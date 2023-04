Hongarije blijft zoeken naar zijn identiteit

De Hongaarse premier Viktor Orbán presenteert zijn land graag als het laatste christelijke bastion binnen Europa. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de Hongaren sterk verwant zijn aan de Turken en andere oosterse volken.

In het natuurhistorisch museum in Boedapest staart een man uit de negende eeuw je strak aan vanuit een glazen vitrine. Hij heeft een baard, een snor en twee vlechten. Naast het hoofd van de man prijkt een schedel: de werkelijke schedel van de man. Het gezicht dat je nogal indringend aankijkt is daar een reconstructie van.

In de beschrijving naast de vitrine is te lezen dat het hier gaat om een Hongaar uit de periode waarin de - voorheen nomadische - Hongaren zich settelden, in huidig Hongarije. Ook zijn 'ras' staat vermeld: 'Europoïde, maar met Mongoloïde trekken'. Het zijn termen die in Nederland niet meer gebruikt worden: ras bestaat niet, is de consensus in veel westerse landen. Maar hier in het museum wordt het genoemd om een reden: het moet een relatie aantonen tussen Hongaren en mensen uit Centraal-Azië.

Die relatie wordt de laatste jaren steeds nadrukkelijker benoemd door de regering van Viktor Orbán, onder wiens vermeende invloed ook de nieuwe directeur voor het museum werd aangesteld. "Binnen Europa maakt Orbán graag gebruik van het beeld van Hongarije als het laatste christelijke bastion in Europa, dat Europa ooit beschermde tegen de binnenvallende Turken", vertelt Péter Balogh, een sociaal-geograaf verbonden aan de Eötvös Loránd University in Boedapest. "Maar er is een tweede narratief dat momenteel steeds sterker wordt, waarin de Hongaren juist voorgesteld worden als sterk verwant aan de Turken en andere oosterse volken."

'Het laatste oosterse volk in Europa'

In een wereld waarin het Oosten economisch sterk in opkomst is, en het Westen steeds meer gekarakteriseerd wordt als een wereld op haar retour, wordt het aantrekkelijker om jezelf als een oosters volk te kunnen definiëren. Dat is dan ook precies wat Orbán de laatste jaren graag lijkt te doen: Hongarije verwierf zelfs een waarnemingsstatus binnen de Organisatie van Turkse Staten. Tijdens een bijeenkomst van die staten in 2018 noemde hij zijn volk "het laatste oosterse volk dat over is Europa" - toch een ander perspectief dan het laatste christelijke bastion.

"Technisch gezien zijn het inderdaad twee tegenstrijdige verhalen", zegt Balogh. "Maar wat ze verbindt is dat ze anti-liberaal zijn: anti-westers." Rondom het oosterse verhaal bestaat in Hongarije bovendien een hele subcultuur, die voorheen voornamelijk voorkwam in extreemrechtse kringen in Hongarije: neo-toeranisme. Het oorspronkelijke toeranisme ontstond in Hongarije eind negentiende eeuw, vanuit een gevoel van geografische eenzaamheid. De Hongaarse taal en cultuur lijkt namelijk in niets op die van omringende landen.

Het toeranisme was een destijds populair idee van verwantschap met de Turkssprekende volkeren in het Oosten - hoewel academici het er vandaag nog steeds niet over eens zijn of het Hongaars aan het Turks verwant is of niet. Wel duidelijk is in elk geval dat er veel culturele overeenkomsten bestaan tussen de tradities van de oorspronkelijke nomadische Hongaren en die van andere voormalige nomadische steppenvolkeren.

Afgedaald uit het Oeralgebergte

Waar ook geen twijfel over is, is dat de Hongaren vanuit het Oosten kwamen - al is de consensus onder mainstream academici dat het volk waarschijnlijk uit het Oeralgebergte kwam, in wat nu Rusland is. "Maar er is een alternatief verhaal in opkomst", zegt Katrin Kremmler, een Duitse antropoloog die al jaren onderzoek doet naar de neo-toeranistische scene in Hongarije.

Aanvankelijk richtte Kremmler zich op extreemrechtse cirkels, voornamelijk rondom de Hongaarse politieke partij Jobbik. Maar terwijl regeringspartij Fidesz afgelopen decennium steeds meer naar rechts opschoof en extreemrechtse ideeën normaliseerden, zag ze hoe ook het neo-toeranisme van een idee uit de marge steeds meer in de mainstream belandde.

Op Kurultaj, een gigantisch festival in Hongarije dat per editie zo'n 200.000 mensen aantrekt - zowel Hongaren als Kazachstanen, Turken, Mongoliërs en mensen uit de Kaukasus - zag ze gaandeweg steeds meer Fidesz-politici rondlopen. Ook Orbán zelf was er aanwezig. De banden tussen de Hongaren en deze volkeren worden er gevierd met muziek, etnosport (traditionele paardensporten, worstelen) en spektakelvoorstellingen.

Het idee van verwantschap met Hongarije lijkt ook in de Centraal-Aziatische landen gehoor te vinden. 'Zijn de Hongaren een Turkse natie?' kopte een online artikel van de Turkse publieke omroep TRT vorig jaar. Opnames van het Kurultaj-festival worden uitgezonden door Turkse en Kazachse televisienetwerken. En tijdens de opening van een tentoonstelling over de link tussen de Hongaren en de Hunnen in het Natuurhistorisch Museum in Boedapest in 2019, poseerden vertegenwoordigers van de Turkse, Kazachse en Mongoolse ambassades.

Nomadische yurts

Kremmler: "Het Kurultaj-festival fungeert ook als een soort showcase voor de illiberale transformatie van wetenschap en research in Hongarije. Er zijn tentoonstellingen op het gebied van fysieke antropologie, schedels, gezichtsreconstructies, etnografie, mensen in nomadische yurts [een traditionele ronde tent] en archeologische vondsten."

"Afgelopen jaar was voor het eerst ook het Hongaarse Nationaal Museum aanwezig, nu een Fidesz-functionaris aangesteld is als directeur die het museum hervormt. Zowel het Nationaal Museum als het Natuurhistorisch museum zijn onderdeel van deze alternatieve academische infrastructuur. En de regering-Orbán is nu ook bezig dit nieuwe verhaal van nationale prehistorie te verwerken in de geschiedenisboeken, wat heeft geleid tot protest van de Hongaarse Vereniging van Geschiedenisleraren. Maar zij zijn intussen sterk gemarginaliseerd."

Kremmler benadrukt wel dat het zeker niet eenduidig gaat om geschiedvervalsing of pseudowetenschap. "Het is ingewikkelder dan dat. Er is bijvoorbeeld het Magyarság Kutató Intézet, een instituut met afdelingen voor archeologie, archeogenetica, linguïstiek. Dit is waar het geld van de regering voornamelijk heen gaat: een hele alternatieve structuur van onderzoekers."

"Maar ze trekken niet alleen academici uit de marge aan: ook mensen met goede referenties. Het onderzoek dat ze doen is in sommige gevallen echt gedegen, in andere gevallen valt het wel in de categorie pseudowetenschap - maar het staat altijd ten dienste van een politiek gemotiveerd narratief, dat via de staatstelevisie en sociale media verspreid wordt."

Wie zijn we eigenlijk?

Volgens Péter Balogh is Hongarije overigens niet het enige land waarin de aandacht opleeft voor verre, pre-christelijke voorouders en connecties. "Het is iets wat vaak gebeurt in tijden van existentiële onzekerheid", zegt hij. "Dat mensen zich gaan afvragen: wie zijn we eigenlijk? Waar komen we vandaan? Je ziet het ook in Scandinavië, of bijvoorbeeld in Ierland met de Keltische cultuur. Maar het heeft nergens zo'n concreet politiek element als hier. Dit is identiteitspolitiek op het niveau van de natie - het zoeken naar een identiteit die politiek bruikbaar is."

"En het toeranisme heeft zich daar in het verleden ook al voor geleend. Bijvoorbeeld in de laatste dagen van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, toen een Hongaars nationaal bewustzijn zich aan het ontwikkelen was. De christelijkheid van Hongarije week niet af van die van de Oostenrijkers, maar door te verbinden met deze pre-christelijke tradities konden de Hongaren laten zien: wij zijn anders. En ook geopolitiek: we hebben elders ook vrienden - buiten Europa."

"In de periode tussen de oorlogen werd die behoefte nog sterker, doordat Hongarije zich in zekere zin verraden voelde door het Westen, dat bepaalde dat het land twee derde van haar grondgebied verloor na de Eerste Wereldoorlog. Maar in de socialistische periode was het natuurlijk veertig jaar lang taboe: toeranisme was totaal niet verenigbaar met marxisme-leninisme."

"Daarna kwam het echter langzaam weer op als subcultuur, als onderdeel van de nationale opleving. Eerst marginaal: het mainstream verhaal na 1989 was immers dat van herverbinding met het Westen. Maar terwijl een gevoel van ontgoocheling ten opzichte van het Westen in de afgelopen decennia groeide, groeide dit verhaal ook."

Een beetje bij Azië horen

"Azië is in opkomst", gaat hij verder. "Ook veel westerse landen proberen zich meer op het Oosten te richten. Het is niet raar dat Hongarije zich daar mee bezighoudt. Maar in Hongarije gaat het niet alleen om het pragmatische en het economische, maar ook om ideologische ontwikkelingen. We willen niet alleen met Azië handelen, we willen er ook een beetje bij horen. Orbán benadrukt ons oosterse bloed tijdens toespraken in Kirgistan. Dat is toch wat anders dan in andere, westerse landen."

Het pro-oosterse verhaal heeft zich inmiddels op eigenaardige wijze vermengd met anti-westerse sentimenten. Dat is duidelijk als je bijvoorbeeld naar een winkel in Boedapest gaat waar neo-toeranistische merchandise en boeken verkocht worden. Naast pseudowetenschappelijke boeken waarin wordt gespeculeerd over de oorsprong van de Hongaren vind je er sieraden, kleding, paardenzwepen en hele historische militaire outfits in de nomadisch-Aziatische stijl. Maar bijvoorbeeld ook anti-lgbtq of anti-vaxx-stickers, of T-shirts waarop in grote letters 'Hétero' te lezen is.

Toch heeft de gemiddelde linkse, hoogopgeleide bewoner van Boedapest nog altijd geen idee van deze hele subcultuur, zegt Balogh. "Mensen in Boedapest hebben vaak niet eens van Kurultaj gehoord, terwijl het na Sziget toch het grootste festival in Hongarije is", zegt hij. "Die mensen kijken natuurlijk ook geen staatstelevisie, waarop deze ideeën vooral verspreid worden", voegt Kremmler daar aan toe.

Zo ontstaan dus steeds meer verschillende realiteiten: het christelijke Hongarije, het oosterse Hongarije - en ook nog altijd het westerse, Europese Hongarije. Want die westerse oriëntatie zal niet snel afnemen, denkt Balogh. "Zoals Bill Clinton zei: uiteindelijk gaat het om de economie. Mensen kunnen zich aangetrokken voelen door verhalen over hun geschiedenis en verwantschap met oosterse volken, maar uiteindelijk zijn de Hongaren niet blind voor hoe goed de mensen het hebben in Europa."