan wel."

Beslissing nog niet genomen

Melkveehouder Ard Eshuis heeft de beslissing nog niet genomen. Nabestaanden stellen in hun open brief dat het punt van de boeren nu wel is gemaakt. Eshuis is het daar niet mee eens. "Ons punt is misschien wel gemaakt, maar er wordt nog niet geluisterd", zegt hij. "We zijn nog geen steek verder dan vlak na de verkiezingen. De tegenstellingen zijn nog nooit zo groot geweest."