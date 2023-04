Hennie en Lies kregen energierekening van 1,4 miljoen euro

Het zal je maar overkomen: dat je, zoals gebruikelijk, je maandelijks energieverbruik checkt en dat je daar ziet staan dat je in maart bijna 2 miljoen kWh stroom verbruikte. Oftewel voor 1,4 miljoen euro. En dat je vervolgens bij jouw energieleverancier niemand aan de telefoon kan krijgen die je geruststelt.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dit gebeurde bij Hennie (76) en Lies (75) Sanders in Helmond (Dierdonk). Natuurlijk is het een foutje. Dat weet iedereen met gezond verstand. En zij weten het ook. "Zoveel stroom... Daar zouden we wel vijf wietkwekerijen mee kunnen verwarmen", zegt Hennie Sanders.

Maar ze zijn er toch helemaal niet gerust op. Sterker nog: "Zoiets, daar krijg je het koud van. Dat gaat in je hoofd zitten en in je buik. Ik moet er steeds aan denken en ik kan er niet van slapen."

Blij met de slimme meter

Hennie en Lies zijn behoedzame mensen. Ze waren blij met hun slimme meter. Want zo'n meter communiceert met de computer. En de computer communiceert weer met de klanten. Iedere maand krijgen ze van leverancier Energiedirect netjes een overzicht met hoeveel stroom en gas er verbruikt is en hoeveel meer of minder dat was dan voorgaande jaren.

Bij hun is het meestal minder. Natuurlijk, want ze letten goed op. Voor alle zekerheid noteert hij ook nog iedere week de meterstanden in een blocnoteje. Zo kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan. En zo zie je het dus ook meteen als de meter stuk is. Op 6 maart belde Hennie Sanders met netbeheerder Enexis. "De stroommeter doet het niet meer", had hij gezegd.

Op 27 maart sloot Enexis de nieuwe meter aan. Dat er drie weken geen verbruik gemeten was, zou geen probleem zijn: "Dat schatten ze gewoon in op basis van uw normale gebruik", werd gezegd.

Maar ja, dat ging dus mis. Lies Sanders zag het, afgelopen dinsdag, toen het Energiedirect-overzicht van maart in de mail zat. "Ja, ik schrok heel erg. Maar ik dacht ook: dat is vast een foutje. Ik bel wel even." En daar begon de nachtmerrie.

De digitale chattunnel ingezogen

Voor Lies op tafel ligt een stapel van meer dan twintig A4-tjes. De meeste dubbelzijdig bedrukt. Het zijn de chatgesprekken die ze in de loop van vijf dagen voerde met Energiedirect. Met robots en met de dames (in dit geval) van de afdeling die de chatberichten intikt. De printjes laten mooi zien hoe een klant de digitale chattunnel ingezogen wordt.

De robots begrijpen de vraag niet, de 'chat-dames' hebben het veel te druk ('er is niemand beschikbaar') verwijzen naar Enexis, geven daarvan ook een telefoonnummer, Enexis verwijst weer terug naar Energiedirect, bij Energiedirect komen eerst de niet-begrijpende robots weer aan het woord, dan de chat-dames die het te druk hebben, het eindeloze wachten...

En dan eindelijk tikt iemand in: "De netbeheerder heeft een leiding op laten staan kwam op u terecht gebeurd weleens vaker ik ga hier melding van maken u hoeft zich dan ook geen zorgen voor te maken." Maar toen waren Hennie en Lies Sanders inmiddels zo ongerust en onzeker dat de zorgen alleen maar toenamen.

Lies Sanders: "We willen gewoon dat er iemand aan de telefoon komt die excuses aanbiedt en zegt hoe het komt dat dit fout ging, en die ons een nieuw verbruiksoverzicht van maart stuurt." En haar man: "Nu voelt het nog steeds alsof het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Het spookt de hele dag door je hoofd. Je komt er gewoon niet meer uit."

Op zondagmiddag zegt een woordvoerder van Energiedirect tegen het ED dat ze het heel vervelend vindt dat het echtpaar Sanders zo geschrokken is: " We gaan op zeer korte termijn telefonisch contact met ze opnemen, het uitzoeken en in orde maken", belooft ze.