Op deze veiling te koop: honderden achtergelaten koffers

Koffers die op Schiphol worden achtergelaten belanden uiteindelijk op een veiling, die sinds de kofferchaos op de luchthaven steeds populairder wordt. Wie gaat er met de elektrische step naar huis?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Bij 400 euro beginnen?" Met zijn bril op het uiterste puntje van zijn neus kijkt de veilingmeester ingespannen de zaal in. "Daar is 400 euro geboden. 450, 500, 550, 650, 700, 750."

Zo gaat het bieden door tot wel 1000 euro. Het geroezemoes in de zaal zwelt aan, en ook vader Bart van Slobbe en zijn dochter Josephine kijken elkaar vertwijfeld aan. Alle stoeltjes van het veilinghuis zijn bezet, vandaar dat het duo op de trap heeft plaatsgenomen. Ze zijn hier voor de Veiling Gevonden Voorwerpen Schiphol, die vier keer per jaar wordt georganiseerd door De Eland, naar eigen zeggen het oudste veilinghuis van Nederland.

Het leek ze wel een mooi uitje in de meivakantie. En als het even kan verdienen ze er wat aan. Maar 1000 euro voor een kar met koffers, waarvan de inhoud totaal onbekend is? Dat gaat ook hen wat te ver.

Een poging wagen voor de elektrische step

Maar de moed geven ze niet op. Josephine heeft haar zinnen gezet op een elektrische step van Segway die ze heeft zien staan. Ze zijn vastbesloten om een poging te wagen.

Honderden, misschien wel duizenden euro's, dat lijkt veel geld voor wat koffers in een ijzeren kar. Het zijn echter wel de regels van het spel bij deze veiling, waar spullen onder de hamer worden gebracht, die op Schiphol zijn achtergelaten of in beslag genomen.

Dat spel gaat zo: vanaf 10.00 uur opent het veilinghuis de deuren, waarna bezoekers tussen de ijzeren karren met koffers rondscharrelen, terwijl ze driftig kavelnummers op hun papieren schrijven en met elkaar overleggen tot welk bedrag ze bereid zijn te bieden. Maar een kar openmaken - laat staan een koffer openen - is strikt verboden. Zo blijft bieden op een kar een grote gok.

Vertrapte sneakers

Wat je van de buitenkant wel kan zien: vertrapte sneakers, Uno, een waterpistool, paraplu's, koffers, soms zelfs van Samsonite, honderden armbanden, brillen, telefoondraadjes, koptelefoons, een televisiedoos van Samsung en het boek Lessons van Ian McEwan.

De kofferveilingen bestaan al meer dan tien jaar, maar sinds de kofferchaos op Schiphol van afgelopen voorjaar, is de interesse toegenomen, zeggen deze bezoekers. En ook vlogger Enzo Knol maakte de veilingen extra beroemd; hij laat in zijn filmpjes zien hoe hij voor duizenden euro's karren opkoopt, om daarna aan kijkers te tonen wat voor moois er tussen zit.

Zijn fans smullen ervan, maar de ervaren handelaar Jan Verpoorten is er minder over te spreken. "De prijzen zijn door hem omhoog geschoten. Hij koopt voor duizenden euro's een kar, daar kunnen wij nooit tegenop."

Een van de karren vol achtergelaten bagage die maandag werd geveild. Foto: DPG

Cashgeld in een broekzak

Hij en andere ondernemers zijn hier voor de handel. Verpoorten is met zijn kameraar Roy naar Diemen gekomen; hij vond ooit 3000 euro aan cash in een broekzak. Zelf vond Verpoorten een koptelefoon van het merk Bose die hij voor 1000 euro kon verkopen, soms vindt hij ook sieraden of horloges. De lol zit 'm er in om de spullen voor zoveel mogelijk geld op bijvoorbeeld Marktplaats te verkopen. Merkkleding, zeker jassen en schoenen, doen het goed. Wat ook goed werkt: draadloze oortjes van Apple, die vaak worden gevonden. Maar eerlijk is Verpoorten ook: "Vaak verdien je niet meer dan 800 euro aan een kar."

Schiphol bewaart verloren spullen in een groot magazijn. Alles wat minder waard is dan 450 euro wordt daar voor drie maanden opgeslagen. Duurdere voorwerpen, zoals laptops, telefoons, blijven een jaar en een maand in het magazijn. Meer dan 30 procent van de gevonden spullen komt weer bij de eigenaar, aldus de luchthaven.

Maar alle voorwerpen waarbij dat niet lukt, belanden op deze veiling - alles met een naam of foto wordt wel eerst eruit gehaald. De bergen met koffers, waarmee Schiphol vorige zomer wereldwijd bekend kwam te staan, belanden vermoedelijk niet op deze veiling. Voor zoekgeraakte ruimbagage zijn de luchtvaartmaatschappijen zelf verantwoordelijk. Het is onduidelijk of er na de kofferchaos op Schiphol meer voorwerpen worden binnengebracht. Het veilinghuis wenst er geen commentaar over te geven.

Een van de karren vol achtergelaten bagage die maandag werd geveild. Foto: DPG

Spannend spel

De veiling is een spannend spel, vertellen de bezoekers. Niet in de laatste plaats vanwege de charismatische veilingmeester, gehuld in een zwart pak en groene stropdas. Het is hem ook opgevallen dat hij vandaag weer veel nieuwelingen ziet. Vanaf een houten spreekgestoelte zwaait hij met zijn hamer, terwijl hij de biedingen in ontvangst neemt. Bakken met scharen en messen, blijken het meest in trek: ze gaan voor wel 2800 euro weg. De karren met koffers tussen de 500 en 800.

Gedurende anderhalf uur gaan alle karren op weg naar nieuwe eigenaren voor honderden euro's. Plus 30 procent overigens, een bedrag dat door het veilinghuis 'opgeld' wordt genoemd.