Renate en Jeroen kunnen toeslagenaffaire op zijn kop zetten

Alle ogen zijn vandaag gericht op de rechtbank Almelo. Een uitspraak in een zaak die is aangespannen door Nijverdalse slachtoffers van het toeslagenschandaal, kan de hele afhandeling van het schandaal op zijn kop zetten. Als de rechtbank hen gelijk geeft, wacht de overheid een stortvloed aan rechtszaken.

De afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire zit muurvast. Duizenden slachtoffers vechten al jaren voor gerechtigheid, wachtend op een reële schadevergoeding van de Nederlandse overheid. Het gedupeerde stel uit Nijverdal was het wachten zat en klaagde de Staat aan.

Geen vertrouwen

"Het hele gezin leeft naar de uitspraak toe", zegt Renate Wolbers, die de procedure met haar partner Jeroen Wolterink aanspande.

Zij zijn de eerste slachtoffers van het toeslagenschandaal die op deze manier hun recht proberen te halen. Sinds een eerste compensatie in 2020 wacht het stel op verdere besluiten. Ze willen de werkelijke schade vergoed krijgen.

Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de herstelregelingen van de overheid, huurden ze advocaat Cyril Spiertz uit Nijmegen in. Vier gezinnen sloten zich bij hen aan. Wolbers: "Als we gelijk krijgen dan heeft een onafhankelijke rechter gezegd dat de Belastingdienst onrechtmatig handelde, dat wij bewust zijn benadeeld. Want dit had nooit mogen gebeuren."

Verzet landsadvocaat

Dinsdag horen zij het oordeel van de rechters in Almelo. Een dag later doet de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak van een van de andere gezinnen. Drie andere zaken moeten nog voor de rechter komen in Breda en Assen.

Dat de uitspraak van belang is, blijkt ook uit het feit dat de landsadvocaat zich tegen de zaak verzette vanwege de precedentwerking. Volgens hem moeten slachtoffers zich melden bij het verantwoordelijke onderdeel van de Belastingdienst. Dat proces dreigt echter compleet vast te lopen.

Leven onder armoedegrens

Die weg is voor het Nijverdalse stel - inmiddels ex-echtelieden maar nog altijd partners - een wandeling door het moeras gebleken. En niet alleen voor hen: duizenden toeslagenouders wachten lange tijd op een besluit over schadevergoeding. Rechtszaken om de overheid tot spoed te manen, waren vergeefs. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat het nog tot 2030 kan duren voordat iedereen gecompenseerd is.

De acties van de Belastingdienst veroordeelden het Nijverdalse gezin tot een jarenlang leven onder de armoedegrens. Met diepe schulden, veel stress en psychische problemen tot gevolg. Verjaardagen en feestdagen werden niet meer gevierd. Het stel scheidde en hun twee oudste kinderen werden uit huis geplaatst. Hun twee kleinkinderen hebben ze nog nooit gezien. "Dit was niet onze schuld", zegt Wolbers.

