Amerikanen smullen van blikvangers uit Oldenzaal

Wie over de Enschedesestraat rijdt, die ziet ze: blinkende bolides achter het raam van het nieuwe pand van Oldenzaal Classics. Ware blikvangers. Gekocht in het buitenland, uit elkaar gehaald, gerepareerd en weer opgebouwd. Dat is een notendop wat Oldenzaal Classics doet.

Noem hem geen autohandelaar, want zo ziet hij zichzelf niet. Bulent Baki (48), de man achter Oldenzaal Classics. Hij koopt vijftig jaar oude klassiekers (voornamelijk BMW) in het buitenland, restaureert ze en verkoopt ze aan liefhebbers en verzamelaars over de hele wereld. "Niet aan mensen die een auto nodig hebben", zegt Bulent.

Ook hij had geen auto nodig toen hij een oude BMW kocht. "Ik vond het leuk er een te hebben", zegt Bulent. "Tijdens een cursus voor mijn werk kwam ik in contact met een medecursist die ook zo'n oude auto had. Grandioos vond ik dat. Ik kocht er ook een. Reed er mee naar Spanje en deed mee aan rally's."

Uit de hand gelopen hobby

Bulent was autoverkoper en stapte over op de kozijnenbranche, werd eigenaar van een kozijnenfabriek. In zijn vrije tijd 'knutselde' hij aan zijn drie oude BMW's. Wat begon als hobby groeide uit tot een bedrijf. Hij kocht auto's en verkocht ze weer. Dat deed hij samen met zijn rechterhand Jan-Willem Goorhuis. "Overal moest wel iets aan gerepareerd worden. Ik kreeg er een monteur bij en later een plaatwerker en een chauffeur. Het is een uit de hand gelopen hobby." Hij glimlacht, de ondernemer heeft inmiddels vijftien man in dienst, heeft een werkplaats op het bedrijventerrein en een gloednieuwe showroom aan de Enschedesestraat.

Museum

Die showroom stond niet bovenaan zijn wensenlijst. "De showroom heeft meer een museumfunctie voor de gemeente Oldenzaal", zegt hij en grinnikt. Bulent kocht het pand zo'n twee tot drie jaar geleden voor een 'goede prijs'. Het was oud en verwaarloosd, maar opknappen geeft Bulent voldoening. "Ik bedacht me dat het leuk zou zijn er een showroom van te maken, maar veel toegevoegde waarde heeft dat voor mij eerlijk gezegd niet. De meeste auto's die er staan zijn immers al verkocht voordat ze de werkplaats aan de Nijverheidsstraat verlaten."

Uit zuidelijke landen

De Oldenzaler koopt de klassiekers bij voorkeur in de 'zuidelijke landen', omdat de koetswerken van de wagens door het warme weer (minder regen, vaak geen pekel) veelal beter zijn. Verder vindt hij de zeldzaamheid van een auto van doorslaggevend belang bij de aankoop van een auto. Is de koop gesloten, dan gaat de vierwieler naar de werkplaats aan de Nijverheidsstraat waar-ie uit elkaar wordt gehaald. De kleinere onderdelen worden gesorteerd in bakken. "De grotere onderdelen, zoals de motor en versnellingsbak, worden door gespecialiseerde bedrijven in de regio gereviseerd", zegt werkplaatsmedewerker Jeffry Kuipers.

Alles wordt gedemonteerd totdat alleen de carrosserie overblijft. Kuipers: "We inventariseren welke onderdelen nodig zijn. Soms maken we die zelf. Als het plaatwerk en het laswerk zijn gedaan gaat de auto naar de spuiter en krijgt in principe weer de originele kleur. Daarna worden alle onderdelen er weer op, aan en in gezet. De monteur die heeft gedemonteerd bouwt de auto ook weer op. Om ruis op de lijn te voorkomen."

Een nieuwe, oude auto

Dat restaureren duurt doorgaans een jaar. Tijdens die restauratie wordt de auto tot in de kleinste details geïnspecteerd, want alles moet kloppen voordat-ie de deur uitgaat. Kuipers loopt naar een auto, laat zijn vinger over het portier glijden en zegt: "Soms kiert het hier en daar. Dat lossen we op. Sierlijsten, de rubbers, we beoordelen alles. In principe heb je straks weer een nieuwe auto. De kilometerstand is daarom niet belangrijk."

Amerika

Dat boeit de koper ook niet. Die schaft zo'n auto niet aan om er duizenden kilometers mee af te leggen. De meeste klanten komen uit Amerika. Bulent adverteert daar ook. "Maar de mensen daar weten ons ook te vinden doordat ze het weer van anderen horen", zegt hij. Wie zijn klanten zijn? "Ik heb er eens een gegoogeld en het bleek dat die man een woning aan de Amerikaanse president Joe Biden had verkocht. Hij kwam hier met zijn eigen vliegtuig naartoe en landde op Twente. Ook heb ik 35 auto's verkocht aan een audioproducent in Los Angeles en aan een wijnboer uit Amerika. Wat ze met zoveel auto's moeten?" Hij haalt lachend z'n schouders op en zegt dan: "Ieder z'n passie."

In de buidel tasten

De nieuwe eigenaren moeten voor de gerestaureerde auto diep in de buidel tasten. De klassiekers gaan voor gemiddeld 200.000 euro de deur uit. De duurste die Bulent verkocht kostte 575 mille. Een zeldzaam exemplaar waar er wereldwijd maar enkele tientallen van zijn. Hij tikt ze op de kop en geeft ze een tweede leven. Dat kost tijd en aandacht. Behoefte om verder te groeien heeft Bulent niet. "Dit is prima zo. We zijn niet groot, maar in het segment waarin we werken zijn we wel de grootste."

