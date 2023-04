Parkinson kan door nieuwe test eerder worden vastgesteld

Parkinson wordt pas vastgesteld wanneer de hersenschade al is aangericht. Een nieuwe test kan de ziekte al in een vroeger stadium opsporen. Dat moet helpen in de zoektocht naar een medicijn.

In interviews hield Lars von Trier het er jarenlang op dat het kwam door de pillen die hij slikte tegen zijn depressie of door het afkicken van zijn alcoholverslaving. Pas afgelopen zomer werd duidelijk waarom de handen van de Deense filmmaker trillen: zijn productiemaatschappij maakte toen bekend dat de ziekte van Parkinson kort daarvoor bij hem was vastgesteld.

Het typeert de progressieve hersenziekte. Parkinsonpatiënten lopen vaak al jaren rond met uiteenlopende klachten - slaapproblemen, constipatie, verminderde reuk, maar ook een depressie - zonder dat artsen een oorzaak kunnen vinden.

Tegen de tijd dat de diagnose parkinson wel gesteld kan worden, op basis van klachten als trillende handen, stijfheid en traagheid, is veel van de hersenschade al aangericht.

Maar nu is er zicht op een test die daar verandering in kan brengen. Amerikaanse onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld waarmee de ziekte al in een voorstadium opgespoord kan worden, nog voor patiënten motorische klachten ontwikkelen.

De test kan in het hersenvocht van patiënten het klonterende eiwit vaststellen dat de ziekte in veel gevallen vermoedelijk veroorzaakt. De onderzoekers publiceerden hun vondst vorige week in het vakblad The Lancet Neurology.

Verminderd reukvermogen

De neurologen probeerden de test niet alleen uit bij parkinsonpatiënten die de diagnose al hadden, maar ook bij mensen die last hadden van verminderd reukvermogen of een remslaapstoornis, twee symptomen die kunnen wijzen op een voorstadium van parkinson. Bij hen werd het eiwit in veel gevallen ook aangetroffen, terwijl er nog geen hersenschade was ontstaan.

Dat is goed nieuws, zegt Bas Bloem, al betekent het volgens hem niet dat de test meteen zal worden ingezet om patiënten op te sporen. De hoogleraar neurologie aan het Radboudumc is gespecialiseerd in parkinson en was niet betrokken bij deze nieuwe studie, die volgens hem degelijk in elkaar zit.

Bloem: "Het probleem is: we kunnen deze mensen, die een voorstadium van parkinson hebben, nog niets bieden. Hooguit kunnen ze meedoen aan een onderzoek naar een middel dat de ziekte mogelijk afremt."

De Amerikaanse test wordt op de korte termijn vooral belangrijk in onderzoek, verwacht Bloem. "Je kunt hiermee mensen opsporen die in de aanloopfase van de ziekte zitten en testen of je bij hen het verloop al kunt remmen. Ik denk dat wij deze techniek zelf ook bij onze studies gaan inzetten."

Wetenschappers zoeken al jaren naar een betrouwbare test om sneller de diagnose parkinson te kunnen stellen, zodat patiënten eerder medicijnen kunnen krijgen tegen hun klachten. Maar ook om de ziekte te kunnen afremmen zodra dat mogelijk is.

Aantal parkinsonpatiënten verdubbeld

Nederland telt ongeveer 53 duizend parkinsonpatiënten. Wereldwijd is het aantal mensen dat de ziekte heeft de afgelopen 25 jaar verdubbeld: naar schatting lijden zo'n 8,5 miljoen mensen aan de ziekte.

Hoe parkinson precies ontstaat is nog altijd niet onomstotelijk vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren. Hard bewijs ontbreekt, maar steeds meer wetenschappers - onder wie Bloem - vermoeden dat ook bestrijdingsmiddelen parkinson kunnen veroorzaken.

Britse onderzoekers ontwikkelden vorig jaar al een simpele test die snel kan vaststellen of iemand de ziekte van Parkinson heeft. Ze maakten een soort elektronische neus die subtiele veranderingen in de samenstelling van huidvet kan oppikken, die kenmerkend is voor parkinsonpatiënten.

Of deze test parkinson ook al in een voorstadium kan opsporen is niet bekend. Het onderzoek werd gedaan bij mensen die al een diagnose hadden, niet bij mensen bij wie de ziekte mogelijk al sluimert.

Klonterend eiwit

Het Amerikaanse onderzoek is om nog een andere reden belangrijk, zegt Bloem. De test blijkt namelijk niet bij elke variant van parkinson even goed te werken. En dat kan helpen bij het vinden van een medicijn.

Dat zit zo. De nieuwe parkinsontest spoort het zogeheten alfa-synucleïne eiwit op in hersenvocht. Bij de meeste (maar niet alle) patiënten is dat waarschijnlijk de veroorzaker van Parkinson.

Bij hen is dit eiwit als het ware op hol geslagen. Het vormt klonters in het brein waardoor bepaalde zenuwcellen versneld afsterven. Vooral zenuwcellen die dopamine produceren gaan als eerste kapot. Dat veroorzaakt klachten als loopproblemen en beven maar ook geheugenstoornissen of een depressie.

De Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat bij een deel van de parkinsonpatiënten het klonterende eiwit niet werd gevonden. Het gaat om mensen die een bepaalde erfelijke variant op de ziekte hebben. Bij die patiënten vond de nieuwe test veel minder vaak het klonterende eiwit: in 68 procent van de gevallen, in plaats van 93 procent bij patiënten zonder genetische aanleg. Deze erfelijke variant is in Nederland zeldzaam, zegt Bloem, maar komt internationaal juist veel voor.

Dat een deel van deze patiënten het op hol geslagen eiwit níét heeft, is belangrijk nieuws voor lopend onderzoek. Het betekent dat onderzoekers die een medicijn testen om het klonteren tegen te gaan voortaan deelnemende patiënten vooraf kunnen testen om te zien of dat proces überhaupt gaande is.

Bloem: "Recentelijk zijn nog twee grote onderzoeken mislukt die dat klonteren willen tegengaan. Mogelijk pakt zo'n onderzoek veel beter uit als je deze groep eruit haalt." Want daar draait het uiteindelijk om: een geneesmiddel vinden dat de ziekte af kan remmen of zelfs kan stoppen.

