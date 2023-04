Hoe krijg je een koninklijke onderscheiding?

Sommigen hopen er heimelijk op. Anderen worden compleet verrast. Vandaag is het traditiegetrouw weer zover: de lintjesregen. Tien vragen - en antwoorden - over een bijzonder fenomeen.

1. Wat zijn de criteria voor een lintje?

Daar zijn geen strikte regels voor. In elk geval moet iemand zich 'op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving'. Vaak gaat het om mensen die lange tijd - minimaal vijftien jaar - als vrijwilliger actief zijn geweest, bijvoorbeeld bij een sportclub of in de kerk. Een andere categorie bestaat uit mensen die in hun dagelijkse werk of nevenfunctie 'zeer bijzondere prestaties' hebben verricht. Denk bijvoorbeeld aan sporters die olympisch kampioen zijn geworden.

2. Hoeveel mensen krijgen een lintje?

De kans op een lintje is klein, heel klein. Maar wel een stuk groter dan het winnen van de loterij. Landelijk gezien is de kans ongeveer een op de 6000. Over het algemeen geldt ook: hoe zuidelijker je woont, hoe groter de kans op een lintje. Volgens de Kanselarij der Nederlandse Orden, de organisatie achter de koninklijke onderscheidingen, leeft de 'lintjescultuur' in de zuidelijke provincies nu eenmaal meer. In Zeeland bijvoorbeeld worden jaarlijks 1 op de 4000 inwoners onderscheiden. In Gelderland en Overijssel ligt dat moyenne net iets boven de 5000. En Flevolanders komen er met een kans van 1 op 8000 wel heel bekaaid af.

3. Hoe zit dat in de verschillende dorpen en steden?

Tussen de gemeenten zijn er ook flinke verschillen. De minste kans op een lintje heb je doorgaans als inwoner van een grote stadsgemeente. Apeldoorn bijvoorbeeld reikte in 2022 dan wel 21 lintjes uit, maar in verhouding tot de bevolking is dat slechts 1 op de 7900. De IJsselderby der lintjes werd dat jaar ruim beslecht in het voordeel van Deventer. Daar kreeg 1 op de 5300 inwoners een koninklijke onderscheiding: bijna twee keer zoveel als in Zwolle. Wie echt uit is op een lintje kan beter in een Veluws dorp gaan wonen. Heerde spande vorig jaar de kroon met zeven onderscheidingen op een bevolking van slechts 19.000.

4. Is de kans even groot voor mannen als voor vrouwen?

Nee, nog altijd niet, al komt de verhouding wel steeds wat meer in balans. Vorig jaar was landelijk ruim een op de drie gedecoreerden een vrouw (36 procent). Waarin 'm dat zit? Dat weet de Kanselarij der Nederland Orden zelf eigenlijk ook niet. Vrouwen blijken namelijk net zoveel vrijwilligerswerk te doen als mannen. Het zou kunnen dat mannen meer bestuursfuncties bekleden, of simpelweg eerder worden aangedragen. Bijvoorbeeld door hun echtgenotes. De onderscheiding voor vrouwen ziet er overigens anders uit dan bij mannen. Bij vrouwen zit de medaille aan een strik, bij mannen aan een lint.

5. Hoe kan ik een lintje aanvragen?

Ho ho, dat gaat zomaar niet. Je mag er niet zelf een aanvragen, maar moet door anderen worden voorgedragen. Wie voor iemand een lintje wil regelen, moet al vele maanden van tevoren beginnen. Eerst dient een complete papierwinkel te worden ingevuld bij de gemeente. Daarna gaat het dossier naar achtereenvolgens de burgemeester, de commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden, die allemaal een positief advies moeten geven. Een minister beslist daarna of de kandidaat wordt voorgedragen bij koning Willem-Alexander. Pas als de vorst zijn handtekening heeft gezet, is de onderscheiding een feit.

6. Welke lintjes zijn er?

Nagenoeg alle gedecoreerden treden toe tot de Orde van Oranje-Nassau. Die kent zes graden. Van laag naar hoog zijn dat: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. De eerste twee graden komen veruit het meest voor. Wie lokaal actief is geweest, wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mensen met verdiensten die regionale of landelijke uitstraling en betekenis hebben, maken kans om ridder in de Orde van Oranje-Nassau te worden.

Voor zéér uitzonderlijke prestaties is er de Orde van de Nederlandse Leeuw, met drie graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis. Dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Vorig jaar tijdens de lintjesregen ging het landelijk om elf van de ruim 3000 onderscheidingen.

7. Is het altijd een verrassing voor de gelukkige?

Dat is nadrukkelijk de bedoeling. Gemeenten hameren daar ook op, als iemand wordt voorgedragen. Toch lukt het niet altijd om het helemaal geheim te houden. Wie een vage en ongebruikelijke afspraak heeft op de laatste werkdag vóór de verjaardag van de koning - de dag waarop traditioneel de lintjes worden uitgereikt - kan wel eens wat vermoeden. Het zou niet voor het eerst zijn dat iemand bij de uitreiking buitengewoon verrast reageert, om vervolgens een kant-en-klaar dankwoord uit de binnenzak te halen.

8. Kun je een lintje ook weigeren?

Op zich wel, al moet je sterk in je schoenen staan om nee te zeggen, op het moment dat de burgemeester vertelt 'dat het Zijne Majesteit heeft behaagd' en de familie vol verwachting toekijkt. Formeel is de onderscheiding overigens dan al toegekend, want het koninklijk besluit is getekend. Je kunt alleen weigeren de bijbehorende versierselen in ontvangst te nemen. Om pijnlijke momenten te voorkomen, dringen gemeenten er sterk op aan om bij kandidaten tijdig voorzichtig te peilen of zij een koninklijke onderscheiding wel op prijs stellen.

9. Wanneer mag je je koninklijke onderscheiding dragen?

Alleen bij officiële gelegenheden waar dat in de uitnodiging expliciet is vermeld. Veel gedecoreerden vinden de onderscheiding ook te groot om te dragen. Zij kunnen een miniatuurversie bestellen (vanaf 129 euro per stuk) die bij 'feestelijke gelegenheden' mag worden gedragen. Mannen worden dan wel geacht een rokkostuum of smoking aan te doen, vrouwen een gala- of cocktailjurk. Veel bescheidener is de draaginsigne, een klein strikje. Dat mag dagelijks worden gedragen, mits de kleding 'passend' is. Een koninklijk strikje op een T-shirt is not done.

10. Moet je een lintje teruggeven na iemands overlijden?