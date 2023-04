Nieuwe boksers zijn te gretig door social media

Ze hebben 'wat filmpjes gezien op Instagram'. En willen nu zelf ook zo snel mogelijk de boksring in voor wedstrijdgevechten. Probleempje: de leerlingen in kwestie boksen pas net of zijn nog niet eens begónnen. Bokstrainers zien het met regelmaat voorbijkomen. 'Ik zeg dan: ga jij eerst maar eens jaartje trainen.'

Al jarenlang heeft Jim Willets zijn eigen boksschool in Utrecht: Jimmy's Gym. Hij zag hoe de bokssport de afgelopen jaren een vlucht nam. Prachtig, vindt hij. "Het komt ook omdat je online steeds makkelijker boksen kunt volgen en de titelgevechten massaal bekeken worden, denk ik. Je ziet dat mensen denken: hé, gaaf. Dat wil ik ook."

En dus krijgt Willets de vraag regelmatig: 'Mag ik een wedstrijd boksen?' Soms zelfs van mensen die pas net begonnen zijn met de sport. "Je ziet dat het ook in de studentenwereld populair is om snel de ring in te willen, daar worden dan een soort bokswedstrijden georganiseerd. Nee, ik ben daar helemaal niet zo happig op, de meeste trainers die zijn aangesloten bij de bond niet. Ik zeg dan: ga jij eerst maar eens een jaartje trainen. Ongetraind zo'n ring instappen is gewoon gevaarlijk."

Volgens Ingmar Creutzberg van Tigers Gym heeft het alles te maken met de bewijsdrang die veel mensen anno 2023 hebben. "Alles moet maar snel, iedereen wil zich laten zien. Ze hebben filmpjes op Instagram gezien en willen nu zo snel mogelijk de ring in, alsof het om een zwemdiploma gaat", zegt hij. "Vaak is dat ook gewoon niet realistisch. 'Snel de ring in' is een beetje hetzelfde als 'in acht weken 10 kilo afvallen'. Een verkeerd vertrekpunt, het vraagt om teleurstelling."

Willets moet het beeld dat mensen van zichzelf hebben geregeld 'bijschaven'. "Dat is niet altijd een leuk gesprek, hoor. Maar dat doe ik om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Als je écht de ring in wil, moet je iedere dag trainen. Het gevecht begint al op de sportschool. Begrijp me niet verkeerd: soms lukt het ook wel. Ik had laatst een meisje dat drie à vier maanden keihard trainde, eigenlijk te weinig. Maar ze bokste uiteindelijk wel een goede wedstrijd en won."

Creutzberg beaamt: wie écht succesvol de ring in wil stappen moet 'als een monnik leven'. "Elke dag trainen. Kun je ook niet doen, maar je tegenstander doet dat wel. Ademhalingsoefeningen zijn belangrijk, mentaal moet je je goed voorbereiden. Daarnaast combineer ik het boksen ook met Wim Hof-trainingen, yoga en mediteren. Je kan niet de hele tijd met je schouders omhoog in de kramp staan, het gaat ook om ontspanning."

Op de boksschool van Marta Mlicka van Boks&Joy gaat het niet zozeer om vechten in de ring. Mlicka, die ooit begon als bokstrainer bij de Nederlandse bond en sinds zeven jaar haar eigen school heeft, focust zich op zaken als techniek, zelfvertrouwen en fit worden. Bij haar kunnen mensen boksen bijvoorbeeld ook combineren met yoga.

Mlicka: "Maar óók ik zie dat er iets ontstaat bij mensen, dat er iets kriebelt. Je leert een sport niet zonder doel, ze willen er iets mee. Daarom organiseren wij wel recreantenwedstrijdjes. Dat is niet het 'echte' werk via de boksbond, maar biedt mensen wel een kans om op een veilige en toegankelijke manier een wedstrijdje te kunnen boksen."

Ton Dunk van de Nederlandse Boksbond beaamt dat dit soort recreantenwedstrijden aan populariteit winnen. "Zogeheten 'white collar events', studentenbokswedstrijden, businessboxen, dat soort onofficiële wedstrijden, dat zie je nu veel ja. Ik heb niet het gevoel dat er meer échte wedstrijdboksers opstaan, dat getal lijkt stabiel, maar we zien wel steeds meer mensen meedoen aan clubwedstrijdjes."

