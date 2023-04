Dronken naar huis fietsen straks verleden tijd?

Gebroken botten, grote schaafwonden, kapotte tanden of hersenschade als gevolg van een dronken fietstocht: spoedeisendehulpartsen zien het steeds vaker voorbij komen. De provincie Utrecht wil het tij keren.

Het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp (SEH) belandt door fietsen onder invloed van alcohol, steeg de afgelopen tien jaar met 84 procent. Ook in Utrecht is dat te merken, stelt David Baden, SEH-arts bij het Diakonessenhuis en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. "Met name op de 'uitgaansdagen' - donderdag tot en met zaterdag - komen veel slachtoffers binnen. We zien zestienjarige jongeren die nog helemaal niet mogen drinken, maar ook mensen van 50 of 60 jaar."

Gevaren zijn onbekend

Landelijk is iets minder dan de helft van alle gewonden tussen de 18 en 34 jaar. "Er zijn geen cijfers over de situatie in de provincie Utrecht, maar er wonen veel jongvolwassenen", vertelt provinciebestuurder Arne Schaddelee. "Juist zij beseffen niet goed wat de gevaren zijn van dronken fietsen, blijkt uit onderzoek." Dat moet de campagne, genaamd 'Trapper niet in', veranderen.

"Onder invloed van alcohol is het moeilijker om grenzen te stellen", zegt Schaddelee. "Dus is het extra belangrijk na te denken over veilig vervoer naar huis vóór het uitgaan." Bovendien, voegt Baden toe, stappen de meeste mensen niet ladderzat op de fiets. "Ze denken: ik kan nu nog wel goed functioneren, dus ik ga rijden. Maar als ze even onderweg zijn, komt de alcohol pas écht binnen. En dan gaat het mis."

Dat gold ook voor een 38-jarige man die voor het eerst in lange tijd met zijn vrienden ging stappen. "Hij koos bewust voor de fiets in plaats van de auto. Maar tóch eindigde hij op de SEH", vertelt Baden. Daar moest de man zelfs een nacht blijven. "Naast een gebroken sleutelbeen had hij ook een bloedinkje in zijn hoofd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een gezellige avond uit?"

'Hart breekt een beetje'

Dronken fietsers zijn - in tegenstelling tot automobilisten - niet zozeer een gevaar voor anderen, maar vooral voor zichzelf. "Door alcohol word je overmoedig", legt Baden uit. "Je overschat jezelf en denkt: ik kan dat stoepje nog wel even meepakken, joh."

Tegelijkertijd vermindert je coördinatie, waardoor je minder controle hebt over je bewegingen en makkelijker uit evenwicht raakt. "Ook reageer je een stuk trager. Dat vergroot de kans op een lelijke smak. Je merkt: 'oh-oh, ik val' en pas als je de grond raakt, schiet te binnen dat je jezelf had moeten opvangen."

Steeds meer mensen belanden in het ziekenhuis door een fietsongeluk onder invloed van alcohol. Foto ter illustratie. Foto: Angeliek de Jonge

En zo'n klap kan flinke gevolgen hebben, weet Baden. "Mijn hart breekt een beetje als een jonger iemand wordt binnengebracht. Je ziet gelijk dat het gezicht één grote schaafwond is en dat de tanden niet meer goed staan. Dat is gewoon doodzonde."

Marketing voor millennials

De informatie wordt verspreid op Instagram, volgens Schaddelee 'hét sociale medium voor twintigers en begin-dertigers'. "Een combinatie van een vraag en schokkende cijfers laat zien hoe gevaarlijk het is om te fietsen na het drinken van alcohol." Wie doorklikt bij de berichten, komt op de campagnewebsite terecht, waar tips staan voor andere 'veiligere' vervoermiddelen, zoals taxi, openbaar vervoer en BOB.

In zes gemeenten -Utrecht, Houten, Leusden, Maarssen, Veenendaal en Zeist - is de boodschap ook op straat te zien. "Dat doen we door teksten te spuiten op drukke plaatsen waar jongeren vaak komen. Denk aan bushokjes, treinstations, drukke pleinen en straten vlakbij horeca of uitgaansplekken, universiteiten en hogescholen."

