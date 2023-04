Cocaïnewasserijen duiken overal op

Cocaïne wordt steeds vaker chemisch verstopt in T-shirts, cacao of plastic om ongezien Europa binnen te smokkelen. De politie stuitte vorig jaar op een recordaantal cokewasserijen in Nederland, waar de drug weer uit het product wordt gehaald.

In totaal rolde de politie in 2022 liefst 105 druglabs op, blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties. Het ging met name om labs waar amfetamine (speed), crystal meth of MDMA (xtc) werd geproduceerd. Maar vooral het aantal opgerolde cokewasserijen valt op: zeventien stuks. Het is volgens deskundigen nog maar eens het bewijs dat drugscriminelen steeds vaker hun coke chemisch verstoppen in onopvallende producten.

In landen in Zuid-Amerika worden de drugs via chemische processen in producten 'gewassen', om die er - eenmaal in Nederland - weer uit te halen. Op die manier is de coke niet te zien op scans van havencontainers bij de douane en kunnen speurhonden die vaak niet detecteren.

De link met de haven van Rotterdam blijkt ook de vindplek van de labs: het gros vond de politie in Zuid-Holland en West-Brabant. Zo werd in Steenbergen een cokewasserij opgerold waarbij tien Colombianen in de boeien werden geslagen. Ze sliepen op matrassen in een pipowagen en in drie koepeltentjes bij het lab. In oktober stuitte de politie op een cokelab in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er werd verstopte cocaïne uit cacao gehaald.

Colombiaanse voetbalshirtjes

Een blik in het aangetroffen drugslab in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij het proces wordt veel gebruik gemaakt van licht ontvlambare chemicaliën. Foto: Gemeente Zuidplas

"Maar coke kan bijna overal in worden verwerkt", zegt Jan Janse, districtschef van de Zeehavenpolitie in Rotterdam. "Denk aan steenkool, fruitsappen, kartonnen verpakking of hard plastic." Er werd al eens een partij coke in Colombiaanse voetbalshirtjes verwerkt, vertelt Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. "Ze kiezen voor producten die weinig argwaan wekken. Containers met fruit dat uit Zuid-Amerika komt, ligt bijvoorbeeld wel onder de loep. Daarin worden vaak de normale blokken coke verstopt."



Dankzij de vernuftige methode van het inwassen komt de coke vaak ongezien de haven binnen. Daar staat tegenover dat drugshandelaren zowel voor als na het transport een lab nodig hebben vanwege het camoufleren van de drugs. Dat werkt met een heel specifiek proces en chemicaliën. Het wordt ook wel 'de sleutel' genoemd. Janse: "Als je niet het juiste recept gebruikt, loop je het risico dat een fors deel van de coke verloren gaat. Daarom werden in eerste instantie de Zuid-Amerikaanse koks naar Nederland gehaald."

Heel licht ontvlambaar

Het werk is, net als in de reguliere drugslabs, niet zonder gevaar. Verschillende cokewasserijen gingen de afgelopen jaren in vlammen op. "Er wordt veel gewerkt met oplosmiddelen en die zijn vaak heel licht ontvlambaar", legt Pecht uit. "Als er sprake is van een grote cokewasserij, dan zit een ongeluk niet in een klein hoekje, maar eerder in een grote hoek."

Het ingewikkelde proces, de twee labs met koks die je nodig hebt, de gevaren: waarom doen criminelen al die moeite? Janse vermoedt dat het vooral te maken heeft met de pakkans van de reguliere coketransporten. "Steeds meer containers worden gescand, in de haven worden overal maatregelen genomen. Dus het lijkt erop dat criminelen naar alternatieve methodes zoeken om drugs te smokkelen. Zo zie je ook dat coke steeds vaker via West-Afrika of Turkije naar Europa komt. Het inwassen is ook zo'n alternatief."



En de nieuwe modus operandi mag dan meer inspanning kosten, Janse betwijfelt of het ook meer geld kost: "Bij de normale cokestransporten hebben criminelen ook forse kosten. Ze moeten havenpersoneel omkopen, transporteurs regelen en uithalers hebben. Ik kan natuurlijk niet in het huishoudboekje van een bende kijken, maar ik denk dat het financieel niet zo veel uitmaakt."

