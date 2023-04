Wat gebeurt er met Haagse stadsbestuur na vrijspraak De Mos?

Het is de vraag die heel Den Haag bezig houdt: wat gaat er gebeuren met het stadsbestuur nu Richard de Mos en Rachid Guernaoui hun wethouderschap terug eisen? De eerste ruis op de lijn in de coalitie na de vrijspraak is al een feit.

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een miniclash tussen de twee grootste coalitiepartijen, D66 (acht zetels) en VVD (zeven zetels). D66 ziet, nu De Mos en Guernaoui zijn vrijgesproken van corruptie en omkoping, geen reden om de coalitie plots aan te passen. "Er zitten vijf partijen die verantwoordelijkheid hebben genomen en goed samenwerken. We gaan niet zomaar partners laten vallen", aldus fractievoorzitter Marieke van Doorn.

Die uitspraken verbaasden Lotte van Basten Batenburg, fractieleider van VVD, een beetje. "Ik was verrast hoe stellig ze, een paar uur na de uitspraak, was. Het betekent niks? Dat is wat te kort door de bocht." Want: D66 heeft nu geen argument meer om Hart voor Den Haag uit te sluiten.

Hoogspanning

Rustig maar, zegt Van Doorn, er is geen frictie ontstaan tussen de twee partijen. Maar het akkefietje zegt wel iets over de hoogspanning waaronder de vijf coalitiepartijen nu plots staan. Partijen hebben de uitspraak 'totaal niet zien aankomen', zegt Van Basten Batenburg. Ook Van Doorn spreekt van een 'ontzettend verpletterende uitspraak'.

En Hart voor Den Haag, met negen zetels de grootste (oppositie)partij, is kraakhelder: wij willen terug het stadsbestuur in. Daarbij willen ze weer, net als in 2018, twee wethouders leveren. Dat moeten opnieuw Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden. "Op negen zetels nemen we geen genoegen met één wethouder", zegt Guernaoui. "Er zullen dingen moeten veranderen. Wij willen zo snel mogelijk het college in." En in dat scenario zou er inderdaad iets moeten veranderen. Er zijn acht wethouders, er is in theorie nog ruimte voor één extra. Maar met twee nieuwe wethouders moet er dus minimaal één 'kop rollen'.

Monstercoalitie?

Andere coalitiepartijen - CDA, PvdA en GroenLinks - houden de kaarten strak tegen de borst. "We gaan hier nog over praten", zegt CDA-leider Kavish Partiman. "Wij zijn nog intern aan het overleggen", zegt GL-voorman Maarten De Vuyst. Binnenkort is er een overleg tussen de coalitiepartijen. Dat vindt in ieder geval plaats voor 11 mei. Dan staat er een extra raadsvergadering over het hoe-nu-verder-na-de-uitspraak gepland.

De beoogde wethouders bij de presentatie van het coalitieakkoord in 2018. Van links naar rechts: Robert van Asten (D66), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag), Bert van Alphen (GroenLinks), Boudewijn Revis (VVD), Saskia Bruines (D66), Kavita Parbhudayal (VVD) en Richard de Mos (Hart voor Den Haag). Foto: ANP

De Mos heeft gezegd: wat ons betreft hoeft er niemand uit de coalitie, maar wij willen erbij. Dat zou wel betekenen dat Den Haag een monstercoalitie krijgt, met 35 zetels tegen tien oppositieraadsleden. "Het is te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen", zegt Van Doorn (D66) over die optie. VVD zegt 'geen enkele optie uit te sluiten', dus ook zo'n megacoalitie niet.

'Lontje is soms heel kort'

Zó'n meerderheid zien we nog maar zelden in gemeenteland, zegt lokalepolitiekdeskundige John Bijl. "Daar zal je wat verder terug voor in de tijd moeten. In de jaren tachtig en voor de jaren zestig kwamen dergelijke percentages wel voor, vooral omdat PvdA dan bijvoorbeeld 24 zetels haalde. Sinds deze eeuw zijn er geen grote fracties meer en is het wel bijzonder te noemen. Aan de andere kant: bij een gemeente die met een raadsakkoord werkt heeft het college, soms op een fractie na, steun van de hele raad." Zoiets kan Den Haag volgens Bijl ook maar beter doen, want: "Een coalitie van 35 op 45 slaat natuurlijk nergens op."