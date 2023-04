Marre (25) moet soms wel honderd keer per dag plassen

Het leven van Marre Busscher uit Lattrop bestaat op dit moment uit stagelopen en aan haar scriptie werken. Uitgaan met vriendinnen, sporten en een reisje maken, dat gaat niet. Door MS en het chronisch blaaspijnsyndroom staat het leven van de 25-jarige rechtenstudente stil. 'Ik wil heel graag weer onbeperkt kunnen leven.'

Ze kent elk tankstation aan de weg van Nijmegen naar Lattrop. Voor alle keren dat ze er moest plassen, op weg van Nijmegen waar ze studeert naar haar ouders in Lattrop. Maar zelfs dat bleek niet genoeg. Dus reist ze nu met de trein en zoekt ze standaard een plekje pal naast de wc. "Maar laatst was die dicht."

Het zorgt voor veel stress en beperkingen in het leven van Marre Busscher. De 25-jarige rechtenstudente hoorde in 2017 dat ze lijdt aan multiple sclerose (MS). En vorig jaar kwam daar het chronisch blaaspijnsyndroom bij. Van dat laatste heeft ze veruit het meeste last. Veel pijn en soms wel honderd keer op een dag moeten plassen.

Zorgverzekering betaalt niet

Maar ze heeft hoop, dat het beter wordt. In september vertrekt ze naar Mexico, voor een stamceltransplantatie. Een ingreep die 70.000 euro aan kosten met zich meebrengt en niet vergoed wordt door de zorgverzekering. Daarom is ze een crowdfundingactie gestart, na drie dagen heeft ze al meer dan 15.000 euro opgehaald.

"Hartverwarmend", vertelt Marre bij haar ouders aan de keukentafel in Lattrop. Ze geeft toe, ze moest wel even een drempel over voor ze de crowdfunding begon. "Maar 70.000 euro is gewoon heel veel geld. Als student heb ik dat niet."

Plastuit voor noodgevallen

Maar de behandeling is essentieel voor haar, ze heeft er al haar hoop op gevestigd. Het moet een einde maken aan de ellendige treinritten, zoals laatst toen de wc in de trein buiten werking was. "Voor noodgevallen heb ik altijd een plastuit bij me. Ik heb bij de conducteur aangeklopt en gezegd dat ik nú naar binnen moest."

Benen in brand

Haar verhaal begint in 2017, als er MS bij haar wordt vastgesteld. Het begint met pijn in haar rug, die uitstraalt naar haar benen. "Als ik 's avonds in bed lag, voelde het alsof mijn been in brand stond."

Na tal van bezoekjes aan de huisartsenpost, waarbij ze steevast weer naar huis wordt gestuurd, treft ze op een gegeven moment een huisarts die zelf MS heeft. "En daar ging een belletje rinkelen toen ik over mijn klachten vertelde." Er volgt een ziekenhuisopname met allerlei onderzoeken.

Witte vlekjes in de hersenen

Op een MRI-scan zijn witte vlekjes in haar hersenen te zien, het zijn ontstekingen aan zenuwen die de klachten veroorzaken. De diagnose is duidelijk, MS. "Natuurlijk schrik je heel erg als je als op je 19de hoort dat je MS hebt. Ik kende het van onze achterbuurman. Gelukkig heb ik zelf een mildere vorm. Als ik een terugval krijg kan ik een tijdje niet lopen, maar ik kan wel weer herstellen."

Ze zit dan net in haar eerste jaar van hbo-studie rechten en wil na het halen van haar propedeuse in Groningen aan de universiteit rechtsgeleerdheid gaan studeren. Maar als ze daar net zit, krijgt ze een tweede terugval. "Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ik ben weer bij mijn ouders gaan wonen en teruggegaan naar het hbo."

Een tweede ziekte

Er volgt een periode van medicatie proberen en inregelen. In 2019 begint ze met een halfjaarlijkse infuuskuur, die haar heel goed helpt. Ze maakt toch haar droom waar en gaat rechten studeren in Nijmegen. Het gaat goed, tot april 2022. Ze krijgt een tweede auto-immuunziekte. "Ik kreeg drie keer in korte tijd blaasontsteking. En drie keer antibiotica voorgeschreven. Bij de vierde keer voelde het niet goed meer en ben ik doorverwezen naar de uroloog."

'Erger dan MS'

Die ziet gelijk dat het niet goed is, Marre heeft het chronisch blaaspijnsyndroom. Haar lichaam valt haar eigen blaas aan, zonder infectie of bacterie. Het is niet met zekerheid vastgesteld, maar mogelijk is de medicatie tegen MS de oorzaak. Daarom stopt ze gelijk met die medicatie.

"Dit is erger dan de MS", zegt Marre. "Ik heb heel veel pijn en moet soms wel honderd keer op een dag plassen. Dat beperkt mij heel erg. Ik kan vaak niet naar feestjes met vriendinnen, niet sporten, niet op vakantie. Ik ga naar stage, werk aan mijn scriptie en wandel regelmatig een heel klein stukje, maar meer kan ik niet."

Naar Rusland of Mexico

Marre Busscher wil voor ze op 25 september naar Mexico vertrekt nog haar studie strafrecht afronden. Foto: Robin Hilberink

Haar neuroloog denkt dat een stamceltransplantatie erg effectief kan zijn tegen haar MS. Maar in Nederland wordt dat niet uitgevoerd. Er zou dit jaar een test beginnen in het UMC in Amsterdam, maar daarmee is nog niet begonnen. Jaarlijks wijken tientallen Nederlanders uit naar het buitenland. Rusland en Mexico hebben vooraanstaande behandelcentra.

Rusland, daar wil Marre nu vanwege de oorlog niet naartoe. "Met familie en vrienden hebben we veel onderzoek gedaan. Contact gehad in Zweden, Zwitserland, Barcelona. Maar Mexico sprong erbovenuit."

Maand in quarantaine

Op 25 september gaat ze ernaartoe, of ze met de crowdfunding genoeg ophaalt of niet. Dat geld komt er wel, daarvan zijn ook haar ouders overtuigd. Haar moeder en tante gaan mee. Samen zitten ze een maand lang in een appartement in Mexico, waar Marre tijdens haar behandeling verblijft. Ze mogen al die tijd niet naar buiten.

"We zitten in quarantaine, omdat je zo ontzettend vatbaar bent tijdens en na de behandeling", legt Marre uit. Haar eigen stamcellen worden geoogst en ze krijgt een chemokuur. Daarna krijgt ze de stamcellen weer terug. "Dat is echt een nieuw begin."

'Laatste optie'

Ze volgt haar gevoel, denkt dat de behandeling haar echt kan helpen. De behandeling is er in eerste instantie op gericht om de MS een halt toe te roepen, maar ze heeft goede hoop dat het haar ook van haar blaaspijnsyndroom verlost. "De laatste optie is om mijn blaas eruit te halen en een stoma te laten maken. Ik hoop heel erg dat het zover niet komt."

Ondertussen komen de donaties binnen bij haar stichting Marre MS vrij. "Ik heb al zoveel reacties gehad en zelfs vreemden die doneren. Ik haal daar heel veel positiviteit uit."

Eerst afstuderen

De komende weken staan er allerlei acties op het programma die geld in het laatje moeten brengen, zoals auto's wassen en een hardloopwedstrijd. Ondertussen studeert Marre hard door. Ze heeft een droom, officier van justitie worden. "Ik wil heel graag afgestudeerd zijn voor we naar Mexico gaan. Zodat ik daarna mijn leven weer kan oppakken."

www.stichtingmarremsvrij.nl

