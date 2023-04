De burgerbeweging voor klimaat Extinction Rebellion groeit als kool in Oost-Nederland. Er zijn nu elf afdelingen. Alleen al dit jaar kwamen er twee bij (Harderwijk en Lelystad). Acties concentreren zich vaak op hoofdkantoren van bedrijven in het westen van het land. Maar Oost-Nederland mag ook steeds vaker de borst nat maken, zeggen XR-woordvoerders.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zaterdag nog bezetten vijftien rebellen urenlang het hoofdkantoor van ING in Apeldoorn en hielden acties bij ING-kantoren in onder andere Zwolle. XR ziet ING met 9 miljard euro als de grootste Nederlandse financier van de fossiele industrie. De politie maakte in Apeldoorn na een paar uur een einde aan de actie en ontruimde het bankgebouw. De verslaggever en fotograaf werden als eerste onder stevige politiedwang afgevoerd. Dat maakte verdere verslaggeving in de bank onmogelijk.

Steeds meer rebellen

Het gaat goed met de wereldwijde actiegroep die alleen al in Nederland bijna dagelijks tekent voor 'acties met rumoer'. De pijlen richten zich op het gebruik van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Daar moet een stop op want die bedreigen ons klimaat en de tijd dat we daar nog lang over kunnen praten is toch echt voorbij, scandeert Extinction Rebellion.

"We zitten op een tipping point en dan is er geen houden meer aan. De CO2-uitstoot moet nu naar nul", zegt Berthe van Soest van XR Nederland.

Daar zijn steeds meer mensen het zo mee eens dat zij zich als 'rebel' aanmelden. Van Soest: "Je kunt niet lid worden. Dus heel precies weten we niet hoeveel rebellen er zijn. Maar je kunt je wel inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat geeft echt wel een indicatie. We zitten nu op 25.000 aanmeldingen. Een jaar geleden waren dat er nog 15.000. Wekelijks komen er 250 bij. Onze actietrainingen - veertig per maand met twintig tot honderd rebellen per keer - zitten vaak vol." Ze klinkt blij. "Ja, het gaat goed met XR."

Die trainingen zijn volgens haar heel nuttig. "Veel mensen hebben helemaal geen actie-ervaring en die willen we wel meenemen in onze kernwaarden. Wij staan voor vredelievend en met respect voor mensen."

Steeds meer acties in de regio

Vanuit Oost-Nederland trokken 'rebellen' naar acties die zich in het begin vooral concentreerden in het westen van het land. Klimaatactivisten uit Zutphen, Deventer en Hardenberg deden net zo hard mee aan een blokkade van de A12, bijvoorbeeld. Maar steeds vaker zijn er ook acties in de regio. Bij een wereldwijde actie kregen ook standbeelden van prominente wetenschappers en politici in Zwolle, Lochem, Laren, Borculo en Harderwijk blinddoeken om. De symboliek: het is tijd dat bestuurders en politici niet langer de ogen sluiten voor de klimaatcrisis.

En dan komen er nog allerlei nieuwe XR-activiteiten bij zoals in Apeldoorn een cursus mindfulness voor actievoerders die even op adem willen komen.

Woordvoerders van XR uit Deventer, Epe en Harderwijk voorspellen dat Oost-Nederland vaker te maken zal krijgen met 'onze aanwezigheid': er komen meer acties die aandacht vragen voor het acute klimaatprobleem op de wereld. Arthur Beek (25) van XR-afdeling Harderwijk, die een week geleden uit de startblokken kwam: "Er is zoveel belangstelling uit de regio dat we een eigen afdeling begonnen."

De eerste bijeenkomst trok zo'n twintig mensen en in de dagen daarna al weer zeven extra. Na iedere actie die landelijk veel aandacht oplevert, ziet XR een nieuwe piek in aanmeldingen, weet hij.

Zelf is hij nog student (foodinnovation aan de Hogere Agrarische Academie in Den Bosch), werkt in de horeca en is actief voor GroenLinks in Harderwijk (gemeenteraadscommissielid). Daar komt nu XR bij. "Tot nu toe gingen mensen uit deze regio naar lokale XR-groepen in Apeldoorn, Amersfoort of Almere. Dan ben je toch een hele tijd onderweg. Nu we er hier een hebben, is de drempel om elkaar te ontmoeten en samen acties te organiseren lager."

Iedere maand, zegt hij, zijn er meer lokale XR-groepen actief. "XR groeit harder dan ooit."

Dat ziet ook Janny van Extinction Rebellion in Deventer: "Mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief doen dat steeds vaker niet alleen om op de hoogte te worden gehouden over onze activiteiten of om wat hand- en-spandiensten te verrichten. Ze melden zich juist om ook als rebel mee te doen."

Jouke Turpijn, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Foto: Koos Hageraats

De beweging noemt zichzelf vredelievend. Maar volgens Jouke Turpijn - universitair docent politieke, sociale en culturele geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam - zitten er soms 'best al radicale randjes aan' de acties. "Als je jezelf vastplakt aan een snelweg, gaat dat ver, dan grijpt dat op het openbare leven in", constateert hij. "Als je mij vraagt of ik risico's op radicalisering zie, tja, het is maar hoe je radicalisering definieert."

Echt gewelddadig ziet associate professor politcologie aan de UvA Federico Favini Extinction Rebellion zich niet ontwikkelen. 'Vreedzame acties' en 'geweldloos verzet' zitten daarvoor te diep in het DNA van de organisatie, die bewaakt XR ook. "Het is niet een plek waar radicalisering een voedingsbodem vindt", denkt hij.

Nieuwe politieke partij?

Net zo goed zien Turpijn en Favini de klimaatactivisten niet uitgroeien tot een partijpolitieke beweging. Turpijn: "Dat past niet bij de aard van de organisatie. Extinction Rebellion wil met spontane, creatieve en goed doordachte acties rumoer maken. Ze mikken op snelle verandering. Zonder dat ze rekening moeten houden met politieke partijprogramma's en achterbannen. Je hebt verschillende arena's om je punt te maken en waar je je kunt laten horen. Voor XR is de publieke ruimte effectiever, niet de parlementaire."

Favini: "Het is niet dat XR anti-parlementair is. Maar het is niet hun podium. Ze zijn niet, zoals de BBB, uit op parlementaire macht om hun doel te bereiken." Hoewel er altijd dwarsverbanden kunnen ontstaan. Zoals Arthur Beek, die in Harderwijk op twee borden schaakt: GroenLinks en XR.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.