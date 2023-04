Tarantino: 'Films waren in de jaren zeventig écht geweldig'

Weekendgids Quentin Tarantino schreef een boek over zijn favoriete films uit de jaren zeventig. De eerste 'Nederlandse' cinema van dat decennium waarmee hij in aanraking kwam, heeft het boek helaas niet gehaald. 'Die films met Pippi Langkous - níét leuk.'

Quentin Tarantino (60) is een groot cinefiel, maar ook die kunnen er weleens naast zitten. Of de regisseur, die met Cinema Speculation een aanbevelenswaardig boek schreef over de Amerikaanse cinema van de jaren zeventig, nog weet wanneer hij voor het eerst in aanraking kwam met de Nederlandse cinema van die jaren zeventig?

"Ja", antwoordt Tarantino, het zorgeloos wijn nippende en brokjes chocolade kauwende hoofd plots bedrukt. "En om eerlijk te zijn vond ik die Nederlandse films helemaal niet leuk. Dat waren de films met Pippi Langkous. Níét leuk. Maar ze bestonden."

En hier, precies hier, had de verslaggever van de Volkskrant moeten ingrijpen. Ho Quentin! Pippi gaat van boord (1969), Pippi in Taka-Tukaland (1970) - dat waren Zweeds-Duitse producties, géén Nederlandse. Maar de rap en geanimeerd pratende filmmaker laat zich niet zo makkelijk onderbreken.

Ook is de tijd beperkt: beneden het kantoor van Athenaeum Boekhandel vormt zich al een lange, de hoek van het Spui omkrullende rij van fans met later deze middag te signeren boeken. En die ene topografische Pippi-dwaling valt hem te vergeven: Tarantino weet heus het een en ander van onze cinema. "De Nederlandse golf begon met Paul Verhoeven en Turkish Delight. En ook Soldier of Orange was een hit in Amerika. Een arthousehit, maar wel een hit. Daarna kregen ál zijn films een bioscooprelease in de Verenigde Staten: The Fourth Man, Spetters. Maar weet je wat ik pas net heb ontdekt? Het werk van Pim en Wim! My Nights With Susan, Sandra, Olga and Julie. Echt heel goed!"

Cultparels

Het door Pim de la Parra geregisseerde en door Wim Verstappen geproduceerde Mijn nachten met Susan, Olga, Julie, Piet en Sandra (1975) stond als 'adult drama' in het schap van de videotheek Video Archives. Daar adviseerde medewerker Tarantino in de jaren tachtig klanten over meer of minder geschikte films. Lokkende hoestekst: 'a pair of sex murderesses become strange and enticing bedfellows'. Na de sluiting van het filiaal in Manhattan Beach (Los Angeles) kocht de toen al wereldberoemde regisseur de complete collectie VHS-banden op, waaruit hij tegenwoordig wekelijks de cultparels opdiept. Die bespreekt hij met zijn oude videotheekcollega en Pulp Fiction-coscenarist Roger Avary, in hun Video Archives podcast.

My Nights With Susan, Sandra, Olga and Julie komt voorbij in aflevering 15, waarin onder meer hoofdrolspeler Willeke van Ammelrooy wordt bejubeld. "Willeke verdient echt een shout-out", zegt Tarantino. "Wat een goede actrice! En Pim en Wim, ik ben groot fan van ze. Ik heb ook een blu-ray van Frank and Eva. En ik hoorde dat Scorsese met Pim en Wim optrok in Amsterdam. Niet alles kwam uit in Amerika, maar in de jaren tachtig - mijn videotheektijd - kregen we wel VHS-banden van nieuwe Nederlandse films met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé. Dat was de eerste echte Nederlandse cinema waarmee ik in aanraking kwam. Alleen de Flodder-films, die heb ik nooit gezien."

Tarantino grinnikt: 'Ik weet ook niet of dat iets voor mij is.'

Maar hij ként ze dus wel, die Flodders?

'Natuurlijk. De Flodders zijn een grootmacht, in dit land.'

My Nights With Susan, Sandra, Olga & Julie van regisseur Pim de la Parra, met Willeke van Ammelrooy (links).

Weerzien met Amsterdam

De cineast gaat nog één film maken, daarna is het klaar. Hij - net een paar dagen 60 - wil zijn oeuvre niet verzwakken door te lang door te regisseren. En nu is Tarantino op boektournee door Europa, waar hij in theaters voordraagt uit zijn werk en vertelt over zijn favoriete films. Het weerzien met Amsterdam bevalt: hij woonde er ooit enkele maanden, om te schrijven aan het script van Pulp Fiction, die zo bepalende film uit de jaren negentig vol magistrale dialoog, waarin crimineel Vince Vega de Amsterdamse gewoonten besprak. Van de in mayonaise te verdrinken frietjes en de agenten die je joint willen aansteken tot het glas bier dat je zomaar de bioscoopzaal in mag nemen ('and I don't mean just like no paper cup'). Dat was dus in Bellevue Cinerama (Calypso) aan de Marnixstraat. "Die grote bioscoop voorbij het American Hotel, waar de trams komen. Bestaat niet meer, toch?"

Calypso-bioscoop in Amsterdam, 1977. Foto: Sjoerd Balfoort

Weekendgids Tarantino heeft één allesomvattende (film)tip: die jaren zeventig. "Het is ook nostalgie: het zijn de jaren dat ik opgroeide. Maar als je naar de films kijkt: die waren toen ook écht geweldig. In de jaren vijftig en zestig bleef de Amerikaanse cinema standvastig onvolwassen, terwijl de cinema in de rest van de wereld opgroeide. Wij raakten achterop: waren vooral bezig met het maken van films voor het hele gezin. In de jaren zeventig kregen onze regisseurs eindelijk de kans te maken wat zij echt wilden, zonder zich de hele tijd te hoeven verloochenen. Elk boek mocht verfilmd, zonder het einde aan te passen. Ineens hoefden personages in het laatste kwartier niet meer hun leven te beteren, zich te verontschuldigen voor hun gedrag eerder in de film. De poort ging open. En Amerikaanse filmmakers sprongen er met twee benen doorheen."

Film: Rolling Thunder (John Flynn, 1977)

"Mijn favoriete film aller tijden is The Good, The Bad and the Ugly van Sergio Leone. Ik kan er een uur over praten, maar laat ik dit zeggen: de perfecte film. Wat die western nóg perfecter maakt dan Once Upon a Time in the West? Hij is grappiger. Er is dat enorm krachtige spel van Eli Wallach, een van de grootste komische rollen ooit (als 'The Ugly')."

"Een film die ik uitvoerig bespreek in mijn boek Cinema Speculation is Rolling Thunder. In Amerika is die film vrij bekend onder genrefans en filmliefhebbers, maar wereldwijd verdient hij meer erkenning."

In de wraakfilm Rolling Thunder, naar een drastisch herschreven script van Taxi Driver-scenarist Paul Schrader, beweegt een in Vietnam gevangen gehouden en thuis als held onthaalde veteraan (William Devane) richting een geweldsexplosie, nadat criminelen zijn gezin hebben vermoord. "Je kunt Rolling Thunder zien als gewoon een film voor een doordeweekse avond: prima te genieten, alles werkt. En tegelijkertijd schuilt er een ongelofelijke hoeveelheid van het verhaal onder de oppervlakte: het blijft ongezegd, het is er voor jou om naar te graven. En hoe meer je graaft, hoe meer je ook krijgt. Bij die film begon ik, voor het eerst, te speculeren over alles wat niet letterlijk in de film zit."

"Ik heb een kopie van Rolling Thunder in mijn collectie, heb 'm ook al vaak in mijn bioscoop vertoond (Tarantino is eigenaar van het historische New Beverly Cinema theater in Los Angeles, red.). Bezit het Nederlandse filmmuseum ook een kopie? O, nou misschien willen ze 'm nog eens vertonen?"

Kindertelevisie: Peppa Pig

"Anders dan mijn vrouw kijk ik mee als de kinderen tv-kijken. En het verraste me wel, dat Peppa Pig. Hé, dit is behoorlijk grappig! Hé, hier zit zelfs satire in! De karaktertjes zijn ook zo leuk. Je snapt meteen dat kinderen zo van papa pig houden, of van mevrouw konijn. Mijn zoon kijkt de ene na de andere aflevering. Ze duren iets van tien minuten, een heel geschikte aandachtsspanne voor een kind van 2. Sinds kort kijkt mijn zoon Leo wel ietsje minder Peppa Pig dan voorheen. Hij is net 3 geworden en zijn aandacht verschuift naar superhelden."

"Op welke leeftijd ik de kinderen naar mijn films laat kijken? Nou, mijn dochter Adriana is pas acht maanden oud, dus Leo is de eerste die straks de wereld ingaat. Hmm, ik denk zo rond 8 of negen jaar: dan is hij er wel klaar voor, áls het hem interesseert. Welke titel eerst? Dat is aan Leo, laat hem maar kiezen. Als ik moet gokken: waarschijnlijk Kill Bill. Dat is de film die ík zou willen zien, als ik een klein jongetje zou zijn."

Peppa Pig Foto: Peppa Pig

Mentor: filmcriticus Pauline Kael

"Het is altijd bijzonder om kennis te maken met het werk van een groot denker, een grote stem, een groot persoon. Maar als dat zo rond je 15de of 16de gebeurt, kan het je wereld op z'n kop zetten. Voor de een kan het Bob Dylan zijn, voor de ander een schrijver als Thomas Pynchon, of Thomas Mann. Voor mij was het Pauline Kael. Ik zag When the Lights Go Down in de boekwinkel liggen, een bundeling van haar kritieken uit The New Yorker. Geld om het te kopen had ik toen niet, wekenlang las ik steeds weer even in dat boek voor ik naar de bioscoop ging. En ook als ik uit de bioscoop kwam ging ik weer even naar die boekhandel, om verder te lezen. Het was zo verkwikkend en meeslepend geschreven, dat het lezen van haar recensies iets dwangmatigs voor me werd, zo had ik dat nog nooit ervaren. Daar hamerde Kael ook op: geef je lezer een reden om door te lezen. Het ging er niet om dat ik het altijd met haar eens was, het is hoe ze schreef. Ik zie Pauline Kael als een van de beste schrijvers ooit - eentje die zich toevallig specialiseerde in filmkritiek."

Filmrecensent Pauline Kael, begin jaren tachtig. Foto: Getty

Stad: Tel Aviv

"Ik ben gek op Tel Aviv. De omstandigheden brachten me ernaartoe, (Tarantino huwde de Israëlische zangeres Daniella Pick, met wie hij twee kinderen heeft, red.) maar inmiddels heb ik het gevoel dat ik een Israëli ben. Ik leef daar, mijn familie is daar. En als ik het over de Israëli's heb, zeg ik tegenwoordig 'wij', al ben ik nog steeds een Amerikaan. Los Angeles en Tel Aviv liggen dicht bij elkaar, wat betreft de fun. Het nachtleven is vergelijkbaar, de bars en restaurants. En de dag eigenlijk ook, als je iets leuks gaat doen. Het verschil is het formaat: Tel Aviv is een postzegel vergeleken bij Los Angeles. In die zin lijkt Tel Aviv ook wel op Amsterdam: je kunt in twee dagen de hele stad per voet verkennen. En waar je ook heen slentert, je vindt altijd weer de weg terug. Zo ga ik morgen ook lekker een dagje door Amsterdam lopen, als ik vrij ben."

De skyline van Tel Aviv, Israël. Foto: Colourbox

Album: Blonde on Blonde, Bob Dylan (1966)

"Het was lange tijd Elvis, The Sun Sessions. Maar nu zou ik zeggen: Blonde on Blonde. Daar luisterde ik niet naar toen ik opgroeide, Dylan heb ik pas veel later ontdekt. Maar als ik mezelf voorstel als liedjesschrijver, had ik dát album willen schrijven."

"En Visions of Johanna is mijn favoriete nummer, als ik er eentje moet kiezen. Het zit 'm ook in Dylans stem, hóé hij het zingt. En de tekst: de metaforische wijze waarop hij een verhaal vertelt, waarbij die metaforen toepasbaar zijn op bijna alles in je eigen leven. 'The fiddler, he now steps to the road, he writes everything's been returned which was owed, on the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes.' Daar kun je mee aan de slag, toch? Je kunt zelfs doen alsof je het zelf schreef, haha!"

Blonde on blonde, 1966.

Actrice: Bette Davis

"Actrices met wie ik gewerkt heb? Of gewoon actrice? Dat is iets anders. Ik hou van Uma Thurman. Ze is fantastisch in mijn films, ze is fantastisch in de films van anderen én ze is een van mijn beste vrienden. Maar als je me vraagt naar mijn favoriete actrice aller tijden, is het waarschijnlijk toch Bette Davis. Ja, Bette Davis."

Voor Tarantino met The Movie Critic zijn 'laatste film' aankondigde, werd er gespeculeerd over een Kill Bill 3, met Thurman en haar dochter Maya Hawke. "Dat zie ik niet gebeuren. Mijn laatste film gaat over een filmcriticus, een mannelijke criticus. Dus niet Pauline Kael. En hij speelt in de jaren zeventig."

Bette Davis in 'All about Eve'. Foto: KIPPA

Boek: 9/30/55, John Minahan (1977)

"Onvindbaar? Nou, voordat ik over dit boek begon te praten, kon je 9/30/55 makkelijk vinden op eBay. Oké, nu misschien wat moeilijker. Maar het lukt nog hoor, als je zoekt. Misschien zijn de exemplaren ondertussen wel wat duurder."

"In de filmverboeking van John Minahan worstelt een adolescent met de plotse dood van zijn idool James Dean. Het boek is al decennialang enkel antiquarisch verkrijgbaar en werd in 1977 bij de filmrelease van September 30, 1955 gepubliceerd. "Ik hou van dit boek, heb het door de jaren heen meermaals gelezen. John Minahan is voor filmverboekingen wat Pauline Kael is voor de filmkritiek: op een ander niveau dan de rest."

9/30/55 van John Minahan

Ontspanning: Cubaanse H. Upmann-sigaar

"Het is niet zo dat ik thuis zo'n humidor (sigarenkast, red.) vol sigaren heb. Ik koop er wat, als ik zin heb. En dan rook ik ze op, om pas weer nieuwe te kopen als ik wéér zin heb. Het gaat in golven. En de H. Upmann is een van mijn favorieten, Cubaans. Ik kijk niet naar sport. Mijn idee van ontspanning is eerst wat rondneuzen in een boekhandel, om dan thuis - of in een hotel - in een hoekje te gaan zitten met een boek, wat wijn en een sigaar. Heerlijk."

Steven Spielberg bezocht onlangs de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Tarantino weet niet of hem dat nog gaat lukken tijdens zijn bezoek. "Maar hoe leuk een museum kan zijn, ontdekte ik eigenlijk pas toen ik in de jaren negentig vier maanden in Amsterdam woonde. Als kind ging ik nooit naar een museum. Die van Amsterdam heb ik allemaal bezocht. Oké, de allereerste was het Torture Museum, haha. Is die er nog? Uiteindelijk kwam ik ook bij het Van Gogh Museum, hoor."

