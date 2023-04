Mara Grimm over de uitreiking van Michelinsterren

In het DeLaMar Theater vindt maandag de jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren plaats. Culinair recensent Mara Grimm blikt vooruit en hoopt dat dit jaar eindelijk de smeltkroes van Amsterdam terug te zien is in de gids.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vorige week lekte een screenshot van de uitslag uit. Daarop was te zien dat onder andere Choux en Coulisse in Amsterdam een ster zouden krijgen. Fake news volgens Michelin. Wat denk jij?

"Het is geen onlogische lijst, dus ik ging er aanvankelijk vanuit dat het waar was. Maar als een instituut als Michelin zegt dat het nep is, zal dat wel zo zijn. Bovendien is er bijna elk jaar wel een lek - waar of niet waar - dat ervoor zorgt dat de hele culinaire wereld het er weer over heeft. Het laat zien dat Michelin de gemoederen nog steeds flink bezighoudt."

Vorig jaar was jouw voorspelling aardig raak en kregen Zoldering en De Juwelier inderdaad een eerste ster. Wat durf je zeggen over dit jaar?

"Voorspellen is vrij makkelijk, omdat de sterren meestal naar klassiek geschoolde chefs gaan en het bijna altijd om keukens met een Franse basis gaat. Zoldering is een redelijk lowkeyzaak, maar het team komt bij topzaken vandaan - een inkoppertje dus. Om dezelfde reden zou het kunnen dat SAAM dit jaar een ster krijgt. De chefs koken in ieder geval redelijk naar de pijpen van Michelin - dat was meteen ook mijn punt van kritiek in mijn Proefwerkrecensie."

"Reden om ze nog geen ster te geven is dat ze nog maar erg kort open zijn, en Michelin houdt van stabiliteit. Wat dat betreft zijn Choux en Coulisse - die ook op het gelekte lijstje stonden - dus logischer."

Je hebt eerder gezegd dat je het jammer vindt dat Michelin hier focust op Franse en Japanse zaken. Is dat in het buitenland anders?

"Sterren gaan bij ons bijna uitsluitend naar chefs die zelf uit sterrenkeukens komen. Zonde, want daarmee wordt er te veel over het hoofd gezien. In andere steden is dat anders. Ik ben net aangekomen in New York waar ook gewoon een noodlebar is met een ster. Het kan dus wél. Ik heb dat al vaker gezegd: onze eetcultuur is een waanzinnige smeltkroes en het is bizar dat je dat niet terugziet in de Michelingids - daar staan hoofdzakelijk Franse en een handjevol Japanse zaken in."

"Vooral op het gebied van Bib Gourmands vind ik het onbegrijpelijk dat eethuizen volledig worden genegeerd. Terwijl: ik ken geen chef die niet liever bij Ricardo's aanschuift dan in de gemiddelde Bib Gourmandzaak. Ook op hoger niveau is de culinaire wereld allang veel diverser dan je terugziet in de gids. Ik hoop dat daar dit jaar eindelijk verandering in komt."

Eten bij een sterrentent is vanwege het prijskaartje wel voor de happy few. Toch lijken de duurdere restaurants in deze tijden van crisis niet minder populair. In Amsterdam kun je in het weekend bijna nergens meer terecht zonder reservering.

"Ja, te gek toch? Ik heb het idee dat vooral de middenmoot het nu moeilijk heeft omdat steeds meer mensen kiezen voor uitersten: óf je gaat all the way in een topzaak, óf schuift aan in een eethuis. Zelfs eet ik ook zo. Qua prijzen zou ik graag een lans willen breken voor de horeca: eten op hoog niveau is vooral duur door de enorme aandacht die er in de bereiding zit, door het personeel en de inkoop; er wordt gewerkt met de allerbeste producten en dat kost geld."

"Het imago dat een sterrenzaak sowieso overpriced is, is dus vaak onterecht. Bovendien: als je een gerecht eet waar je nog een week lang mee in je hoofd zit, dan is iets zelden té duur."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.