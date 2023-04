Zo kun je besparen op een dagje uit in de meivakantie

Geen stress van koffers pakken of rijen op Schiphol: de meivakantie is ook ideaal voor uitjes in eigen land. Wat kost een dagje naar dierentuin, pretpark of museum? En kun je goedkoper uit zijn?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een dagje pretpark voor een gezin van vier personen kostte in 2019 gemiddeld circa 123 euro, exclusief eten, drinken en de reis ernaartoe, berekende destijds besparingssite Kortingscode.nl. Volgens cijfers van het CBS waren de prijzen toen in vijf jaar tijd met 17 procent gestegen. Inmiddels, vier jaar verder, zijn we nog duurder uit. "We zien verder gestegen prijzen, wat begrijpelijk is met de hogere energie- en personeelskosten", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Toch is een dagje uit in Nederland nog altijd minder duur dan in andere Europese landen, zegt Goof Lukken, adviseur van de 'vrijetijdsindustrie' en docent aan de Hogeschool Breda. "Zelfs de ­Efteling is in vergelijking met hoogwaardige parken elders goedkoop (zie kader, red.)." Het Duitse Phantasialand kost bijvoorbeeld 54 euro (goedkoopste ticket) en Disneyland Paris 56 euro. Met die prijzen zitten zij nog op ongeveer de helft van een beetje pretpark in de VS. Daar mag je bijvoorbeeld voor 109 euro een bezoekje brengen aan Universal Studios in Hollywood.

Dat tickets voor Nederlandse attracties goedkoper zijn dan in het buitenland komt volgens Lukken door een hoge dichtheid aan recreatieaanbod op een relatief klein gebied. Nederland telt naar oppervlakte en inwoneraantal veel pret- en dierenparken en musea. De kortingen komen daar bovenop: "Nederlanders zijn daar tuk op en daar spelen merken en supermarkten handig op in. Voor beide partijen is dat gunstig: een AH en Jumbo binden er klanten mee en de ­pretaanbieders hoeven minder te adverteren."

Kun je besparen op een dagje uit?

Als je vaker gaat, is het soms goedkoper om een abonnement te nemen. Bovendien kun je dan vaak met korting naar andere dierentuinen. Eenzelfde soort deal is de Museumkaart. Die kost 64,90 euro per jaar voor volwassenen. Jongeren tot achttien jaar zijn goedkoper uit (32,45 euro), maar de toegangsprijzen zijn voor deze groep ook goedkoper. Soms is de entree zelfs gratis.

Voor volwassenen geldt dat je de kaart terugverdient bij zo'n vier museumbezoeken per jaar. Helemaal als je naar grote, bekende musea gaat: een ticket voor het Rijksmuseum kost bijvoorbeeld al 22,50 euro. Het Van Goghmuseum kost je 20 euro, net als het Groninger Museum. Voor het Bonnefanten in Maastricht betaal je 17,50 euro. Behalve de Museumkaart is er ook de 'Vriendenloterij Vip-kaart'. Dan moet je meespelen in een loterij (15 euro per trekking, 15 trekkingen per jaar), maar dan krijg je wel gratis toegang tot 135 musea en korting bij dierenparken, kastelen en sommige voorstellingen.

Spaaracties en veilingen

Kortingen kunnen ook hoog uitpakken met (lang) Airmiles sparen voor uitjes. Sporadisch komen aanbiedingen voorbij op HEMA Tickets (momenteel voor Walibi) en bij Kruidvat en supermarkten als Lidl, Albert Heijn, Jumbo of Plus. Ook ING Punten mag je besteden aan korting op dagjes uit, bijvoorbeeld Madurodam, Beekse Bergen en een aantal dierentuinen.

Bij Ticketveiling kun je bieden op tickets voor dagjes uit, voor onder andere het Vlaamse Plopsaland, Tropical Zoo in Zeeland, DierenPark Amersfoort of de Dino Fabriek in Twente. Ook Tripper biedt ticketveilingen voor dagjes plezier, onder meer voor Kinepolis bioscopen, speeltuin Julianatoren in Apeldoorn, Swimfun in Joure en Race Planet in Delft. Op Vakantieveilingen.nl vind je ongeveer dezelfde deals voor dagjes uit, maar ook voor Familiepark Drievliet. Meebieden op veilingen vergt wel veel geduld en kan frustrerend zijn.

Via sites als Kortingpretpark.nl en op DagjewegTickets.nl kun je naar aanbiedingen speuren, en je hebt als ANWB­­-lid soms nog wat kleine kortingen op pretparken. Maar ANWB Dagje Uit biedt vooral mooie tips voor wandelingen en fietstochten. Met wat fantasie, enthousiasme en tips voor leuke spellen pakken die een stuk goedkoper en wellicht verrassender uit dan een dag slenteren langs voorgeprogrammeerd ­vermaak.

Hoeveel kost een dagje pretpark?

Een ticket reserveren voor de Efteling in Kaatsheuvel kost in de meivakantie 45 euro per persoon, plus een eventueel parkeerticket van 12,50 euro. Voor vier personen plus auto komt dat alles bij elkaar neer op 192,50 euro. Neem je van thuis boterhammen en limonade mee, dan hoef je er enkel nog vervoerskosten bij op te tellen. Voor en na de meivakantie ligt de ticketprijs doordeweeks op 42 euro.

In Biddinghuizen ben je voor een basisticket iets goedkoper uit: de kosten voor een entreebewijs voor Walibi zijn vanaf 32,50 euro per persoon, voor kinderen van 3 tot vijf jaar oud betaal je 21,25 euro. Plus 11 euro om je auto te parkeren. Wil je de wachtrijen ontlopen, dan kun je zogenaamde aanvullende 'fast lane-tickets' kopen. Dan ben je al snel flink duurder uit dan bij de Efteling. Deze toeslagen variëren in prijs van 15 euro als je één keer een wachtrij wil overslaan tot 60 euro(!) om overal de wachtrij te mogen omzeilen.

Voor Slagharen in Overijssel verschillen de prijzen per dag van 18,50 tot 23,50 per persoon, plus een tientje voor het parkeren.

Toverland in het Limburgse Sevenum rekent voor volwassenen en kinderen langer dan 1,40 meter in de meivakantie 31 euro, voor kleinere kinderen leg je 24 euro neer. Jarigen en kleintjes (minder dan 90 centimeter) mogen gratis naar binnen. Duinrell in Wassenaar kost 23,50 euro per persoon en 32,50 euro als je ook een duik wil nemen in het Tikibad.

de Efteling. Foto: ANP

Hoeveel kost een dagje dierentuin?

Niet zo dol op achtbanen? Dan vind je deze meivakantie rustiger vermaak in een dierentuin. Maar wat betreft entreeprijzen ben je nauwelijks goedkoper uit dan voor een dagje pretpark, de Efteling even buiten beschouwing gelaten.

Zo betaal je bij Diergaarde Blijdorp online 25 euro per persoon en 20 euro voor kinderen van 3 t/m twaalf jaar. De auto stallen kost bij deze Rotterdamse dierentuin 10 euro.

Burgers' Zoo in Arnhem vraagt 26,50 euro en voor kinderen van 4 t/m negen jaar 24 euro. Voor een parkeerticket betaal je 8 euro, maar soms kun je in de nabije omgeving gratis parkeren.

Het nabijgelegen Ouwehands Dierenpark in Rhenen heft entreegeld van 28,50 euro p.p. en 25,50 euro (3 t/m negen jaar), plus 8 euro voor een dagje parkeren.

Bij ARTIS in Amsterdam, de oudste dierentuin van Nederland, mag je naar binnen voor 25 euro per persoon (onlineprijs). Voor kinderen van 3 t/m twaalf jaar is dat 21 euro. Parkeren is duurder dan bij andere dierentuinen: 15 euro per dag. De parkeerplaats loopt bovendien snel vol, dus gebruik van openbaar vervoer is aan te raden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.