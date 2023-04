Criminelen zijn gek op anonieme plekken zoals garageboxen

Opslagboxen en bedrijventerreinen zijn geliefde anonieme plekken voor criminelen, zo bleek afgelopen week weer in Ridderkerk. Daar lagen in garageboxen tientallen vuurwapens en in een loods meer dan honderd jerrycans met grondstoffen voor synthetische drugs. 'Ik was ervan overtuigd dat ik een fatsoenlijke huurder had', zegt de eigenaar van de loods.

Een van de buren waarschuwde de verhuurder vorige week. Op het bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk, naast wegenknooppunt Ridderkerk, was de politie dinsdag rond het middaguur een kleine loods van de verhuurder binnengevallen. Met een vorkheftruck duwden agenten de zware roldeur omhoog. "Bij zo'n onderzoek druk je natuurlijk niet op de bel", snapt hij.

Zwaarbewapende agenten met gasmakers op

Zwaarbewapende agenten namen een kijkje in het pand, waarbij ze zelfs gasmakers droegen. De buren zagen hoe jerrycans naar buiten werden gebracht. In totaal meer dan honderd jerrycans met vloeistoffen geschikt voor de productie van synthetische drugs, zo meldde de politie vrijdag.

De verhuurder, die niet met naam in de media wil, schrok van de inval. En hij was verbaasd. "Ik dacht: ik heb toch een fatsoenlijke huurder? Hoe kan dit?" Maar die huurder kreeg hij niet meer te pakken toen hij een appje stuurde. "En ik heb nog altijd niets van hem gehoord. Ik denk dus dat hij is opgepakt. Maar of hij daadwerkelijk ergens mee te maken heeft? Of misschien is hij gebruikt door iemand anders? Ik heb geen idee."

Pas vrijdag las hij in het nieuws dat na de jerrycans in zijn loods de politie in hetzelfde onderzoek ook een enorme wapenvondst deed in twee Ridderkerkse garageboxen aan het Huygensplantsoen, waar 36 vuurwapens lagen waarvan een groot deel automatische wapens.

"De politie is hier echt uren bezig geweest", zegt een bewoner, die vanuit zijn flat goed uitzicht had op deze inval. "Wie die garagebox huurde? Ik heb er echt nooit iemand gezien. Het zijn niet alleen bewoners die een garage huren van de woningcorporatie. Je kijkt ook niet de hele tijd naar buiten hè. Mijn buurman had zelfs niets gemerkt van alle politie voor de deur."

Burgemeester: Schrikbarende vondst

De Ridderkerkse burgemeester Anny Attema spreekt over 'een schrikbarende vondst'. "Zeker omdat de wapens in garageboxen in een gewone woonwijk staan. Dat is toch een enge gedachte. Alle hulde aan de politie dat ze de opslag ontdekt hebben en de wapens van straat zijn."

Attema noemt het logisch dat criminelen anonieme plekken zoeken, zoals bedrijventerreinen of opslagboxen onder grote flats. "Rotterdam is hier echt streng op. We willen een waterbedeffect voorkomen en zitten er daarom ook bovenop. We voeren acties uit op bedrijventerreinen, ook om te waarschuwen zodat mensen die iets verdachts of vreemds zien weten dat hun signaal enorm kan helpen. Maar veel signalen krijgen we niet."

Gevaar van 'foute huurders' op anonieme plekken

De verhuurder van de loods waar de jerrycans stonden, weet dat 'foute huurders' een gevaar zijn. "Maar gelukkig had ik het nog niet eerder meegemaakt dat de politie is binnengevallen." Toch is hij bij elk nieuw huurcontract alert. Natuurlijk om te weten of die daadwerkelijk de huur kan betalen, maar ook om misbruik van zijn panden te voorkomen.

De makelaar doet een check en zelf kijkt hij ook naar bijvoorbeeld de jaarrekening en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. "Ook voer ik altijd een gesprekje: Wat ben je van plan? Dit leek een nette gast, een bescheiden gozer die blij was dat hij het pand kon huren. Hij had vaak zijn rolluik open, dus in niets leek het erop dat hij iets te verbergen was. Ik had absoluut geen onderbuikgevoel."

Politie blij met (anonieme) tips

Vaak hebben verhuurders, buren of klanten van bedrijventerreinen echter wél onderbuikgevoelens. Of zouden dat kunnen hebben. Want een autoherstelbedrijf dat een kantoor op de vierde verdieping huurt, waar geen auto kan komen, is op z'n minst opmerkelijk. Net als een garage die geen autobrug heeft. Of klanten die op ongewone tijdstippen langskomen.

"We hebben veel aan zulke signalen", zegt Janco de Pijper, die zich bij de politie met ondermijning bezighoudt. Het onderzoek dat naar de grote vondst leidde in Ridderkerk begon ook met een tip bij het Team Criminele Inlichtingen. Uiteindelijk werden vijf mannen werden aangehouden uit Zwijndrecht (32), Vlaardingen (57), Rotterdam (36 en 61) en Hendrik-Ido-Ambacht (62). Vier zitten er nog vast.

Daar waar weinig sociale controle is, duikt crimineel op

Criminelen gebruiken vaker anonieme plekken als bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook appartementen in het Rotterdamse centrum, voor 'hun werk'. Van witwassen met een nepbedrijfje tot de opslag van cocaïne. Op deze plekken is immers weinig sociale controle, dus weinig kans te worden ontdekt.

Maar vastgoedeigenaren zouden argwaan kunnen krijgen als een nieuwe huurder zich meldt, zo meent De Pijper. "Als iemand contant wil betalen, dan weten de meeste wel dat dit crimineel geld kan zijn. Maar het is ook opvallend als het huurcontract op de ene naam staat en een ander de huur betaalt. Of als twee mannen willen huren, waarbij de ene het woord voert terwijl het contract op de naam van de ander moet." De laatste kan dan een zogenoemde katvanger zijn die zich laat gebruiken door de crimineel die daardoor zelf anoniem kan blijven.

Natuurlijk, De Pijper begrijpt dat leegstand kostbaar is en verhuurders simpelweg geld willen verdienen. Maar 'je hebt toch liever betrouwbare klandizie dan bedenkelijke'. Wat echter als iemand echt eerlijk lijkt? Verhuurders mogen niet zomaar op eigen gelegenheid bij een huurder naar binnen. "Zet bijvoorbeeld in het huurcontract van een opslagbox dat je samen met de huurder drie keer per jaar een kijkje mag nemen. Bij zulke regels haken de meeste criminelen wel af."

Verhuurder loods ging meermaals langs

De verhuurder van de loods in Ridderkerk probeert altijd meerdere keren per jaar langs te gaan bij zijn panden om even contact te hebben met de huurder. "Drie maanden geleden ben ik nog op dit adres langsgegaan, maar heb niets bijzonders gezien." De inval roept dus vele vragen op die onbeantwoord blijven. "Voorlopig wacht ik maar even af voordat we het huurcontract ontbinden."