Sems (5) wens om met zijn moeder te trouwen kwam uit

Sem was nog maar vier jaar oud toen het vernietigende nieuws kwam: kanker. Nu, precies een jaar later, is hij niet alleen genezen maar is ook zijn allergrootste wens uitgekomen. 'Hij was zo trots. Ja, toen kwamen de tranen wel.'

Het is woensdagochtend vroeg als Sem (5) samen met zijn moeder Veronica Hagenbeek over de rode loper voor zijn basisschool in Papendrecht schrijdt. Hand in hand. Zij draagt een trouwboeket. Hij heeft een bloemetje op zijn gilet. En kijkt trots. Hij lacht. Zijn ogen twinkelen. Hij gaat trouwen vandaag. Met de vrouw die hij het allerliefste vindt: zijn moeder. Zijn zusje houdt de ringen vast, zijn vader staat klaar om zijn handtekening te zetten.

Het is de scène die een ontroerende afsluiting vormt van een jaar dat zich voor het gezin van Sem niet anders laat omschrijven dan als een dolle rit in een achtbaan. Eentje die ze totaal niet zagen aankomen. In de verste verte niet. Het ene moment was alles nog oké, het andere moment werden ze in een nachtmerrie gestort. "Ik kan je vertellen, het begint eigenlijk nu allemaal pas te landen. Ja, we moeten er doorheen, nog een beetje eruit opkrabbelen. Gelukkig is hij beter."

Maar 3 procent kans

Een dag na het uitkomen van Sems liefste wens, komen de tranen weer bij zijn moeder Veronica Hagenbeek. Het zijn tranen van blijdschap, opluchting, trots, maar ook nog van pijn en verdriet. Om wat hen allemáál -maar vooral haar lieve zoontje- overkomen is het afgelopen jaar.

Het verhaal begon allemaal een week voor Koningsdag vorig jaar. "Ik weet nog dat Sems vader Johan, zei van: joh, heb je dat gezien?" zegt de 36-jarige Veronica. Hij wees naar de plek tussen de beentjes van Sem. Een van zijn testikels was flink vergroot. "We gingen een beetje zoeken op internet. Naar wat het kon zijn."

Een 'ingedaald balletje, of een liesbreuk' misschien. "Je ziet ook het woordje kanker wel. Maar die kans was maar 3 procent. Dus dat zal wel niet, toch. Ja, dat dachten we..."

Ze gingen naar de huisarts. Het leek haar sterk dat het om dingen als een liesbreuk ging. Kanker leek haar ook onwaarschijnlijk - maar tóch even een echo doen in het ziekenhuis om te kijken wat er aan de hand is. Zo luidde de boodschap.

'Kinderkanker'

Dat deden ze. De uitslag kregen ze niet. "Voor nu weten we nog niks", zeiden de artsen. Maar ze konden zich de dag na Koningsdag melden in Het Prinses Máxima Centrum. Dat is een ziekenhuis volledig gespecialiseerd in kinderoncologie. Maar dat wisten zij toen nog niet. "Toen we op internet keken zagen we dat. Er stond 'kinderkanker'. Je schrikt je lam natuurlijk. We gingen met een verschrikkelijk klotegevoel Koningsdag in, dat begrijp je."

Eenmaal in dat ziekenhuis voor kinderkankerpatiëntjes werden de zorgen bepaald niet minder groot. "Je ziet allemaal dingen die je niet wil zien. Van baby's tot achttienjarigen met die verschrikkelijke ziekte. Nou dachten we op dat moment nog steeds wel dat het allemaal mee zou vallen bij Sem." Of misschien was het voornamelijk hoop dat hen daar nog op de been hield. "Goed, onderzoeken gedaan. En uiteindelijk kwam hét gesprek."

De arts vertelde dat het kanker was, dat gezwel tussen Sem zijn beentjes. En het vermoeden was dat het om een kwaadaardige variant ging. Ook al was de kans klein, heel klein. "Maar 3 procent. Bij het gros ging het om een goedaardige tumor."

Ze waren er vroeg bij

Het was ongelofelijk schrikken. Maar er was ook goed nieuws. De arts gaf aan dat ze er vroeg bij waren, al was het gezwel al vijf centimeter groot. "We hebben snel gehandeld. Meestal komt dit soort kanker bij pubers voor, en dan wordt het pas in een veel later stadium ontdekt omdat zij bijvoorbeeld vanwege schaamte die problemen langer voor zich houden." En dát gaf hoop. Iets om zich aan vast te houden in deze spannende tijd. "We kregen vertrouwen dat het goed zou komen. Hoe vreemd ook. Op dat moment ben je gewoon aan het doen wat er wordt opgedragen."

"Als je 's avonds alleen zit komt het binnen. Hoe gaan we dit doen? Vroegen we ons af. Hoe gaat we hier als gezin doorheen komen? Alles spookt maar door je hoofd. En we hadden ook nog Sems zusje Zoë van toen twee jaar om voor te zorgen..."

Sem mocht zelf naar de operatiekamer rijden. Foto: Privé

Sem werd al een paar dagen later geopereerd. Het gezwel verwijderd. Veronica weet het nog goed. "Toen hij uit narcose kwam en we naar huis reden, werd Sem supermisselijk. Hij spuugde de hele auto onder. We hebben de eerste afslag genomen en hebben bij wildvreemden aan moeten bellen en om een emmertje en wat water moeten vragen. Wat een drama."

En dat was nog maar het begin

De tumor was inderdaad kwaadaardig. Een zogenoemd rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker. En ook al hadden de artsen het ding helemaal kunnen weghalen en waren er géén uitzaaiingen te zien, voor de zekerheid moest Sem wel zestien chemobehandelingen. "Want helemaal zeker weten ze het nooit, of er toch niet ergens van die kankercellen in je lichaam rondzwerven."

Zeven maanden werden ze 'geleefd' tijdens de chemo. "Je weet steeds niet wat eraan komt, wat je kan verwachten. Soms spuugt hij vooral, de andere keer heeft hij heftige buikkrampen, dan weer alleen vermoeidheid. De eerste chemo's gingen nog relatief makkelijk, daarna ging hij toch een soort trauma opbouwen. Dat ligt niet aan het ziekenhuis - dat is fantastisch. Een soort All Inclusive Resort, maar dan zonder zwembad. Alles is zo goed geregeld daar. Zulke lieve mensen. Maar Sem zag er steeds meer tegenop natuurlijk. Als ze hem moesten aanprikken moest ik hem in de houdgreep houden. Hij was bang."

Sem was nog maar vier jaar oud toen het vernietigende nieuws kwam: kanker. Nu, precies een jaar later, is hij niet alleen genezen, maar is ook zijn allergrootste wens uitgekomen: trouwen met zijn moeder. Foto: Frank de Roo

En ook Veronica trok het op een gegeven moment niet meer. "Ik was op. Kapot." Al die eindeloze ritjes naar het ziekenhuis en terug, met een kind dat bang is en niet wil. "Je wil je kind gewoon niet zo zien. Je kind hoort daar gewoon niet." Weer komen de tranen. "Het is echt verschrikkelijk klote."

Al hield Sem zich voornamelijk héél goed. "Bewonderenswaardig. Toen wij na vier weken merkten dat zijn haartjes gingen uitvallen, en besloten ze er dan maar af te scheren, dachten we dat dat echt een zwaar moment zou zijn. Maar Sem maakte het licht. Hij deed een petje op naar school de volgende dag en liep trots het schoolplein op. 'Moet je eens voelen', zei hij tegen de andere kinderen."

Ook wist Sem altijd goed zelf uit te leggen wat er aan de hand was. In zijn eenvoudige taal vertelde hij het aan iedereen die het wilde horen. "Hij heeft altijd goed erover gepraat. En kon heel goed aangeven waar hij last van had. Dat hielp enorm. Wij zijn er ook altijd heel open over geweest."

In november was het klaar met alle behandelingen. Sem was genezen. En buiten dat had hij eigenlijk maar één grote wens: met mama trouwen. "Kinderen zeggen vaak tegen ouders: ik wil met je trouwen. Sem ook tegen mij. Toen hij nog ziek was al. Had-ie een ring gevonden in een speeltuintje en dan riep hij: kijk mama, die hebben we alvast." En toen kwam Make a Wish langs. Die stichting vervult de wensen van kinderen tussen de 3 en achttien jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte.

En de wens van Sem kwam deze week uit. Het was een prachtige dag. "Aan alle details was gedacht. Ik kreeg een trouwjurk om aan te trekken, Sem een net pakje. Er werd voor make-up gezorgd. Daarna werd ik opgehaald met een auto. Hij gaf me een boeketje. Hij was zo trots toen hij me zag in die jurk. Ja, toen was het janken, brullen."

Het huwelijk vond plaats op Sem zijn basisschool. "De school werkte fantastisch mee." Er werd gelachen en gehuild. Oma's en opa's kwamen, familie, vriendjes van school. Sem kreeg een dinosaurusketting, zijn moeder een ring en het huwelijk was voltrokken. "Supergeweldig was het."

'Dat vergeet ik nooit meer'

Daarna werd Sem met een limousine opgehaald en naar Dinoworld gereden. Dat was namelijk zijn tweede grootste wens, naar dat pretpark gaan. "Hij vond het helemaal stoer. Er was kinderchampagne geregeld. We mochten door een speciale ingang naar binnen. We hebben een topdag gehad."

Op de terugweg gingen ze nog naar McDonald's. "Supermooi dat er zulke stichtingen zijn, zoals Make A Wish. En wij mogen van geluk spreken dat we nu weer verder kunnen met ons leven. Als één ding is bewezen voor mij na dit hele jaar, is dat je gezin het mooiste is wat er is. De rest is bijzaak. Dat vergeet ik nooit meer."

