Hoe is Frank Visser ’s lands bekendste rechter geworden?

Het kan heus wel, meent meester Frank Visser (71): zonder zilveren lepel opgroeien, en dat het dan goed met je afloopt. 'En dat lag niet voor de hand,' vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

Het is de leeftijd, denkt Frank Visser. Hij is de zeventig gepasseerd, en dan is het dus tijd, gevoelsmatig, klaarblijkelijk, om achterom te kijken. Hij is geen dagboekschrijver, maar heeft een uitstekend geheugen - anekdotisch, vooral. Zijn vrienden: "Jij hebt altijd veel verhalen, waarom schrijf je het niet eens op?" Maar, was dan Vissers vervolgvraag: voor wie? "Daar moest ik wel even over nadenken. Na een gesprek met mijn uitgever dacht ik: misschien kan ik jonge mensen laten zien dat het met mij is goed is afgelopen. Want die goede afloop lag niet voor de hand."

Frank Visser is Nederlands bekendste rechter door De Rijdende Rechter (1995-2015) en vervolgprogramma's als Mr. Frank Visser doet uitspraak en Wordt u al geholpen?. Maar hij werd niet bepaald geboren met de zilveren lepel in de mond. Hij groeide op in een katholiek gezin, in het Utrechtse Tuindorp met zeven broers en zusjes. Zijn vader, accountant en kostwinner, overleed vroeg aan vaatproblemen, Visser was vijf. Hij ziet zichzelf nog zitten, op zijn knieën, omdat zijn oudere broer René had bedacht dat het misschien goed zou zijn het onzevader te bidden. Dan zou het vast goed komen. Maar dat kwam het niet.

Het werd financieel moeilijk voor het gezin het hoofd boven water te houden. Tuindorp werd te duur, ze verhuisden naar Den Haag. Vissers moeder - 'van het type aanpakken' - kocht met de uitkering van de levensverzekering een café, zodat ze zichzelf en haar kinderen ('wij waren alles voor haar') kon onderhouden. De kroeg stond in een volksbuurt, Café City West' heette het, bijnaam: Café Wild West. Visser, lachend: "Mijn moeder had een vechttent gekocht."

Het ging niet lang goed: de brouwerij beduvelde zijn moeder, weg erfenis, hallo levensles. "Toen, als kind, leerde ik iets groots dat mijn leven richting gaf: de kleine man, of vrouw, is altijd de pineut als het op juridische dingen aankomt. Rijke mensen misbruiken het recht en komen er vaak mee weg, omdat ze weten: die kleintjes, die gaan toch niet naar de rechter."

Die kleintjes: dat was zijn moeder. Dat was het gezin Visser. En zo veel meer gezinnen die Visser door de jaren heen tegenkwam in de rechtbank, waar hij als griffier werkte, als officier van justitie en kantonrechter.

Het leven bestaat uit kansjes, zegt Visser. Zijn eerste kansje kwam voorbij nadat hij zijn examens op de middelbare school heel goed maakte, en daardoor mocht studeren. Hij schreef zich in voor een studie Nederlands recht in Rotterdam. Nadat Visser - en nu wordt het romantisch - naar de Vrije Universiteit in Amsterdam ging en daar afstudeerde, ontmoette hij Margot. 25 was hij toen, en ja, hij had het zich een paar keer afgevraagd: komt die liefde nog wel? Margot, zo schrijft Visser in zijn boek, was 'mooi, lief, interessant en in het bezit van een autootje. Dat parkeerde ze op de gracht voor de deur tussen twee bomen, waar een auto met normale afmetingen niet paste. Zo kon ik gelijk zien of ze thuis was.'

Ze kregen twee dochters, verhuisden uiteindelijk naar Zaandam, Visser ging er aan de slag als kantonrechter, kreeg mensen voor zijn neus met problemen met de huurbaas, consumentengeschillen, juridische problemen op het werk, vechtscheidingen. Na in zijn eerste functie als officier van justitie veel 'grote jongens' voor zich te hebben gehad en heftige zaken te hebben behandeld, zou het rustiger worden. Op de fiets naar werk, tussen de middag met de meisjes thuis een broodje eten - hij wilde niet zo'n vader worden die later, terugblikkend, zou zeggen: had ik maar minder gewerkt. "Ik denk ook niet dat ik zo'n vader ben geworden," durft hij nu wel te concluderen.

Zijn dochters zijn nu inmiddels in de veertig, ze zien elkaar veel, er is een kleinzoon en er zijn twee kleindochters. De ene werkt als advocaat, de andere als tv-maker - allebei in de lijn van hun vader, dus.

Hij heeft, zegt hij, altijd geprobeerd de menselijke maat te houden in de rechtszaal, zowel op tv als buiten de camera's. Niet te snel oordelen, niet denken dat je beter bent omdat je de hamer in de hand hebt. En vooral: meedenken.

Hij kwam veel boosheid tegen. Mensen die niet willen scheiden. Boze buren die elkaars bloed kunnen drinken om een verkeerd geplaatste schutting. Mensen die hun boetes onterecht vinden, mensen die niet ontslagen willen worden. "Luisteren is het belangrijkste: ik snap dat je boos bent. Maar een van de belangrijkste taken van de rechter is ook: die persoon laten begrijpen dat er geen weg meer terug is. Iemand met een arbeidsconflict vraag ik dan: 'Maar hoe zie je dat voor je, als je maandag weer gaat beginnen?' Dan valt het kwartje. Dat kwartje is belangrijk om naar de toekomst te kijken."

Bovendien: die mensen hebben een keuze. Burenruzie? Verhuizen is een oplossing. Vechtscheiding? Akte tekenen en wegwezen. "Niet voor alles in het leven is die oplossing er." Visser verwijst er niet graag naar, het voelt precair, kwetsbaar, maar het is ook gek om het onvermeld te laten, want het ís er nou eenmaal. Zijn Margot is ziek. In het laatste hoofdstuk beschrijft Visser liefdevol hoe dementie hun leven compleet overhoop gooide. 'Voor ziekte kun je niet weglopen. Het wetboek is niet voor álles een oplossing. Het is soms gewoon een keuze. Om op te staan. Door te gaan. Ik heb een rijk leven, ben gezegend met mijn dochters, bezoekjes aan mijn vrouw, vrienden, de kleinkinderen, onze hond, Kees. En daarnaast bestaat het verdriet. Je leven kan een tijdje goed lopen, en dan weer misgaan. En dan komt het toch aan op veerkracht.'